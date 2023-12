¿Por qué Jan Yunis se convirtió en el nuevo objetivo de la guerra de Israel en Gaza?

El Ejército israelí anunció este martes que alcanzó el centro de tres grandes bastiones de Hamás en Gaza: el campo de refugiados de Yabalia en el norte; el barrio de Shujaiya en Gaza ciudad; y la urbe de Jan Yunis, en el sur, donde las tropas irrumpen estos días a nivel terrestre, en una nueva fase de su ofensiva.



"Estamos en el corazón de Yabalia, en el corazón de Shujaiya y ahora también en el corazón de Jan Yunis", donde las tropas libran "intensas batallas" en estas áreas, que califica de "bastiones de Hamás", aseguró en un comunicado Yaron Finkelman, comandante del Comando Sur del Ejército.

Según remarcó, es "el día más intenso" de acción militar desde el inicio de la operación terrestre del pasado 27 de octubre, ya sea "en términos de terroristas muertos, enfrentamientos armados y el uso de potencia de disparos de fuego desde tierra y aire".



"Tenemos la intención de continuar atacando y asegurando nuestros logros", agregó.



(Lea también: Emir de Catar pide investigación internacional de 'crímenes brutales' de Israel en Gaza)

Facebook Twitter Linkedin

Vehículos militares israelíes se mueven en una zona cercana a la frontera con la Franja de Gaza. Foto: EFE

De acuerdo con Finkelman, todo ello llevó a que se presenten "intensas batallas" con milicianos palestinos en los últimos días, sobre todo en las áreas de Yabalia y el barrio de Shujaiya, donde los videos difundidos por redes sociales muestran un paisaje de devastación por los duros bombardeos que han destruido muchos edificios.



Según las autoridades de Gaza, los bombardeos israelíes sobre Shujaiya habrían dejado al menos unos trescientos muertos.



(Le puede interesar: Israel intensifica operaciones en Gaza: decenas de tanques entran en sur de la Franja)



A su vez, en las 24 últimas horas, las tropas israelíes cercaron el campo de refugiados de Yabalia, en el norte, que consideran "un bastión de Hamás, "destruyendo numerosa infraestructura terrorista".



"Los soldados obtuvieron control de las posiciones centrales de Hamás en la zona, se enfrentaron y mataron a terroristas" y localizaron "armas e infraestructura terrorista, parte de la cual se halló en edificios civiles, incluida una escuela".

Facebook Twitter Linkedin

Nube de humo tras un bombardeo israelí en medio de los continuos combates entre Israel y el grupo militante Hamás. Foto: AFP

(Además: Israel eleva alertas de viaje a sus ciudadanos ante tensión por guerra en Gaza)

¿Por qué Israel va tras Jan Yunis?

Con su avance hacia el sur de la Franja de Gaza, Israel ya ha emprendido la siguiente fase de la guerra con un objetivo claro: controlar la ciudad de Jan Yunis, bastión de Yayha Sinwar, líder de Hamás en el enclave y donde las Brigadas al Qasam, brazo armado del grupo islamista, tiene su ala militar más poderosa.



Las fuerzas israelíes se encuentran este martes a las puertas de la ciudad, por el flanco noreste, enfrascadas en "feroces combates cuerpo a cuerpo" con los milicianos de las Brigadas al Qasam, en lo que podría ser una de las batallas clave en el curso de la guerra, ya que Jan Yunis es el último gran bastión que le queda al grupo.

Facebook Twitter Linkedin

Palestinos recuperan cadáveres de personas víctimas de los ataques aéreos israelíes en Deir Al Balah, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: EFE

La lucha por Jan Yunis, la segunda mayor ciudad del enclave, es la última gran batalla por el control de la Franja y probablemente la más dura, no sólo por la resistencia militar de las milicias, sino porque se cree que en sus túneles se esconde Sinwar y parte de los 122 rehenes que quedarían vivos.



"Creemos que el liderazgo de Hamás y los elementos restantes de su estructura de mando están en la zona de Jan Yunis. Después de las operaciones exitosas en el norte y la ciudad de Gaza, tenemos razones para creer que es ahí donde ahora se esconden", afirmó a Efe Eran Lerman, analista de seguridad y ex alto cargo en la Inteligencia Militar israelí.



"Israel ha despejado la presencia de Hamás del norte de Gaza con la presión militar. Para cumplir con el objetivo de la guerra de erradicar la presencia del Hamás de toda la Franja, Jan Yunis debe ser el próximo objetivo", abundó.



(Siga leyendo: Hamás dice que no intercambiará más rehenes hasta que termine la guerra en Gaza)

Facebook Twitter Linkedin

Unidad de artillería israelí cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Foto: AFP

Y es que Jan Yunis es el lugar de nacimiento de Yayha Sinwar, líder de Hamás dentro de la Franja, y de Mohamed Deif, jefe de las Brigadas al Qasam, y la inteligencia militar tiene indicios de que ambos se esconden en los túneles de la ciudad.



Aunque Ismail Haniye es el jefe del buró político de Hamás, éste lleva años exiliado en Catar y ha perdido poder real dentro de la Franja, que recae tanto en lo político como en lo militar sobre Sinwar, autor intelectual del brutal ataque del pasado 7 de octubre en suelo israelí, que dejó más de 1.200 muertos y 240 secuestrados.



En la parte oeste de Jan Yunis está la casa de Sinwar y es razonable pensar que Israel busca llegar allí por motivos más propagandísticos y estratégicos. "Una foto de soldados israelíes con la bandera en al casa de Sinwar tiene mucho poder simbólico, aunque dudo que él haya dejado pruebas sobre su paradero", señaló a Efe un analista palestino que rehusó dar su nombre.



(En otras noticias: Ejército israelí expande sus operaciones terrestres hacia el sur de la Franja de Gaza)

Para cumplir con el objetivo de la guerra de erradicar la presencia del Hamás de toda la Franja, Jan Yunis debe ser el próximo objetivo FACEBOOK

TWITTER

La ofensiva en Jan Yunis tiene otra dificultad: se trata de una urbe muy densamente poblada que, además, ha recibido a cientos de miles de desplazados del norte del enclave desde el principio de la guerra. Según la ONU, 1,8 millones de personas están desplazadas y más del 70 % de sus 2,4 millones de habitantes están en el sur.



El Ejército pidió el lunes evacuar los barrios del norte y este de Jan Yunis mediante octavillas, mensajes de texto y anuncios en árabe en las redes sociales. Israel ha recibido fuertes presiones de EE. UU. para minimizar las víctimas civiles, tras el alto número de muertos registrados en el norte.



Ante la difícil situación humanitaria en Jan Yunis, muchos de sus habitantes huyen a pie a Rafah, en la frontera con Egipto.



Pero Rafah, donde Israel también bombardea, está desbordada con más de un millón de desplazados, y escasez de combustible, agua potable y alimentos. "Desde hace días no se encuentra pollo, carne o queso, solo hay tomates y cebollas", contó a Efe un desplazado de ciudad de Gaza.

EFE