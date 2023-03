Un proyecto de ley en Israel busca modificar una legislación existente para que sea aún más severa en las restricciones alrededor de la evangelización.



El nuevo texto, que deberá ser aprobado por el legislativo, propone que, cualquier individuo "que persuada a una persona, directamente, digitalmente, por correo directo o en línea, a convertirse a su religión, su sentencia es de un año de prisión, y si la persona era menor de edad, su sentencia es de dos años de prisión".



Este proyecto de ley ha sido presentado en varias ocasiones a lo largo de 20 años; sin embargo, no ha logrado contar con el respaldo de la mayoría de los votos.



(Además: Israel: ¿Benjamin Netanyahu está poniendo en peligro la democracia del país?)

Moshe Gafni y Yaakov Asher, del Partido Judaísmo Unido de la Torá, propusieron ante la Knesset (órgano legislativo israelí) una legislación que modifica una ley existente que tipifica el delito de ofrecer algo de valor para cambiar la religión de alguien menor de 18 años.



De ser aprobado el nuevo texto, la ley se ampliaría a un concepto más amplio. La propuesta establece que cualquier persona que intente persuadir a otra respecto a su creencia religiosa, será condenado a un año de prisión.



(También: Medio millón participó el sábado en la mayor protesta de la historia de Israel)

Facebook Twitter Linkedin

De ser aprobado el nuevo texto, la ley se ampliaría a un concepto más amplio y más estricto. Foto: Marc Israel Sellem / AFP

La propuesta ha sido criticada por ser muy general en los lineamientos de cuándo se comete o no el delito; así como ser muy estricta respecto a la defensa de las libertades religiosas y la libertad del flujo de pensamiento.



Otra de las críticas es que el proyecto podría estar más enfocado en la criminalización de promover el cristianismo y no otras religiones. "En los últimos tiempos, han aumentado los intentos de los cuerpos misioneros, principalmente cristianos, de persuadir a las personas para que se conviertan", dice el texto.



(Lea: Las claves para entender la nueva ola de violencia entre israelíes y palestinos)



Asimismo, el ex embajador general de Estados Unidos para la libertad religiosa internacional, Sam Brownback, alerta que una ley de este tipo podría dañar a Israel.

Facebook Twitter Linkedin

Otros no están de acuerdo con que el proyecto sea aprobado, debido a que Netanyahu es cercano a los cristianos evangélicos, por lo que no apoyaría tal medida. Foto: EFE/EPA/AMIR COHEN

El proyecto ha sido presentado ante la Knesset a lo largo de dos décadas y no ha sido aprobado; sin embargo, ahora existe el temor de que con la coalición del gobierno de Benjamin Netanyahu, pueda pasar.



(Más noticias: 300 heridos en ataque de colonos israelíes en Cisjordania: ¿qué está pasando?)



Otros no están de acuerdo con que pueda pasar la propuesta, debido a que Netanyahu es cercano a los cristianos evangélicos, por lo que no apoyaría tal medida.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO