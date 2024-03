Además de Hamás en Gaza, estos son los otros 5 frentes de batalla que enfrenta Israel

La guerra en Gaza se pronostica larga y costosa. Así lo consideran una serie de expertos, políticos y diplomáticos consultados por EL TIEMPO, quienes advirtieron, además, de los serios peligros de una escalada en la región y el impacto mundial que esto provocaría.

Luego de que el grupo islamista Hamás ejecutó el inédito ataque por tierra en territorio israelí que dejó 1.200 personas fallecidas y más de 240 secuestrados (de los cuales 134 siguen retenidos), la declaración de guerra a la organización yihadista -que gobierna Gaza desde 2007- por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha cobrado más de 31.000 vidas en el enclave a cinco meses de su inicio.

Se estima que el 72 por ciento de ellos son mujeres y niños y hay 72.889 heridos, además de unos 8.000 cuerpos atrapados bajo los escombros, según el recuento del ministerio de sanidad de Gaza.

Los palestinos asisten a las oraciones del mediodía del viernes frente a las ruinas de la mezquita de al-Faruq, destruida por los ataques israelíes en Rafah. Foto:AFP Compartir

Pese a los múltiples esfuerzos de la comunidad internacional por lograr una tregua que dé paso a una solución pacífica del conflicto, en el terreno las cosas lucen complicadas.

No es posible eliminar sólo dos tercios de Hamás. Hay que eliminarlo por completo, de lo contrario volverá y se apoderará de toda la Franja...

Netanyahu amenazó con invadir Rafah, el último bastión de Hamás y donde habitan alrededor de 1,4 millones de civiles gazatíes, previo al inicio del ramadán, mes sagrado musulmán. Y, si bien el inicio de la fiesta musulmana arrancó el pasado domingo sin desatar un movimiento de tropas, la prueba de fuego será este viernes, día en que se realiza la primera gran oración del ramadán, y donde la tensión es máxima.

La gente pasa por un edificio dañado después de un ataque aéreo israelí nocturno contra la ciudad de Baalbek Foto:AFP Compartir

En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, el primer ministro israelí se refirió a la declaración del presidente Joe Biden de que "un ataque en Rafah sería una línea roja", y dijo que existen acuerdos entre Israel y el gobierno estadounidense sobre los objetivos y otras cosas básicas de la guerra, pero las partes no están de acuerdo sobre la forma en que deben lograrse.

Compartir El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto:Getty Images

Netanyahu añadió que evitar actuar en la ciudad de Rafah equivaldría a la decisión de no actuar en Berlín al final de Segunda Guerra Mundial, y subrayó: "No es posible eliminar sólo dos tercios de Hamás. Hay que eliminarlo por completo, de lo contrario volverá y se apoderará de toda la franja".

Y pese a que el borrador de acuerdo que había sobre la mesa antes del inicio de ramadán, de acuerdo con diferentes fuentes palestinas y egipcias, contemplaba una tregua de seis semanas y el intercambio de 40 rehenes por unos 400 presos palestinos, la mesa de diálogo sigue congelada.

Incluso, el jefe de la CIA, William Burns, dijo que, si bien "todavía existe la posibilidad" de alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, "es un proceso muy difícil” y no cree que alguien “pueda garantizar que tenga éxito".

Las amenazas en el terreno para Israel

Lo cierto es que el frente en Gaza no es el único ni el más desafiante para Israel. Tan solo este martes, el conflicto que Israel y la milicia chií libanesa Hezbolá mantienen abierto desde octubre, a raíz de la guerra en Gaza, vivió una de sus peores escaladas, con más de un centenar de cohetes lanzados hacia Israel y la muerte de al menos tres personas en bombardeos israelíes en el este del Líbano.

EL TIEMPO habló con Roni Kaplan, portavoz de prensa internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por su sigla en inglés), para analizar los frentes de batalla que tiene activos en este momento Israel y el riesgo que implican para el futuro del conflicto.

