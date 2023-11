Israel acusa a Colombia y Chile de apoyar terrorismo de Hamás tras llamar a embajadores

Israel criticó este miércoles a Colombia y Chile, que llamaron a consultas a sus respectivos embajadores en el Estado judío por la ofensiva israelí sobre Gaza, y les acusó de alinearse "con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamás".



"Israel espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exijan la liberación inmediata de los secuestrados" en Gaza, y "que no se alineen con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamás", dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, en la primera reacción del país a los pasos tomados por los dos países latinoamericanos.

Según remarcó en la que es la primera reacción oficial israelí al asunto, en el "atroz ataque" del grupo islamista Hamás a Israel del 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos y derivó en la toma de unos 240 rehenes, "hay ciudadanos de Colombia, Chile y otros países latinoamericanos que también están entre las víctimas".



"El Estado de Israel está librando una guerra que le fue impuesta, una guerra contra una organización terrorista que utiliza a los ciudadanos de Gaza como escudos humanos, comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y viola los derechos humanos de los ciudadanos de Gaza, así como de los ciudadanos de Israel", denunció el portavoz de Exterior, Lior Haiat.



(Lea también: ¿Crece tensión con Israel? Dimite alto funcionario ONU tras denunciar genocidio en Gaza)



Y es que varios países de América Latina gobernados por la izquierda -como Bolivia, Colombia y Chile- se están replanteado su vínculo con Israel con medidas que van desde la ruptura de relaciones hasta la llamada de sus embajadores, a raíz de los bombardeos en territorio palestino, acciones que consideran una violación del Derecho Internacional.



El gobierno boliviano de izquierda, encabezado por presidente Luis Arce, por ejemplo, fue el primero de Latinoamérica en cortar vínculos con Israel desde que estalló el conflicto después del sangriento asalto de Hamás en territorio israelí.

El 7 de Octubre, terroristas del Hamás asesinaron a más de 1.400 israelíes y secuestraron a 240 y los llevaron a la Franja de Gaza.

Entre las víctimas del atroz ataque terrorista del Hamás hay también ciudadanos colombianos, chilenos y de otros países de América Latina.

El Estado… pic.twitter.com/Hn7lkM8kYv — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) November 1, 2023

Este martes, el vicecanciller Freddy Mamani señaló que Bolivia tomó "la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza".



Israel respondió acusando a Bolivia de capitular frente al "terrorismo". "La decisión del gobierno de Bolivia de cortar los lazos diplomáticos con Israel es una capitulación frente al terrorismo y al régimen de los ayatolás de Irán", afirmó el miércoles el portavoz del ministerio israelí de Relaciones Exteriores, Lior Haiat.



"El gobierno boliviano se alinea con la organización terrorista Hamás, que masacró a más de 1.400 israelíes y secuestró a 240 personas, entre ellas niños, mujeres, bebés y ancianos", agregó en referencia al balance del ataque del 7 de octubre.



Al contrario, Hamás celebró "la postura adoptada por el gobierno boliviano de cortar relaciones con la entidad sionista, que se produjo en respuesta a la agresión fascista israelí, y llamó de nuevo "a los países árabes e islámicos" que normalizaron vínculos con Israel "a romper todas las relaciones con esta entidad.



(Le puede interesar: Unicef dice que Gaza 'se está convirtiendo en un cementerio de niños' tras bombardeos)

El gobierno boliviano se alinea con la organización terrorista Hamás, que masacró a más de 1.400 israelíes FACEBOOK

TWITTER

Bolivia ya había roto en otras ocasiones las relaciones diplomáticas con Israel, que datan de 1969. En 2009, el gobierno de Evo Morales (2006-2019) - exaliado de Arce - tomó la misma determinación por una ataque israelí en la Franja de Gaza.



La Paz retomó las relaciones una década después por orden de la mandataria derechista Jeanine Áñez, quien sustituyó a Morales en el poder en medio de una severa crisis interna.



Antes de romper relaciones con Israel, el presidente Arce se reunió el lunes con el embajador palestino, Mahmoud Elalwani, y expresó su rechazó a "los crímenes de guerra que se cometen en Gaza" y abogó por un territorio para los palestinos sin ocupación israelí.

La decisión del gobierno de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel es una rendición al terrorismo y al régimen de los Ayatolás en Irán.

Al adoptar esta medida, el gobierno boliviano se está alineando con la organización terrorista Hamás, que masacró a más de1.400… pic.twitter.com/B9R8veZfEY — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) November 1, 2023

Chile y Colombia, por su parte, llamaron a consultas a sus respectivos embajadores en Israel, Jorge Carvajal y Margarita Manjarrez, para abordar la situación de las relaciones diplomáticas en el contexto de la guerra con las milicias palestinas de Gaza.



Chile aseguró que llamó a su embajador en Tel Aviv por "las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza", según un boletín de la cancillería del gobierno del izquierdista Gabriel Boric.



(Puede leer: Abren por primera vez el paso de Rafah para evacuación de extranjeros y heridos en Gaza)



"Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares - que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza - no respetan normas fundamentales", indicó el gobierno.



En la misma línea, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a su embajadora en Tel Aviv. Y añadió: "Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá".

He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2023

Posteriormente, la Cancillería colombiana publicó un comunicado en el que en nombre del Gobierno "expresa su más enérgico rechazo por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza, en áreas densamente pobladas por civiles, lo que ha resultado en un saldo de más de 8.000 víctimas, entre ellos cientos de niños y niñas".



"El Gobierno de Colombia reitera la urgencia de un cese al fuego y la obligación que tienen las fuerzas de seguridad de Israel de observar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Todas las partes están llamadas a respetar el Derecho Internacional y el DIH", agregó el comunicado.



Igualmente reitera el llamado de Petro a la comunidad internacional para concretar con carácter urgente una conferencia de paz, así como "el pleno reconocimiento de las dos Estados por todas las naciones del mundo" para llevar la paz a la región.



(En otras noticias: ¿Israel insistirá en negarles la visa a funcionarios de la ONU?)

Facebook Twitter Linkedin

Bombardeo a campo de refugiados en Gaza. Foto: EFE

Desde que se desató la guerra, Petro y el Gobierno de Israel y la comunidad judía internacional han tenido agrias discusiones que llevaron al mandatario colombiano a amenazar con suspender las relaciones con el Estado hebreo.



La controversia comenzó por la postura de Petro, que ha condenado los bombardeos de Israel a Gaza, comparando incluso esas acciones con las de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero sin repudiar el terrorismo del brazo armado de Hamás.



Como reacción, Israel suspendió las exportaciones de seguridad a Colombia. Pero días después el embajador israelí en Colombia, Gali Dagan, se reunió con el mandatario colombiano y pareció rebajar el tono de las tensiones entre ambos.



"El pasado 19 de octubre estuve en el Palacio de Nariño en una reunión con el presidente Gustavo Petro que duró de poco más de una hora. Fue una reunión franca y creo que ambos lados entienden la importancia de las relaciones bilaterales y entienden la larga historia de muy buenas relaciones entre Israel y Colombia. Hay interés de ambos lados de seguir estas relaciones", le dijo a EL TIEMPO el embajador Dagan.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con agencias