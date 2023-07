El Parlamento israelí aprobó esta semana una cláusula clave de la reforma judicial impulsada por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Una decisión que provocó varios recursos judiciales y enfrentamientos en las calles.



La votación del lunes se centró en la llamada cláusula de "razonabilidad". La ley aprobada limitará la capacidad de los jueces para anular las decisiones del gobierno que consideren "irrazonables".

Pero los críticos temen que la reforma socave la democracia al eliminar los controles y equilibrios sobre el ejecutivo.



EL TIEMPO conversó con el Profesor Yoav Dotan, catedrático de Derecho Público en la Universidad Hebrea de Jerusalem, quien ha sido un crítico del accionar de la Suprema Corte de Justicia de Israel y se ha pronunciado fuertemente sobre la reforma judicial que tramita el gobierno.

Facebook Twitter Linkedin

Profesor Yoav Dotan. Foto: Archivo particular

Israel está dividido. Hay protestas multitudinarias en las calles a raíz del plan de reforma judicial y no hay suficiente diálogo entre los políticos. ¿Cómo analiza la situación, como ciudadano israelí y como jurista? ¿Está preocupado?

Estoy preocupado como ciudadano y como jurista. A lo largo de los años, yo tuve serias críticas a la Suprema Corte de Justicia, pero creo que las soluciones que este gobierno sugiere para los problemas existentes no son buenas. Dicen que es para solucionar problemas existentes, que los hay, pero lo hacen de una forma destructiva.



Como ciudadano estoy más preocupado todavía porque creo que este gobierno dice abiertamente que su objetivo central es arrasar con todo el control judicial tal cual lo conocemos hoy, terminar con la acción de la Suprema Corte. Aunque no lo dicen así tan explícitamente, con las reformas que quiere aprobar ya nada será igual.



(Lea también: Israel: Parlamento aprueba polémica cláusula de reforma judicial de Netanyahu)

Facebook Twitter Linkedin

Manifestantes izan una gran bandera nacional durante una manifestación cerca de la Knesset, el Parlamento israelí. Foto: AFPA

Quieren politizar el nombramiento de los jueces, debilitarlos seriamente quitándoles poderes a través de la legislación. Esto es muy peligroso para la democracia israelí, ya que el control judicial es esencial. En Israel es especialmente importante dado que no tenemos Constitución ni un parlamento de dos cámaras o sea que no tenemos realmente pesos y contrapesos.

Y esto lo dice un conocido crítico de la Suprema Corte...

Durante años fui considerado, siempre, uno de los críticos más duros de la línea implantada por el Juez Supremo Aharon Barak. Dije y sigo diciendo que parte de las ideas que él desarrolló son muy problemáticas porque el nivel de involucramiento judicial en las decisiones del Ejecutivo en Israel es especialmente alto en comparación con otras partes del mundo, lo cual considero que tiene un gran precio social. En ningún lado se da tan fuerte como acá, aunque soy consciente de que es peligroso hacer comparaciones entre países, ya que cada uno tiene su cultura política.



(Además: Israel: vuelven las protestas contra la reforma judicial del gobierno de Netanyahu)

En Israel los jueces pueden intervenir hasta en un operativo militar, determinando si las tropas salen o no, qué fortificaciones usar, qué armas usar. Creo que esto no existe en la mayoría de los países del mundo. Ese tipo de cosas son un craso error de parte de los jueces. No son expertos en seguridad. No comprenden temas presupuestarios como el gobierno. Eso es sólo un ejemplo. Por eso lo critiqué repetidamente. Pero esto no significa que aunque hay que hacer cambios, lo que trata de hacer el gobierno es arrasar de hecho a Israel como estado democrático liberal.

Es una acusación muy fuerte

Por eso me opongo a esta reforma y a estas propuestas de legislación, aunque algunos de los puntos, si se promovieran de forma ordenada y responsable, realmente según la necesidad de cambios, podría apoyarlos.



No es que descarto algunas de las propuestas para reducir en cierta medida el control judicial, pero no esto. El gobierno no presentó propuestas genuinas para corregir. En la práctica lo que quieren es cancelar la Suprema Corte de Justicia como institución que controla realmente la democracia. Y a eso, como ciudadano, me opongo rotundamente.