Paramédicos atienden el sitio de un bombardeo en Líbano Foto:AFP Compartir

1. Gaza, en el centro de la ofensiva israelí

Objetivo: Desmantelar a Hamás y devolver a nuestros secuestrados.

Territorio: Gaza tiene 365 kilómetros cuadrados, pero los cohetes de Hamás y de la yihad islámica dejan bajo fuego a ¾ de la población de país. Actualmente, Israel controla el norte del enclave y se han enviado más de 36 millones de mensajes efectivos a la población civil en Gaza para evacuar zonas de combate y de peligro.

Balance: En cinco meses, se han neutralizado más de 13.000 terroristas y 587 soldados israelíes cayeron en combate.

Riesgo: El principal riesgo en este frente es no lograr desmantelar a Hamás. Eso llevaría a la inestabilidad en el Oriente Próximo y pondría en riesgo que otros grupos terroristas en otras latitudes intenten imitar el comportamiento del grupo terrorista.

Conflicto entre Israel y Líbano. Foto:AFP Compartir

2. Líbano, una evacuación preventiva sin tiempo claro de retorno

Objetivo: Alejar a las fuerzas especiales de Hezbolá, Raduan, de la frontera con Israel de manera que no puedan atacar a nuestros civiles.

Territorio: Los 120 kilómetros de frontera con Líbano están en riesgo en el norte de Israel.

Cuál es la amenaza: El grupo terrorista Hezbolá, el mejor armado y entrenado del mundo. Cuenta con un enorme arsenal de más de 200.000 cohetes, misiles precisos, drones de ataque y se ha preparado durante 17 años para la guerra contra Israel.

Balance: Desde el ataque del 7 de octubre de 2023, más de 150 células de terroristas fueron neutralizadas, 214 terroristas, entre ellos comandantes, fueron también neutralizados, así como más de 3.400 objetivos militares de Hezbolá fueron alcanzados en el sur del Líbano. Más de 120 puestos de observación fueron eliminados, más de 40 centros de comando y control y más de 40 depósitos de armas.

Riesgo: Los civiles israelíes siguen sin poder regresar a sus hogares. Actualmente, hay más de 83.000 civiles evacuados de 42 poblados cercanos o pegados a la frontera y de la ciudad de Kiryat Shmona.

Ejército de Israel Foto:AFP Compartir

3. Judea y Samaria, territorios en disputa

Objetivo: Que todos los habitantes de esta zona puedan vivir en seguridad, estabilidad y en pleno derecho sin importar si son palestinos o israelíes.

Territorio: Casi 6.000 kilómetros cuadrados de los territorios disputados que Israel conquistó de Jordania durante la guerra de los 6 días en 1967. Esta zona es aledaña a la franja costera israelí que es el corazón económico, demográfico y social del país.

Cuál es la amenaza: Diversos grupos terroristas, entre ellos Hamás. Desde el 7 de Octubre hemos sufrido centenas de atentados terroristas. Antes de la guerra más de 30 israelíes habían sido asesinados por terroristas de esta zona durante el 2023. La actividad terrorista entonces, estaba centrada en el norte de Samaria (Jenin y Naplusa).

Balance: Seguimos actuando con firmeza contra el terror para así asegurar la seguridad de todos los civiles de la zona. Hemos arrestado a aproximadamente 3450 terroristas, 1.500 de ellos pertenecientes al Hamás en esta región. Hemos neutralizado a terroristas principalmente en los hubs centrales de terror que son en Jenin, Tulkarem y Naplusa. Confiscamos enormes arsenales de armamento, incluidos rifles, pistolas, explosivos, cocteles molotov, municiones y más.

Riesgo: La amenaza del terror en y desde Judea y Samaria no es nueva y no ha desaparecido desde la guerra. No vamos a permitir que nadie saque ventaja de lo que está sucediendo en Gaza para inflamar la situación en judea y samaria.

Evacuados: No hay evacuados en esta zona.

