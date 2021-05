Israel despliega fuerzas cerca de Gaza e intenta sofocar disturbios 

La escalada de violencia entre Israel y Hamás entró este jueves en su cuarto día y no tenía miras de terminar.

Mientras el movimiento islamista seguía con el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí, Israel desplegó sus fuerzas en la frontera con la Franja de Gaza e intensificó sus ataques contra el enclave palestino, al tiempo que intentaba sofocar disturbios en ciudades con población árabe y judía.



(Lea aquí: El difícil reto de detener violenta escalada entre palestinos e Israel)



Informes contradictorios circulaban anoche sobre la supuesta entrada de tropas israelíes por tierra a la Franja de Gaza, al parecer en gran medida por un comunicado del ejército que decía que “fuerzas de aire y tierra” estaban atacando blancos de Hamás.



Pero más tarde el ejército israelí, que atacaba con artillería posiciones de Hamás con mayor intensidad desde el aire, negó haber entrado al enclave palestino. Israel movilizó 9.000 reservistas y envió blindados y artillería a la frontera.



Desde el comienzo de la escalada, el lunes, Hamás y la Yihad Islámica han lanzado al menos 1.700 cohetes al sur y centro de Israel, matando a al menos ocho personas y dejando decenas de heridos.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Defensa de Israel, Beni Gantz. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Las milicias palestinas mantuvieron sus disparos, dirigidos a lugares como Tel Aviv y el área metropolitana y el aeropuerto internacional Ben Gurión, que fue cerrado. Hamás logró incluso disparar simultáneamente casi 100 cohetes hacia distintas zonas del país. Israel ha respondido desde el lunes atacando más de 800 blancos de la infraestructura de Hamás. Los palestinos informaban este jueves sobre más de 80 muertos y cientos de heridos.



En Gaza se informa sobre una situación muy difícil de la población. Los cohetes disparados hacia Israel dañaron líneas eléctricas, lo cual alteró el abastecimiento de electricidad. La población teme tanto a los bombardeos como a los cohetes de Hamás, de los cuales aproximadamente un 30 por ciento no logran cruzar la frontera y caen en territorio palestino. “No tenemos límite de tiempo”, dijo este jueves el ministro de Defensa de Israel, Beni Gantz, dando a entender que Israel no está apurado en un alto el fuego, pues busca asestar a Hamás un golpe militar tal que lo disuada por mucho tiempo de volver a atacar.

Facebook Twitter Linkedin

Ondas de humo de un ataque aéreo israelí contra el complejo de Hanadi en la ciudad de Gaza, controlado por el movimiento palestino Hamas. Foto: Mohammed Abed. AFP

El presidente de EE. UU., Joe Biden, dijo este jueves que no cree que Israel esté reaccionando de forma excesiva frente a los palestinos durante la escalada de violencia. Biden subrayó que “la cuestión es cómo llegan a un punto en que haya una reducción importante de los ataques, especialmente de los ataques con cohetes, que se están disparando de forma indiscriminada contra centros urbanos”.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,. Foto: Drew Angerer/Getty Images

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó este jueves los ataques con cohetes contra el territorio israelí "reivindicados por Hamás y otros grupos terroristas" y pidió a ambas partes un retorno de la paz.



En un comunicado, la sede de la presidencia gala indicó que el dirigente ha hablado por teléfono con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, a quien presentó sus condolencias por las "numerosas pérdidas civiles".



(Le puede interesar: Israel intensifica ataques contra Gaza y prepara operación terrestre)



Además, EE. UU. frenó la organización para hoy de una reunión abierta del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la escalada de la violencia, defendiendo que es preferible esperar unos días para dar más tiempo a gestiones diplomáticas en curso.



Pero este no es el único escenario complejo. La violencia en varias ciudades israelíes entre árabes y judíos, todos ellos ciudadanos de Israel, también preocupa. La tensión empezó días atrás con fuertes manifestaciones de árabes israelíes y choques con la Policía. Pero rápidamente pasaron a ataques contra judíos y sus propiedades.



Los escenarios de choque fueron varias ciudades mixtas –Lod, Acre, Iafo, Haifa– y otras como Rishon Letzion, y localidades árabes como Umm el-Fahem y Tamra, entre otras.

Un judío linchado por varios jóvenes árabes continúa internado en Acre. En Lod le dispararon a otro judío y lo hirieron gravemente, y fue quemada una quinta sinagoga. En Umm el-Fahem, una familia con niños pequeños, que entró por error al lugar, fue atacada.



Por su parte, grupos de judíos de ultraderecha se organizaron para “proteger” a la población de Lod, que parecía escenario de una batalla campal por los ataques árabes, pero su acción tuvo otro carácter: buscar árabes para golpearlos o matarlos. El miércoles por la noche hubo un linchamiento de un árabe al que sacaron por la fuerza de su carro.



Y aunque la Policía se hace presente en los escenarios de roce, sus refuerzos no son suficientes. La sensación es casi de anarquía y no hay certeza, a pesar de las advertencias y promesas del premier, Benjamin Netanyhau, de que se logre reimponer el orden.



Ya han sido detenidos numerosos árabes y judíos por sus respectivos ataques. Frente a estas muestras de odio, que amenazan con desgarrar la delicada textura de la sociedad israelí y echar por la borda los años de esfuerzos y logros en el camino de la convivencia pacífica, surgieron iniciativas de ciudadanos judíos y árabes decididos a recordar que el odio no es una opción.

Más noticias

- Niño de 6 años muere en Israel tras lanzamientos de cohetes

- Se intensifica la escalada de violencia entre Israel y Hamás