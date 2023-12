Estas son las exigencias de Israel para acabar la guerra en Gaza de inmediato

Si el grupo islamista Hamás se rinde, depone las armas inmediatamente y libera a los 138 rehenes israelíes que mantiene en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, la guerra en el enclave palestino podría terminar ahora mismo.



Así lo aseguró Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en una charla con periodistas invitados al país hebreo por la organización Fuente Latina, entre los que se encuentra EL TIEMPO, para conocer el impacto del conflicto en Oriente Medio.



“Hamás es una amenaza a la estabilidad regional y si los dejamos en la Franja de Gaza vamos a ver que ese tipo de terrorismo va a afectar otros países en la región. No hay ninguna manera de terminar esta guerra mientras Hamás esté en poder de la Franja”, aseguró.

Los objetivos de la guerra en Gaza, según Israel

Haiat mencionó que la ofensiva en Gaza, que se desató tras el ataque del grupo islamista palestino a territorio israelí hace más de dos meses y en el que murieron 1.200 personas, la mayoría de ellas civiles, cambió la historia del Estado de Israel y de toda su sociedad.



Según el portavoz, solo en el ataque de los milicianos en el festival Nova, un evento de música electrónica al que asistían más de 3.500 personas en el sur del país, fueron asesinadas 366 personas, entre ellos los ciudadanos colombianos Ivonne Rubio y Antonio Macías.

Rehenes a manos de Hamás. Foto: Angie Ruiz Hurtado. EL TIEMPO

Los ataques, dicen sus cifras, causaron un desplazamiento de al menos 240.000 personas ante la amenaza en las zonas de frontera. Esas personas fueron trasladadas a hoteles de zonas consideradas seguras como Tel Aviv o Jerusalén, gastos de los que se hace cargo el Estado en la actualidad.



Así, Haiat aseguró que, con la operación actual en Gaza, el Ejército Israelí busca que ninguna otra organización terrorista tenga la capacidad de atacar al país hebreo desde el enclave palestino, por lo que se han fijado tres objetivos específicos en el conflicto.



El primero -dice- es eliminar la presencia de Hamás, al igual que su infraestructura en la zona. Según Haiat, Gaza se transformó en una base para el terrorismo gracias a que los fondos de la ayuda internacional se desviaron hacia las manos de Hamás, en lugar de orientarse a crear una realidad de paz para los 2,4 millones de palestinos que hoy malviven en el enclave.



“Los fondos internacionales fueron convertidos en más de 800 kilómetros de túneles en la Franja de Gaza. Todos para los terroristas de Hamás, no para los civiles. Decenas de miles de cohetes y misiles, y una infraestructura terrorista en cada barrio, en cada casa, en cada calle de la Franja de Gaza”, dice.

Datos compartidos a EL TIEMPO por Roni Kaplan, portavoz del Ejército Israelí, indican que, en los 65 días de guerra, han descubierto al menos 800 bocas de túneles de Hamás en Gaza, de los cuales han neutralizado al menos 500.



El segundo objetivo de la operación, según Haiat, es liberar a todos los secuestrados y mantener una presión militar que permita la salida de más rehenes que se encuentran en la Franja. En una tregua entre las partes negociada por Catar, Estados Unidos y Egipto, y que se rompió el pasado 1.° de diciembre, 105 rehenes regresaron a Israel gracias a un acuerdo que también incluía la entrada de ayuda humanitaria sin límites para los gazatíes, así como la excarcelación de prisioneros palestinos detenidos en Israel.



“Sin una presión militar, no a la sociedad civil (en Gaza) porque a los líderes de Hamás no les importa nada la situación de los civiles, sino sin una presión militar a los terroristas de Hamás no vamos a poder liberar a los demás”, aseguró Haiat.



Como tercer objetivo, el portavoz aseguró que Israel se propuso cambiar la realidad de la Franja de tal manera que ninguna organización terrorista vuelva a hacerse con el mando de este enclave ni pueda volver a lanzar un ataque como el del 7 de octubre.



“Cambiar la realidad en la Franja de Gaza es lo que no va a permitir que otra organización terrorista, sea Hamás o cualquier otra organización terrorista, tenga la capacidad de atacar al Estado de Israel o a los ciudadanos de Israel desde la Franja de Gaza. Que la Franja no sea otra vez una base de ataques terroristas contra Israel”, aseguró.



No obstante, dice Haiat, hay una manera de terminar la guerra ahora y es que el grupo islamista se rinda inmediatamente.



