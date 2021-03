Israel acusa a Irán de atacar uno de sus barcos y promete responder

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó este lunes a Irán de provocar una explosión en un barco israelí y prometió una respuesta contra los intereses iraníes "en toda la región", horas después de ataques atribuidos al Estado hebreo en la vecina Siria.



(Lea aquí: Vacunación en Israel: la mitad de la población recibió el tratamiento)

De su lado, Irán rechazó "de manera firme" las acusaciones por lo ocurrido en el "MV Helios Ray", un barco israelí que transportaba vehículos y que se dirigía de la ciudad saudita de Dammam a Singapur cuando sufrió una explosión, la semana pasada, frente al sultanato de Omán.



El golfo de Omán está situado entre Irán y Omán, a la salida del estratégico estrecho de Ormuz por el que transita gran parte del petróleo mundial y donde opera una coalición liderada por Estados Unidos.



El sábado, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, señaló que Irán podía ser el responsable de la explosión que sufrió el barco, confirmada por Dryad Global, sociedad especializada en seguridad marítima.



Según Israel, Irán intenta aumentar la presión en vistas a las próximas negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear.



Pero el lunes, Benjamin Netanyahu fue más incisivo.



"Está claro que es un acto iraní. Y en cuanto a mi respuesta, ustedes conocen mi política. Irán es el mayor enemigo de Israel y estoy decidido a detenerlo y lo vamos a golpear en toda la región", dijo Netanyahu en una entrevista en la radio.



"Más importante aún, Irán no tendrá armas nucleares en absoluto, con acuerdo o sin acuerdo. Eso es lo que le dije a mi amigo, el presidente [estadounidense Joe] Biden", dijo Netanyahu.



La respuesta iraní, a cargo de un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, fue inmediata: "Rechazamos de manera firme esta acusación" porque "la fuente de esta acusación es la menos creíble posible, lo que muestra la invalidez", declaró este lunes Said Khatibzadeh.



Irán siempre ha negado querer dotarse del arma nuclear.



(Le puede interesar: Irán pide a Europa que medie con EE. UU para salvar el acuerdo nuclear)

Está claro que es un acto iraní. Y en cuanto a mi respuesta, ustedes conocen mi política. Irán es el mayor enemigo de Israel y estoy decidido a detenerlo y lo vamos a golpear en toda la región FACEBOOK

TWITTER

Ataques en Siria

Desde el domingo el barco israelí se encuentra en Mina Rashid, en Dubái. El acceso al barco no era posible en este puerto de Emiratos Árabes Unidos, un estado del Golfo que normalizó sus relaciones con Israel en 2020.



Irán había acusado a los servicios de inteligencia israelíes de estar detrás del asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh en noviembre en Teherán.



El primer ministro israelí, que se encuentra en plena campaña para las elecciones legislativas del 23 de marzo, hizo esas declaraciones después de los ataques nocturnos atribuidos a Israel contra fuerzas proiraníes en Siria, país vecino en guerra desde 2011.



La defensa antiaérea siria interceptó misiles israelíes sobre Damasco, según la agencia oficial siria Saná, sin que se hayan producido víctimas.



Desde el inicio de la guerra en Siria, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques contra posiciones del poder sirio y de sus aliados, Irán y el Hezbolá libanés, que ayudan militarmente a las fuerzas del presidente Bashar Al Asad.



Israel afirma regularmente que no permitirá que Siria se convierta en la cabeza de puente de las fuerzas iraníes.



(Lea aquí: ¿Por qué es importante que EE. UU. regrese al pacto nuclear con Irán?)



El domingo, el periódico iraní Kayhan, considerado el portavoz de la franja ultraconservadora del sistema político de Irán, afirmó que el barco israelí "probablemente cayó en la trampa de una de las ramas del eje de la Resistencia". El "barco espía estaba recogiendo información sobre el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo", según el periódico.



Irán se considera, junto con Siria, el Hezbolá, el movimiento palestino Hamás, varios grupos iraquíes y los rebeldes yemeníes, parte del "eje de la Resistencia" contra Israel en Oriente Medio.



"Este fin de semana se nos ha recordado que Irán no es solo una amenaza nuclear, sino que lleva a cabo acciones terroristas contra civiles", dijo el domingo el jefe del ejército israelí, Aviv Kohavi, en una ceremonia de cambio de guardia en la unidad de élite 8200, responsable de la ciberdefensa.



"El ejército israelí actúa y actuará contra estas amenazas aquí y lejos (...) gracias a su inteligencia", de la que la unidad 8200 es un "pilar", añadió en un discurso, cuyos extractos fueron enviados a la prensa.



AFP