Netanyahu fracasa en formar gobierno, y habrá nuevas elecciones

El Parlamento israelí aprobó a primera hora de este jueves la convocatoria de nuevas elecciones solo unas semanas después de las de abril.

Israel está en una situación sin precedentes en sus 71 años de existencia. A la medianoche expiró el plazo que tenía el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para formar la nueva coalición de gobierno, por lo que minutos después, la Kneset (Parlamento) aprobó su disolución y llamó para el 17 de septiembre a una nueva elección.



Netanyahu acusó al exministro de Defensa Avigdor Lieberman, jefe del partido Israel Beiteinu, de ser el responsable “de arrastrar el país a nuevas elecciones innecesarias”. Cabe recordar que Lieberman rehusó firmar acuerdos de coalición con el Likud en tanto no se aceptaran sus condiciones respecto a la ley de reclutamiento de jóvenes ultraortodoxos al servicio militar obligatorio, que planteó como “cuestión de principio”.



“Lieberman es parte de la izquierda, porque no apoyó la creación de un gobierno de derecha. Y, con ello, engañó a sus votantes”, resumió el primer ministro. Por su parte, Lieberman responsabiliza a Netanyahu por los comicios.



Pero la oposición tiene otra interpretación: Netanyahu optó por la vía de nuevas elecciones por sus sospechas de corrupción. Según el laborismo y el partido Kajol Lavan, Netanyahu quiere garantizar una ley que lo salve de un juicio, y eso es lo que guía sus decisiones.

Si bien ir de nuevo a las urnas es legal, y Netanyahu tenía todo el derecho de optar por esa vía, había otra posibilidad: informar al presidente del Estado que no había logrado formar gobierno y devolver el mandato que había recibido.



En ese caso, por ley, el presidente consideraría encomendarle la misión de formar coalición a un diputado.



Si bien la ley no indica siquiera que tendría que ser del partido más grande, está claro que esa responsabilidad habría recaído sobre Beni Gantz, jefe de la oposición y del Kajol Lavan, que es la facción mayoritaria de la Kneset. Netanyahu, evidentemente, no concebía siquiera una opción así, por no querer arriesgarse a que Gantz tenga éxito.



Desde abril, Netanyahu intenta obtener apoyos para conseguir una mayoría simple.

JANA BERIS

Para EL TIEMPO

Jerusalén