El ejército de Israel en Gaza Foto:Ejército de Israel/ Efe Compartir

4. Siria, eje de varios grupos terroristas

Objetivo: Evitar a ataques terroristas desde suelo sirio hacia Israel y evitar que Siria sirva como punto de distribución logística de armas desde Teherán a Hezbolá en Líbano.

Territorio: Tenemos 80 kilómetros de frontera con Siria.

Cuál es la amenaza: Fuerzas iraníes que proveen armamentos a Hezbolá desde Teherán, a través de territorio sirio, violando la resolución 1701 de Naciones Unidas. Fuerzas de Hamás en Siria e infraestructura de Hezbolá en Siria.

Balance: Hemos neutralizado más de 50 infraestructuras de Hezbolá en Siria desde el principio de la guerra, así como a terroristas de Hezbolá en Siria.

Riesgo: Que Irán, Hezbolá y Hamas se sigan fortaleciendo sobre suelo sirio.

5. Yemen, en juego gran parte del comercio mundial

Objetivo: El problema de la libertad de navegación que suponen los ataques hutíes no es un desafío solo de Israel sino de todo el mundo.

Territorio: No tenemos frontera con Yemen, el país está a unos 2.000 kilómetros de Israel.

Cuál es la amenaza: Los hutíes, un grupo armado en Yemen de la minoría musulmana chiíta del país, los zaidíes. Su lema es: "Dios es grande. Muerte a EE. UU. Muerte a Israel. Maldición a los judíos y victoria para el islam”.

Balance: Los hutíes siguen intentando de interrumpir las vías marítimas para así cortar la cadena de suministro logístico global, dañar la libertad de navegación y la economía mundial, por ejemplo, amenazando la distribución de petróleo hacia Europa.

Riesgo: El 30 por ciento del comercio mundial pasa en barcos por el canal de Suez, la principal bisagra entre Oriente y Occidente. Para acceder al canal de Suez, lo buques deben pasar por el estrecho de Bab el Mandeb.

Si las rutas marítimas se ven afectadas, eso aumenta el precio de los contenedores y por consiguiente el precio de productos, principalmente petróleo y sus derivados, al bolsillo de los consumidores mundiales.

Guerra en Gaza Foto:Bloomberg Compartir

6. Irán, una "amenaza de seguridad regional", según Israel

Objetivo: En el largo plazo debemos eliminar las amenazas a la seguridad israelí que se desprenden de la política exterior iraní.

Territorio: Israel no tiene una frontera física con Irán, pero Irán tiene agentes que están en la frontera misma con Israel. En Gaza, en Líbano y en Siria principalmente. Además, Irán es el principal desestabilizador de Oriente Próximo y del mundo entero, producto de su intención de exportar la revolución islámica al mundo.

Cuál es la amenaza: Se trata de un país que ha elaborado una estrategia sofisticada para intentar de eliminar a Israel p que incluye el entrenamiento, la financiación, el traspaso de conocimiento técnico, armas y otros medios a Hamás y a la yihad islámica palestina en Gaza, a milicias chiítas en Siria e Irak, a los hutíes en Yemen, a grupos terroristas incluido Hamás en Judea y Samaria, y por sobre todo a Hezbolá, y otros grupos terroristas, en el Líbano.

Riesgo: El riesgo central en una guerra total en todos los frentes, cosa que Israel prefiere evitar, pero estamos prontos para cualquier tipo de contingencia. Irán, un país que está al borde de operar armas nucleares, es el principal enemigo de Israel.

Se piensa que Israel está siendo atacado solo por el Hamás en Gaza, pero si bien estamos concentrados principalmente en Gaza, la realidad es que estamos siendo atacados por siete frentes y quien está por detrás de ellos es Irán.

Esta es su estrategia, atacar por intermedio de proxies, de agentes. Israel en territorio, de 1/6 (un sexto) del uno por ciento del Medio Oriente y la realidad es que para entender este conflicto, uno no se puede quedar solo en la Franja de Gaza, sino que debe hacer un zoom out y comprender los otros frentes.

STEPHANY ECHAVARRÍA

EDITORA INTERNACIONAL

TEL AVIV