Israel halló túnel de Gaza: por allí circulaba en auto el líder más buscado de Hamás

El Ejército israelí dijo el domingo que descubrió un gran túnel en Gaza cerca de lo que alguna vez fue un concurrido cruce hacia Israel, lo que plantea nuevas preguntas sobre cómo la vigilancia israelí pasó por alto preparativos tan llamativos por parte de Hamas para el mortal ataque del 7 de octubre.



La entrada al túnel está a sólo unos cientos de metros del cruce fuertemente fortificado de Erez y de una base militar israelí.

El ejército dijo que el túnel tiene más de 4 kilómetros de largo, se conecta con una extensa red de túneles a lo largo de Gaza y es lo suficientemente ancho como para que pasen automóviles. El ejército dijo el domingo que el pasadizo facilitó el tránsito de vehículos, milicianos y suministros en preparación para el ataque del 7 de octubre, cuando los milicianos entraron a territorio israelí y mataron a unas 1200 personas y tomaron como rehenes a unas 240.



El ataque sin precedentes desencadenó la actual guerra que se ha cobrado más de 18.000 vidas en Gaza, según fuentes palestinas. Israel dice que la destrucción de la red de túneles de Hamas es un objetivo importante y que gran parte de la red subterránea pasa por debajo de escuelas, hospitales y zonas residenciales.



El mayor Nir Dinar, vocero militar, dijo que los servicios de seguridad israelíes no sabían del túnel antes del 7 de octubre porque las defensas fronterizas de Israel sólo detectaban túneles destinados a entrar en Israel.



“Hasta donde yo sé, este túnel no cruza desde Gaza hacia Israel y termina a 400 metros de la frontera, lo que significa que no había indicadores que se estuviera construyendo un túnel”, dijo Dinar. Añadió que la entrada, una abertura circular de cemento estaba debajo de un garaje, ocultándola de los drones israelíes y de las imágenes de satélite.



“No sorprende que ésta haya sido la estrategia de Hamás desde el principio”, dijo Dinar. “La sorpresa es que lo lograron y el tamaño de este túnel... fue realmente impactante”.

GDA