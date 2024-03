¿Qué prefieren las víctimas, que Yahya Sinwar, jefe de Hamás, vaya a juicio o muera?

Cuando Israel habla de la destrucción de la infraestructura armada de Hamás en Gaza y la eliminación de la amenaza que la organización terrorista supone para el Estado judío, está claro que ello incluye la eliminación de sus jefes máximos. Ante todo, el número uno en Gaza,Yahya Sinwar, símbolo del ataque inédito que realizó el grupo islamista contra el territorio israelí el 7 de octubre de 2023, por haber sido la columna vertebral de la concepción misma de la masacre que dejó 1.400 muertos y más de 200 secuestrados.



“Llegaremos a él, es sólo cuestión de tiempo”, afirmó repetidamente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Sinwar siente los blindados israelíes sobre su cabeza y sabe que llegaremos a él”, declaró en más de una ocasión el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallat. Por su parte, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, aseguró que las unidades élites del ejército que lo buscan en los túneles, le siguen claramente los pasos y ya han estado en sitios de los que está claro que él se había ido poco antes.



No será aventurado de más afirmar que el promedio de los israelís quieren ver muerto a Sinwar, puesto que en él personifican la idea, planificación y concreción de la invasión del 7 de octubre.

Protestas que piden liberación de rehenes israelíes en manos de Hamás. Foto: AFP

Cabe suponer que el desenlace de la persecución tras Sinwar, dependerá , en caso que se llegue a él, de las condiciones en las que se lo encuentre. Puesto que se estima que está rodeado de secuestrados israelíes, usados como escudos humanos.



No obstante, también hay quienes consideran que matar a Sinwar es alentar el círculo de violencia y que, por ende, prefieren que las autoridades lo encuentren vivo y lo lleven a juicio.



Sobre las dos posibilidades en la mesa, matarlo o llevarlo a juicio, EL TIEMPO consultó a distintas personas, no sólo israelíes “de a pie” sino más que nada gente directamente afectadas por la situación desatada tras los ataques del 7 de octubre, que son residentes del sur del país.

Homenajes en Tel Aviv a los israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre. Foto: Angie Ruiz. EL TIEMPO

Se trata de sobrevivientes de la masacre, de familiares de secuestrados o familiares de víctimas del 7 de octubre, entre otros. Incluso, se tuvo en cuenta a una delegación de familiares de secuestrados por Hamás que acudió hace unas semanas a La Haya para presentar ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia formal contra el grupo terrorista islamista.



“Esto muestra que estamos persiguiendo a los líderes de Hamás no sólo militarmente sino también en el plano jurídico”, dijo a este diario Izhar Lifshitz, cuyos padres octogenarios Yehudit y Yoheved fueron secuestrados de su casa en el kibutz Nir Oz que quedó absolutamente carbonizada.



Su madre ya fue liberada y su padre, al que Izhar teme ya no ver con vida, aún está en Gaza. “Sinwar y los demás líderes de amas son el brazo pensante e ideológico de la masacre y realmente espero que podamos verlos detrás de rejas”, explicó.



Izhar , quien cuenta que sus padres siempre se abocaron a actividades de diálogo, entendimiento y ayuda a los palestinos de Gaza para poder vivir en paz, hoy siente que su sueño se ha quebrado. Sabe que su mayor desafío es recuperar a su padre, pero también destaca la importancia del versíbulo bíblico “Justicia, Justcia peseguirás”. “Sería bueno poder llevarlo a juicio y que el mundo todo pueda escuchar los testimonios de los supervivientes y los liberados sobre lo que les ocurrió”.

En la delegación a La Haya participó también Eyal Eshel.El sabe que nunca recuperará a su hija Roni que a los 19 años fue asesinada con otras 15 jóvenes soldadas encargadas de la observación de la frontera a través de sus pantallas.



Pero considera que hay que luchar. Y así responde al preguntársele qué fin quisiera paraYahya Sinwar.



“En primer lugar. nuestro objetivo es la justicia en sí. Espero que, para el bien de todos nosotros, lo atrapen en vida para que el mundo entero vea cómo lo juzgan. Tiene que ser juzgado”,



Esto va más allá por cierto de la posibilidad concreta de hallarlo con vida. Eso, siempre y cuando no se haya escapado aún de Gaza y entrado a ya a territorio egipcio.

Policías israelíes y personal de rescate registran el lugar donde se ha producido un ataque con cohetes desde Gaza en Beitar Illit. Foto: AFP

Ruben Friedmann, del kibutz Ein Hashlosha ubicado a 2.4 kms de la frontera con Gaza, siente que es un sobreviviente . Estuvo 30 horas encerrado en el refugio de su casa con su esposa Estela y ahora resume lo ocurrido diciendo que “aunque suene raro decirlo, relativamente tuvimos suerte porque en nuestro kibutz no hubo decenas de muertos como en otros lados”. Con cautela,dice que en Ein Hashlosha hubo 5 asesinatos.



“El dilema del gobierno israelí no es tal. Como país democrático y para que el mundo no olvide las atrocidades cometidas bajo su mando al frente del Hamás, lo mejor sería atraparlo vivo y juzgarlo publicamente”, sostiene Ruben.



Recuerda el juicio sin precedentes llevado a cabo a comienzos de los años 60 del siglo pasado en Jerusalem a Adolf Eichmann, lugarteniente de Hitler, responsable de la así llamada “solución final”, el exterminio de los judíos de Europa. “Quizás estaríamos ante un juicio Eichmann II , que atraería la atención mundial y daría pie para mostrar la verdadera cara de la organización terrorista y sus líderes”. Eichmann fue hallado culpable de crímenes de lesa humanidad y sentenciado a la pena capital.

Familiares de los retenidos por militantes de Hamás en Gaza. Foto: EFE

Pero Ruben Friedmann es realista y estima que son “casi ínfimas” las chances de atrapar a Sinwar con vida. “Él y todos los demás que planificaron la masacre, deben ser perseguidos sin término de tiempo, tal cual Estados Unidos persiguió a Bin Laden después de los atentados de las Torres”.

Daniel Weisz,también de Ein Hashlosha, pasó momentos muy duros aquel 7 de octubre. El no se hallaba en el kibutz pero su hija Natalie sí, con sus tres niños pequeños, uno de ellos de aproximadamente un mes, encerrada en el refugio mientras su esposo se refugiaba en el tambo, donde estaba trabajando cuando empezaron a sonar las alarmas.



“Yo quiero que primero le hagan juicio público. Y que allí lo sentecien a muerte“, sostiene categóricamente.



Lo mismo Sapir, una jovencita de la ciuad de Modiin, quien comenta que “no me molestaría que lo capturen vivo, siempre y cuando después lo maten. Él tiene que pagar por el horror que cometió”. Iosef de Jerusalén considera que no hay ni que molestarse en buscarlo vivo. “Hay que terminar con estos terroristas para que no puedan volver a levantar cabeza. Lo mejor es eliminarlo apenas lleguemos a él”.

JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN