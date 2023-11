El Ejército israelí dice haber tomado el 'control operativo' del puerto de Gaza

El ejército israelí afirmó este jueves que tomó el "control operativo" del puerto de Gaza, una infraestructura clave del territorio palestino, en el 41º día de guerra entre Israel y Hamás.



Una operación conjunta de las fuerzas blindadas y navales permitió en "los últimos días" "tomar el control operacional del puerto de Gaza, que estaba bajo control de la organización terrorista Hamás", indicó el ejército israelí en un comunicado.



Añadió que el movimiento palestino Hamás lo utilizaba "como centro de entrenamiento para sus fuerzas de comandos navales a fin de planificar y ejecutar ataques terroristas navales".



La guerra comenzó con el ataque sin precedentes de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre. Aproximadamente 1.200 personas fueron asesinadas durante el asalto, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes.



En represalia, Israel bombardea incesantemente la Franja de Gaza, sometida a un asedio casi total. Los bombardeos israelíes han causado 11.500 muertos, en su mayoría civiles, entre ellos 4.710 niños, según el gobierno de Hamás que controla este territorio palestino.

Un palestino herido es trasladado al Hospital Al-Aqsa. Foto: AFP

El ejército israelí afirmó que libra combates en el corazón de la Ciudad de Gaza y anunció en los últimos días que tomó el control de varias instituciones de gobierno de Hamás, incluyendo el Parlamento, varios edificios administrativos y la sede de la policía militar.



El movimiento islamista minimizó este anuncio y afirmó que se trata de edificios "vacíos".



Las tropas israelíes también lanzaron operaciones en hospitales de Gaza, ya que acusaron a Hamás de usarlos para ocultar armas y centros de comando.



El ejército israelí sigue este jueves su incursión en el principal hospital de la Franja de Gaza, Al Shifa, donde se encuentran miles de civiles, lo que suscita preocupaciones y críticas a nivel internacional.



Entre tanto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este jueves en una entrevista con EFE que solo el Ejército israelí puede garantizar la seguridad en Gaza cuando termine la guerra, Hamás sea erradicado y se instaure un "nuevo régimen" en la Franja.



"¿Quién puede garantizar la seguridad de quienes han sufrido la peor atrocidad de sus vidas?", se preguntó Herzog, quien aseguró que "ahora mismo, los únicos que pueden hacerlo son las Fuerzas de Defensa de Israel".



Por su parte, el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, quien realiza este jueves una visita oficial en Israel, pidió al ministro de Exteriores de ese país, Eli Cohen, que no deje que "la ira le consuma" y que en "cierto momento hay que ver cómo esta guerra se termina".



Siento vuestro miedo y vuestro dolor y el de la gente que ha sido atacada, asesinada. Entiendo su ira, pero déjeme pedirle que no deje que la ira le consuma. FACEBOOK

"Siento vuestro miedo y vuestro dolor y el de la gente que ha sido atacada, asesinada. Entiendo su ira, pero déjeme pedirle que no deje que la ira le consuma", dijo Borrell en rueda de prensa. "Lo que marca la diferencia entre una sociedad civilizada y un grupo terrorista es el respeto por la vida humana y todas las vidas humanas tienen el mismo valor", añadió.



Se trata de la primera visita a Israel del jefe de la diplomacia europea desde que se desató la escalada, el 7 de octubre.



Civiles y equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio destruido en Khan Yunis. Foto: AFP

La ONU pide investigación internacional

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este jueves una investigación internacional tras "acusaciones extremadamente graves" de vulneraciones del derecho internacional en la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.



"Las acusaciones extremadamente graves de múltiples y serias violaciones del derecho internacional humanitario, sean quienes sean sus autores, exigen una investigación rigurosa y la depuración de responsabilidades", declaró Volker Türk en una sesión informativa a los países miembros de la ONU en Ginebra.



La embajadora de Israel en la ONU, Meirav Eilon Shaha, reaccionó afirmando que el derecho internacional no es un "pacto suicida" que permite a "organizaciones terroristas (...) beneficiarse de un apoyo internacional constante".



Su homólogo palestino, Ibrahim Khraishi, pidió que la comunidad internacional se "despierte" ante lo que califica de "masacre" y "genocidio".



Türk añadió que a tenor de los acontecimientos, es necesaria una investigación internacional.



cadáveres de personas muertas en un bombardeo yacen en el suelo del patio del hospital Al-Shifa. Foto: AFP

"Allí donde las autoridades nacionales no muestran voluntad o no son capaces de llevar a cabo dichas investigaciones, y allí donde hay narrativas encontradas sobre determinados acontecimientos significativos, se necesita una investigación internacional", enfatizó.



El responsable de la ONU dijo esto tras una visita a Oriente Medio la semana pasada.



Türk no pudo ingresar en Israel ni en los territorios palestinos, pese a haber pedido autorización.



La misión israelí en Ginebra declaró a la AFP que no veía qué "beneficio podría aportar la visita del Alto Comisionado en este momento" a Israel.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

(*) Con información de AFP y EFE