“Hay solamente un responsable de lo que ocurrió el 7 de octubre y lo que está ocurriendo hoy en la Franja de Gaza y es la organización terrorista Hamás. Es responsable de los civiles israelíes muertos y es responsable de los palestinos muertos en Gaza. Primero, porque los utilizan como escudos humanos, utilizan hospitales, colegios, iglesias, mezquitas, edificios de la ONU, como infraestructura de sus actividades terroristas. Y segundo, porque hay una manera de terminar la guerra hoy: Si Hamás se rinde, deja sus armas y libera a todos los secuestrados, la guerra terminará en este momento”, enfatizó.



Palestinos que huyen de Jan Yunis llegan a Rafah, en la Franja de Gaza. Foto: AFP

El futuro de la Franja de Gaza

Haiat también respondió a las dudas surgidas en la comunidad internacional sobre lo que pasará en la Franja después del conflicto actual, que -según cifras de Hamás- ha dejado más de 18.000 muertos y al menos 1,9 millones de desplazados internos, según los datos de la ONU.



Aunque Israel salió de Gaza en 2005, en días pasados el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el país hebreo se encargaría de la seguridad del enclave indefinidamente una vez termine el conflicto. Este martes, además, el premier ratificó que tiene diferencias con Estados Unidos, su principal aliado, sobre lo que pasará en la zona tras el final de Hamás.



Washington ha propuesto que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) controle el enclave, tal como hace con ciertas zonas de Cisjordania ocupada. Pero, según Haiat, la ANP no es la respuesta ante la salida de las milicias palestinas.



“La ANP es el único lugar en el mundo donde un asesino de judíos recibe beneficios por asesinar judios. No vamos a permitir que ese tipo de grupos que educa a sus niños y da incentivos a los antisemistas pueda ser la respuesta al terrorismo de Hamás. Eso es terrorismo y lo otro también”, agregó.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

¿Israel regresará al poder y al control de Gaza?

Según Haiat, las autoridades no descartan ninguna opción, aunque el portavoz se negó a detallar las opciones que tiene sobre la mesa el gobierno israelí para el enclave palestino, en donde las organizaciones internacionales han denunciado una situación humanitaria al borde del colapso, al considerar que no es momento prudente para esta discusión.

Rehenes a manos de Hamás. Foto: Angie Ruiz Hurtado. EL TIEMPO

“Si no podemos garantizar que el control de la Franja de Gaza no permita a otra organización terrorista atacarnos, vamos a tener que hacerlo nosotros. Israel salió de la Franja de Gaza hace 18 años sin ningún objetivo de volver a controlarla. No queremos estar ahí, no queremos controlar a los dos millones de habitantes, pero no podemos dejar que esa realidad vuelva a ocurrir. No vamos a volver al 6 de octubre, es un mensaje muy claro”, enfatizó.



Haiat también aseguró que no es el tiempo indicado para investigar las fallas de seguridad que permitieron el ataque de los milicianos el pasado 7 de octubre, al ser preguntado sobre un informe de The New York Times que denunció que, al menos un año antes, la inteligencia israelí conoció un plan muy similar al ejecutado en los kibutz del sur del país aquel sábado. El plan, dice el diario citado, fue descartado por considerar que Hamás no tenía la capacidad para ejecutar una operación de tal magnitud.



“Después de la guerra vamos a tener tiempo para investigar. No creo que sea el tiempo de hacerlo ahora. En general Israel es muy crítica con sí misma, pero en esa situación en la que estamos ahora no nos ayuda nada entrar en esas investigaciones. Tenemos que terminar la guerra y después ver cuál es la información que tuvimos o no tuvimos o cuáles son las decisiones que se tomaron o no se tomaron”, concluyó.



Haiat, además, fue enfático en que Israel no cederá a terminar la operación militar con las condiciones actuales, pese al llamado de la misma ONU que este martes espera aprobar una resolución en el Consejo de Seguridad para pedir un alto al fuego, y señaló que frenar la ofensiva en el momento actual llevaría al país hebreo a “esperar la próxima masacre”.



“El 6 de octubre era un cese de fuego y el que llama a terminar ahora la operación militar de hecho lo que pide es volver al 6 de octubre, dejando a Hamás en poder de la Franja de Gaza y con planes de repetir la masacre del 7 de octubre una y otra vez”, aseguró.



Pese a ello, la presión se hace cada vez más fuerte sobre Israel. Este martes, el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, denunció que los gazatíes viven un infierno en la tierra, mientras que ministros y delegados del mundo árabe y musulmán pidieron un alto al fuego duradero como la única alternativa para detener el sufrimiento de los palestinos en Gaza, atrapados en el conflicto entre Israel y Hamás.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

ENVIADA ESPECIAL

JERUSALÉN