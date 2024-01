Israel lanza dura acusación contra la OMS: señala 'colusión' con Hamás en Gaza

Israel acusó este jueves a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de colusión con Hamás por ignorar las pruebas israelíes del "uso terrorista" de los hospitales en la Franja de Gaza.



(Puede leer: La CIJ emitirá este viernes primer fallo sobre denuncias de 'genocidio' israelí en Gaza)



La embajadora Meirav Eilon Shahar declaró al comité ejecutivo de la OMS que no puede haber salud en el territorio palestino si Hamás "se incrusta en hospitales y usa escudos humanos".



(Siga leyendo: Nueve personas mueren en centro de acogida de la ONU en Gaza por disparos de un tanque)

En "cada uno de los hospitales que las Fuerzas de Defensa de Israel registraron en Gaza, encontraron pruebas del uso militar de Hamás", afirmó.



"Estos son hechos innegables que la OMS elije ignorar una y otra vez. No es incompetencia, es colusión", añadió.

Estos son hechos innegables que la OMS elije ignorar una y otra vez. No es incompetencia, es colusión. FACEBOOK

TWITTER

La guerra fue desencadenada por el sangriento ataque de los combatientes de Hamás el 7 de octubre, que causó 1.140 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.



(Además: Israel sufre su día más mortífero en la guerra en Gaza: 24 soldados murieron este lunes)



También secuestraron a 250 personas. Israel afirma que unas 132 siguen retenidas en Gaza, y este número incluye a al menos 28 rehenes muertos, según un balance de la AFP también basado en cifras israelíes.



En respuesta, Israel lanzó una ofensiva militar en la Franja de Gaza que dejó al menos 25.700 muertos, 70% de ellos mujeres y menores, según el ministerio de Salud de Hamás.



(Le recomendamos: Tal Mitnick, el joven israelí encarcelado por negarse a combatir en la guerra de Gaza)



El ejército israelí acusa a Hamás de emplear túneles bajo hospitales y de utilizar las infraestructuras de salud como centros de mando, algo que el grupo islamista niega.



La OMS no confirmó las acusaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen satelital de los daños que ha sufrido el hospital de Shifa por los ataques israelíes. Foto: AFP

"En nuestras misiones no vimos nada de esto sobre el terreno", declaró a la prensa el 21 de diciembre Richard Peeperkorn, el representante de la OMS para el territorio palestino ocupado, y añadió que la organización no estaba "en condiciones de afirmar cómo se está utilizando ningún hospital".



"El papel de la OMS es supervisar, analizar y reportar (...) No somos (una) organización de investigación", añadió.



(Puede leer: El plan de 12 puntos de la UE para tratar de acabar con el conflicto palestino-israelí)



No obstante, Eilon Shaher alegó que esta agencia de la ONU "sabía que había rehenes retenidos en hospitales y que terroristas operaban desde ellos".



"Incluso cuando se le presentan pruebas concretas de lo que pasa bajo tierra y en la superficie (...) la OMS decide mirar para otro lado, poniendo en peligro a los que debe proteger", afirmó.

Expectativa por decisión de la CIJ

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU anunciará este viernes su decisión sobre la imposición de medidas cautelares a Israel para parar su guerra en Gaza mientras tiene lugar el procedimiento por el que Sudáfrica acusa al Estado israelí de tener una “intención genocida” hacia los palestinos de la Franja.



(Puede leer: Familias de rehenes de Hamás interrumpen sesión del Parlamento para exigir liberación)



El caso iniciado por Sudáfrica el 29 de diciembre trata la presunta violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) con sus operaciones militares en Gaza y, según señaló el equipo legal sudafricano, declaraciones de altos cargos israelíes muestran un “patrón de conducta genocida” en su “política estatal”.

Facebook Twitter Linkedin

Israel responde hoy en la CIJ a acusaciones de Sudáfrica Foto: EFE

Pero antes de entrar en si Israel violó o no ese tratado con la ofensiva militar iniciada el 7 de octubre, tras el ataque del grupo islamista Hamás a su territorio, la CIJ se pronunciará sobre la necesidad de medidas cautelares que paralicen la guerra, hasta que haya una decisión sobre el fondo del caso, lo que tardará años.



(Además: Netanyahu, inflexible contra 'soberanía palestina' cuando termine la guerra)



El Gobierno israelí expresó este jueves su confianza en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya desestime las acusaciones "espurias y engañosas" de Sudáfrica.



"Esperamos que la CIJ desestime estas acusaciones espurias y engañosas", afirmó hoy el portavoz del gobierno israelí, Eylon Levy, en su rueda de prensa diaria.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE