Miles de israelíes volvieron a tomar las calles de Tel Aviv la noche de este jueves, tres días después de que el Parlamento de Israel aprobó una de las leyes fundamentales de la polémica reforma judicial que impulsa el gobierno de Benjamín Netanyahu y que restó poder e independencia a la Justicia.

"Debemos luchar juntos contra la destrucción del Estado de Israel", clama un comunicado de los organizadores de la protesta.



Con banderas israelíes y estridentes cornetas, los manifestantes se congregaban en las principales avenidas de Tel Aviv, mientras crecían los temores de que la Policía, que esta semana desplegó cañones de agua y a sus agentes a caballo para reprimir las protestas, ejerza un mayor uso de la fuerza.



El lunes pasado, el Parlamento israelí aprobó una de las leyes clave de la reforma judicial, anunciada en enero y que busca otorgar más poderes al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, en medio de multitudinarias manifestaciones de protesta que tuvieron momentos violentos.



Además, grupos de la sociedad civil presentaron recursos ante el Tribunal Supremo contra lo que consideran una "ley inconstitucional", pues la legislación anula la doctrina de la razonabilidad, que permitía al Supremo revisar y revocar decisiones o nombramientos gubernamentales que considerara no razonables.

Protestas contra la reforma judicial en Israel. Foto: EFE

Los organizadores de las protestas anunciaron que planean agudizar las manifestaciones hasta que el Tribunal Superior revise esos recursos, en una audiencia prevista para septiembre.



La Policía no descarta el uso de nuevas medidas para repeler las protestas, como porras, gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, según medios israelíes, pero la institución desmintió esa información en un comunicado.



"Los rumores sobre el uso de porras no son ciertos y no corresponden a los preparativos de la Policía. Al mismo tiempo, no permitiremos daños a los policías, la infraestructura y los símbolos del gobierno y actuaremos con tolerancia cero hacia los infractores de la ley", indicó el cuerpo policial en un comunicado.



El ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, criticó este jueves al Departamento de Investigaciones Internas de la Policía por abrir una pesquisa por presuntos incidentes de violencia policial contra los manifestantes.

Ben Gvir acusa al Departamento de “intentar aterrorizar al jefe de la Unidad de Patrulla Especial de la Policía de Tel Aviv, un oficial condecorado, solo porque actuó con determinación para hacer cumplir la ley”.



Ese oficial, Yair Hanuna, fue fotografiado estrangulando a una persona y fue acusado por un adolescente de golpearlo durante un arresto en la manifestación del martes pasado en Tel Aviv.



El presidente Isaac Herzog, que intentó sin éxito crear un consenso entre oposición y gobierno en torno a la reforma, llamó este jueves a la calma y a retomar el diálogo. "En este momento difícil, cuando hay tanto en juego, hago un llamado a todos (...) Debemos mantener los límites del debate y evitar la violencia y los pasos irreparables".

