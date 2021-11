Israel bloquea la subasta de máquina para tatuar a detenidos de Auschwitz

La justicia israelí bloqueó el miércoles en Jerusalén una subasta de placas metálicas de agujas utilizadas por los nazis para tatuar a los detenidos en el campo de Auschwitz.



La subasta estaba programada para el 9 de noviembre, bajo la tutela de la casa Tzolman de Jerusalén, que agregó a su catálogo ocho de estas placas usadas para tatuar números en los detenidos del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en el que un millón de judíos europeos y decenas de miles de otros prisioneros fueron asesinados entre 1940 y 1945.



La casa de subastas describió estas placas "originales" como "los objetos más impactantes de holocausto", lo cual provocó indignación en Israel.



Un grupo de organizaciones israelíes de ayuda a los sobrevivientes del Holocausto apeló al tribunal de distrito de Tel Aviv para impedir que se llevara a cabo la venta. El miércoles, el tribunal emitió una "orden judicial temporal" que bloqueó la venta y fijó el 16 de noviembre para una "audiencia urgente" sobre el asunto.



"Estos objetos diabólicos no pueden tener dueños", estimó el abogado del grupo David Fohrer. "Su venta es ilegal y socava la moral pública". Según Colette Avital, presidenta de la agrupación, el lugar de estas placas debe ser en un museo.



"Estos objetos no deben venderse ni comprarse y ciertamente no deben ser propiedad privada", dijo. "Fueron utilizados para crímenes particularmente crueles", para "convertir a los seres humanos en números", agregó.



Meir Tzolman, propietario de la casa de subastas, fue contactado por la AFP, pero prefirió no hacer comentarios por ahora. Yad Vashem, la institución israelí dedicada a la memoria de las víctimas del holocausto en Jerusalén, también se pronunció y dijo que esta venta era "moralmente inaceptable" y que los objetos debían ser devueltos.

AFP

