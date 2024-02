Conmovedora carta de una colombiana a la que Hamás le secuestró su esposo

“No me han dado ninguna noticia de mi esposo, ni que tengan una prueba de vida, pero tampoco me han confirmado que está muerto”.



Es la información que tiene Rebecca Bohbot, de 32 años, esposa del colomboisraelí Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás tras el ataque del grupo islamista, que ingresó a territorio israelí el 7 de octubre del 2023 y asesinó a más de 1.160 personas y secuestró a unas 250.

Elkana estaba en el festival de música Supernova, en la ciudad de Reim, un kibutz en el suroeste de Israel, cerca de la frontera con Gaza, donde se presentaban dos DJ de los que él es su representante. Rebecca, bogotana y madre del hijo de ambos, Reem, de 3 años, le escribió una carta a su esposo en la que le cuenta cómo pasa sus días, en espera de su regreso. Esta es la misiva:

“Carta a mi esposo

Amor mío, 120 días, 15 horas, 44 min, 03 segundos sin verte, sin escucharte, sin saber de ti. Despertar cada día para mí es despertar en la misma fecha del 7 de octubre, donde toda esta pesadilla comenzó, con el mismo dolor, con la misma angustia e incertidumbre… mi vida y mi tiempo se han congelado mientras la del resto continúa.

No tengo opción de quedarme en cama, tengo que ser fuerte por nuestro hijo. Al despertarlo le sonrío, le trasmito seguridad y la esperanza al hablarle de ti de que pronto volverás; tenemos una caja coleccionando recuerdos para que veas a tu regreso.

Al principio llevarlo al jardín era lo mas difícil ya que eras tú quien lo hacía. Reem le decía a su cuidadora que quería que estuvieras ahí y jugaras con él como la hacías cada mañana.

Elkana Bohbot, de 34 años, es representante de DJ. Asistía al concierto que fue atacado por Hamás. Foto: FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Regreso a casa cada mañana con el vacío y quito de mi rostro la máscara de la sonrisa de seguridad a cambio de la realidad del dolor que vivo cada día. Estoy en casa sin trabajo, el trabajo al que tanto me encantaba ir, donde encontré otra familia, esta en este momento cerrado. Ya sabes que el turismo será el último que regresará después de que esta guerra llegue a su fin.

Trato de no tomar clonazepam en ayunas ya que me produce dolor de estómago, pero cuando lo consumo todo este mundo de dolor y pensamientos se apacigua por unas cuantas horas, no busco huirle a la realidad, pero tengo que luchar y estar tranquila para que nuestro hijo esté bien.

Reem y yo conocimos a Mijal, una psicóloga grandiosa que nos da toda la paciencia, apoyo y amor que necesitamos en este momento. Ella ha sido como un ángel para mí y Reem, la vemos dos veces a la semana.

Trato de ocuparme, moverme en el día a día, con la esperanza de que el teléfono suene con la noticia de que te encontraron y regresas a casa y con el miedo de que el timbre de la casa suene con una mala noticia.

Amor mío, si me lees te hablo con el corazón que está apunto de desfallecer, las noches son las más difíciles, llegan todos los pensamientos de aquellos sueños y proyectos juntos y ahora se sienten cada vez mas lejanos.

Si supieras cuánto le temo a estas noches sola y que tú estés allá sin mí. ¿Cuándo volverás? Pienso en ti todo el tiempo, todo lo que tenía ha perdido el sentido. ¿Por que a ti? Un padre ejemplar, un hombre bueno y amante de la paz, quien siempre recibió a cada ser humano en su vida sin importar su religión, raza, cultura o posición política. Te arrebataron lo que tanto amas… la libertad, ver el sol en las mañanas, ver crecer a tu hijo.

Mi vida, ya hasta me cuesta respirar y la verdad sin ti no tengo lugar aquí. Los miedos no me dejan, parece irreal todo este sufrimiento. ¿Cuándo despertaremos de esta pesadilla?

Solo quiero que sepas que Reem y yo no renunciaremos a ti y le pedimos a Dios que regreses sano y salvo en cuerpo y alma, de esta saldremos victoriosos y juntos nos recuperaremos.



Te ama, tu esposa, Rebecca”.