Facebook Twitter Linkedin

Sesión en la Knesset, el parlamento de Israel. Foto: AFP

¿Sería correcto entonces decir que el problema principal que usted veía de parte de la Suprema Corte era la línea de que todo puede ser planteado ante sus jueces y que ellos pueden tomar decisiones sobre todo, pero que la otra cara de la moneda es que no se puede renunciar a jueces independientes con columna vertebral que velen por la ciudadanía?

Acepto plenamente las dos partes de este planteamiento. Decir que todo puede ser llevado ante la Suprema Corte de Justicia y que los jueces pueden intervenir en todo, algo que hacen de acuerdo a criterios muy generales, es muy problemático. Consideré que hay que determinar criterios claros al respecto y que en algunos casos también se puede decir que los jueces no deben intervenir. Hay que determinarlo en forma muy clara. Pero concuerdo también con la segunda parte: necesitamos tribunales independientes y profesionales pero no está claro en absoluto que eso sea lo que intentan lograr.



(Puede leer: Este es el colombiano condenado a 27 años por traficar con fentanilo en Estados Unidos)

¿Esto significa que el Poder Ejecutivo quiere gobernar sin limitaciones, con todo el poder en sus manos?

Sí, en la práctica es lo que quieren. En Israel no tenemos dos cámaras en el parlamento, no tenemos un parlamento realmente independiente ya que aquí se forma gobierno de coalición que en la práctica domina el parlamento, o sea que no tenemos otras formas de controlar de modo auténtico y efectivo. El único control se puede hacer a través de los jueces y de instituciones que dependen del sistema judicial.

Facebook Twitter Linkedin

Benjamín Netanyahu. Foto: EFE/EPA/YONATAN SINDEL

Este lunes fue aprobada la enmienda de una ley fundamental, cancelando la posibilidad que la Suprema Corte de Justicia frene una decisión gubernamental alegando que es extremadamente irrazonable. ¿Se terminó toda la capacidad de control judicial sobre el gobierno?

No, para nada. No es el fin del control judicial. Todavía puede frenar una decisión alegando que quien la tomó no tiene autoridad para ello, que es una decisión discriminatoria o tomada por consideraciones ajenas al tema tratado. Sí hay otras herramientas.

Hay apelaciones a la Suprema Corte exhortándola a que derogue esta ley. Sin ser jurista, pienso que el hecho de que los Jueces Supremos frenen una ley que los limita a ellos

puede tratarse de un choque de intereses. ¿Considera que pueden aceptar las apelaciones?

Es difícil saberlo. No se puede descartar que decidan sí intervenir pero sólo si deciden que la enmienda en cuestión perjudica la esencia de Israel como Estado judío y democrático. La enmienda, recordemos, no es una violación de los derechos humanos.



(Además: ONGs de Estados Unidos defienden a Petro y piden que se mantenga la ayuda para Colombia)

La pregunta que mucha gente se hace es si esto no es simplemente un primer eslabón. Recordemos que el plan de reforma judicial presentado originalmente hace casi 7 meses incluía muchas leyes polémicas...

A las que yo me oponía por cierto. Es cierto que uno puede decir que si se estima que luego volverán las otras partes, como el cambio de la composición de la comisión que nombra a los jueces, quizás la Suprema Corte sí decide intervenir, para adelantarse al golpe, ya que las otras partes sí son daños más sustanciales a la democracia.

Facebook Twitter Linkedin

Protestas contra la reforma judicial en Israel. Foto: AFP

Entiendo que usted no considera que el efecto de lo votado sea de gran alcance. Entonces ¿por qué, en su opinión, la coalición insistió tanto en esto, a pesar del duro precio que se está pagando, la división nacional, daños a la economía y otros elementos?

Porque el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Kneset (Parlamento) ven esta enmienda como una primera etapa en un programa más grande. Querían alcanzar un logro político que es importante para sus votantes.



(Siga leyendo: Exoficiales dicen que EE. UU. tiene ‘restos biológicos no humanos’ hallados en ovnis)

¿Y qué significaría ese plan más grande?

Un duro golpe a la democracia. Por eso yo espero que todos los israelíes patriotas que han estado saliendo a la calle a manifestar y protestar día y noche, continúen luchando contra esta reforma anti democrática, con firmeza, perseverancia y determinación.

JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN