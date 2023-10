Mamá de joven alemana que fue vista herida en jeep de Hamás dice que su hija está viva

Shani Louk es una joven alemana de 22 años que se hallaba en el festival de música Supernova, en el sur de Israel, y el cual fue atacado por Hamás. Su caso le dio la vuelta al mundo en medio de la tragedia porque fue vista, herida e inconsciente, en la parte trasera de una camioneta de la organización islamista.



En cuanto se conoció su caso, Ricarda Louk, su mamá, insistió por conocer el paradero de su hija, así como su estado de salud. Esa búsqueda, al parecer, llegó a su fin y con un desenlace esperanzador.



Según Ricarda, luego de que se difundió el video en el que aparece Shani en la camioneta de Hamás, recibió por correo electrónico una alerta de uso de la tarjeta de crédito que llevaba su hija.



El banco no le informó de cargos, pero sí le avisó del uso de esa tarjeta el domingo en la tarde en una tienda ubicada al frente del Hospital Indonesio, considerado el más importante de Gaza. Allí empezó a rastrear a Shani.



Este martes Ricarda aseguró que recibió información de "fuentes palestinas" no identificadas, que le notificaron: "Shani Louk está viva". "Shani está viva, pero se encuentra en situación crítica", comentó la mujer, quien nunca perdió la esperanza de hallar con vida a su hija, a pesar de que muchos la daban por muerta por la gravedad con la que se le ve en el video difundido.



La mamá de la joven alemana contó que su hija está en un hospital de la Franja de Gaza con una grave herida en la cabeza e hizo énfasis en que "cada minuto es crítico".



Shani Louk, la joven alemana en Israel. Foto: Archivo Particular

"Este es realmente mi llamamiento desesperado a todo el país, a Alemania, para que me ayuden a traer a mi Shani de vuelta a casa, sana", dijo Ricarda, quien comentó, además: "No deberíamos discutir ahora sobre cuestiones jurisdiccionales". Esto en relación a que Shani tiene nacionalidad alemana e israelí, pero su llamado es a Berlín.



A ese llamado se sumó Shani Louk, la tía de Shani, quien está en Israel y denunció que la familia no está recibiendo "ninguna información" de tipo oficial. "Solo de los videos", agregó.

Diligencias contra Hamás

La fiscalía general del Estado de Alemania abrió este martes diligencias contra miembros desconocidos de la organización islamista Hamás en relación con el secuestro y asesinato de ciudadanos alemanes durante el ataque del sábado en el sur de Israel.



Ines Peterson, la portavoz de la institución con sede en Karlsruhe (sur), le dijo a EFE que las investigaciones se basan en los cargos de "integración en una banda terrorista extranjera, toma de rehenes y asesinato".

Las autoridades en Berlín no han aportado de momento cifras oficiales sobre el número de ciudadanos alemanes desaparecidos tras el ataque, pero el canciller Olaf Scholz dijo este martes que su Gobierno está trabajando de forma "intensiva" para esclarecer su paradero.



"Estamos tratando de averiguar de cuántas personas se trata y qué podemos hacer para que vuelvan a estar en libertad", afirmó este martes en una rueda de prensa en Hamburgo (norte) con el presidente francés, Emmanuel Macron.



Un portavoz del Gobierno no quiso este lunes comentar casos individuales "para proteger a los afectados", pero declaró que hay que asumir que entre los secuestrados también hay personas con ciudadanía alemana o doble nacionalidad, al tiempo que habló de una "situación muy confusa".



Los medios alemanes han informado por el momento de una víctima mortal confirmada, la estudiante de 22 años Carolin Bohl, oriunda de Berlín, que visitaba el kibbutz de Nir Oz en compañía de su pareja y cuyos familiares anunciaron su muerte en redes sociales.



Además de Shani, otra mujer de origen alemán permanece desaparecida tras el ataque de Hamás.



Alemania descarta vuelos de evacuación

El Gobierno alemán declaró este martes que no se plantea, de momento, vuelos de evacuación desde Israel debido a que operan las aerolíneas comerciales y hay opciones de salida por tierra, al tiempo que garantizó toda la ayuda consular necesaria a los ciudadanos alemanes que se encuentren en ese país.



En una rueda de prensa ordinaria, Christian Wagner, portavoz de Exteriores, señaló que "sigue habiendo vuelos comerciales desde Israel" y también "otras posibilidades, otras vías, de salir de Israel por tierra", sobre las que el servicio consular ofrece información y asesoramiento.



Precisó que la misión alemana en Israel está ofreciendo información a través de sus redes sociales, ha preparado en su portal un apartado de preguntas frecuentes y ha reforzado la atención telefónica, al tiempo que llamó a inscribirse en el registro electrónico de alemanes en el extranjero como otra vía más de comunicación directa.



Señaló que durante el fin de semana la cifra de registrados creció hasta alrededor de 4.500, pero se parte de la base que el número de alemanes y sobre todo de personas con doble nacionalidad que se encuentran actualmente en Israel, sea mucho mayor.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

