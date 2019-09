Se disparan las tensiones entre Israel y Hezbolá

El norte de Israel fue blanco ayer de disparos de misiles antitanque por parte del movimiento chií proiraní Hezbolá, los cuales desencadenaron una respuesta del ejército israelí en el sur de Líbano, tras una semana de incidentes que hacen temer un nuevo conflicto bélico en la región. Francia instó a la contención para evitar una escalada y Estados Unidos expresó su preocupación por lo sucedido.

Después de varios días de amenazas y advertencias a ambos lados de la frontera, la jornada comenzó con una nueva acusación del Ejército libanés a Israel por “violar su espacio aéreo” con un dron y provocar un incendio.



“Varios misiles antitanque fueron disparados desde Líbano contra una base (militar israelí) y vehículos militares. Objetivos fueron alcanzados”, indicó el Ejército israelí en un comunicado.



“El intercambio de disparos probablemente se ha terminado”, aseguró el portavoz del Ejército israelí, Jonathan Conricus.

Por su parte, el Hezbolá libanés, que había prometido responder a un ataque con dron atribuido a Israel hace justo una semana, aseguró haber “destruido” un “vehículo militar” del Ejército israelí en el sector de Avivim, en el norte de este país, según su cadena de televisión Al Manar.



El movimiento chií mencionó “muertos y heridos”, pero no dio detalles. El Ejército israelí no reportó heridos ni dio más detalles sobre los disparos antitanque, pero pidió a la población que vive en un perímetro de 4 kilómetros de la frontera libanesa

permanecer en sus casas y abrir los refugios antibombas.



"En este momento tengo un anuncio importante: no tenemos víctimas, ni siquiera un rasguño", dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.



Los militares israelíes bloquearon, además, el acceso a la frontera a los periodistas. El Ejército israelí replicó con “disparos hacia las fuentes de esos bombardeos” del Hezbolá, en el sur de Líbano, según un comunicado.

Un camión de bomberos intenta sofocar el fuego del lado libanés, fruto de los disparos entre Israel y la milicia Hezbolá. Foto: Reuters

El primer ministro libanés, Saad Hariri, pidió la intervención de Washington, París y la comunidad internacional, en una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, y con Emmanuel Bonne, exembajador de Francia en el Líbano y asesor diplomático del presidente francés, Emmanuel Macron.



París “ha multiplicado contactos en la región” para “evitar una escalada” en la frontera sur del Líbano, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores francés, que precisó que Macron “había mantenido en los últimos días conversaciones telefónicas con Netanyahu y el presidente iraní, Hasan Rohani”.

La Finul, fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU desplegada en el sur de Líbano, en la frontera con Israel, instó este domingo a “la mayor contención”.

Estos intercambios de disparos se producen en un contexto de creciente tensión entre Israel y el Hezbolá, que la semana pasada lo acusó de haber atacado con drones su bastión en la periferia sur de Beirut.



AFP, Efe / Kiryat Shmona, Beirut