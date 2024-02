Israel aprueba enviar una delegación a Catar para negociar tregua en la Franja de Gaza

El gabinete de guerra de Israel decidió en la noche del sábado enviar una delegación a Catar en los próximos días para negociar indirectamente con el grupo islamista Hamás una tregua en la Franja de Gaza y un nuevo intercambio de rehenes por presos palestinos.



Funcionarios israelíes son "cautelosamente optimistas" sobre las posibilidades de lograr un nuevo acuerdo de rehenes, informan medios hebreos, después de que los jefes de los servicios de inteligencia de Israel, EE. UU. y Egipto, así como funcionarios cataríes mantuvieron el sábado una reunión en París donde definieron los términos de un nuevo acuerdo.

El documento debe ser presentado ahora a Hamás para su consideración, que hasta el sábado decía no tener constancia de los nuevos términos.



Según medios, el nuevo borrador contempla una tregua de seis semanas y la liberación de unos 40 rehenes a cambio de la excarcelación de entre 200 y 300 presos palestinos, que logró el visto bueno del Gobierno israelí.



Times of Israel asegura que el acuerdo también incluye un "redespliegue" de las tropas de Israel en Gaza, pero no una salida total de la zona. Además, incluiría la posibilidad de que Israel permita el regreso de los palestinos al norte de Gaza.



Después de que Hamás declinó a principios de febrero otro borrador de acuerdo logrado en París, fuentes israelíes señalan que el diálogo se ha retomado porque el grupo islamista renunció a algunas de sus exigencias "inaceptables" para Israel, como el cese total de las hostilidades y la salida de sus tropas de la Franja.



Palestinos buscan sobrevivientes y cuerpos entre los escombros de un edificio tras los bombardeos israelíes en Rafah, sur de Gaza. Foto: AFP

Sin embargo, el liderazgo de Hamás asegura que no ha cedido en esas demandas "fundamentales".



Tras el anuncio, una televisión egipcia afirmó este domingo que Doha acogerá una nueva ronda de negociaciones para una tregua en Gaza en las que participan "expertos de Egipto, Catar, Estados Unidos e Israel" y representantes del movimiento islamista palestino Hamás.



Las negociaciones son "una continuación de lo que se discutió en París" y después habrá más reuniones en El Cairo, reportó Al-Qahera News, una cadena vinculada a los servicios de inteligencia egipcios.



Por otro lado, Israel sigue decidido a emprender una ofensiva terrestre en Rafah, en el extremo sur de la Franja, donde viven casi 1,5 millones de gazatíes, la mayoría desplazados, aunque esta podría retrasarse si las conversaciones para una tregua, mediadas por Catar, llegan esta vez a buen puerto.



"Estamos trabajando para obtener otro esquema para la liberación de nuestros rehenes, así como para completar la eliminación de los batallones de Hamás en Rafah. Por eso envié una delegación a París y esta noche discutiremos los próximos pasos en las negociaciones", señaló el sábado en la noche en su cuenta de X el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.



Sólo una combinación de presión militar y negociaciones firmes conducirá a la liberación de nuestros rehenes

Netanyahu avanzó que esta semana convocará de nuevo al gabinete para "aprobar los planes operativos de acción en Rafah, incluida la evacuación de la población civil".



"Sólo una combinación de presión militar y negociaciones firmes conducirá a la liberación de nuestros rehenes, la eliminación de Hamás y el logro de todos los objetivos de la guerra", indicó.



El gabinete de guerra ya votó la noche del jueves un documento con el plan israelí para el día después de la guerra en la Franja de Gaza, que contempla el control de seguridad de Israel, una suerte de ocupación militar similar a la de Cisjordania, y la eliminación total de la UNRWA.

Protestas para exigir la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamás. Foto: EFE

Desde que comenzó la guerra, Israel y Hamás solo lograron un acuerdo de tregua de una semana a finales de noviembre, que permitió liberar a 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos.



Cuatro rehenes fueron liberadas por Hamás en octubre; tres rescatados por el Ejército -dos de ellos hace unas semanas en una exitosa operación en Rafah-; mientras que se han recuperado los cuerpos de once rehenes, tres de los cuales mataron por error las tropas israelíes.



Quedan en el enclave 130 secuestrados el 7 de octubre, una treintena de ellos se creen muertos; mientras que hay otros cuatro cautivos desde hace años, de ellos dos muertos.



Más de 29.600 gazatíes han muerto y más de 69.700 han resultado heridos en más de cuatro meses de guerra en la Franja, que comenzó ese 7 de octubre a raíz de un brutal ataque de Hamás en suelo israelí, que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados.



Niños palestinos desplazados reciben alimentos proporcionados por donantes árabes y palestinos en Gaza. Foto: EFE

En Gaza, la situación no deja de empeorar. Cientos de personas huyeron este domingo del norte de la Franja empujados por el hambre y expuestos a incesantes combates.



De momento, los bombardeos no cesan y la ayuda humanitaria apenas entra a cuentagotas por el paso de Rafah, en el extremo sur del enclave, donde depende del visto bueno de Israel, que impuso un asedio total a la Franja.



Encaminar la ayuda hacia el norte es casi imposible debido a la destrucción y a los combates que se libran a lo largo y ancho del territorio.



Una gran parte de la población ya había huido de esa zona tras las órdenes de evacuación del ejército israelí en octubre. Pero esta vez es la falta de alimentos que obliga a los gazatíes a huir hacia el centro y el sur en busca de comida.



Un corresponsal de la AFP dio cuenta de cientos de personas abandonando sus hogares para dirigirse a otras zonas del territorio, gobernado por Hamás desde 2007.



Palestinos huyen de sus casas junto con sus pertenencias tras un bombardeo israelí en Rafah. Foto: AFP

"Vine caminando (...) No tengo palabras para describir el tipo de hambruna que se extiende ahí (...)", contó Samir Abd Rabbo, de 27 años, que llegó a Nuseirat, en el centro de Gaza, junto a su hija de un año y medio.



"No hay leche (para mi hija). Trato de darle pan que preparo a partir de forraje, pero no puede digerirlo (...) nuestra única esperanza es la ayuda de Dios", contó a la AFP.



En Jabaliyia, en el norte decenas de habitantes se precipitaron el sábado con recipientes vacíos con la esperanza de obtener un poco de comida. En otras, se veía a decenas de personas protestando contra la falta de comida en el norte del territorio. "No a la política que busca matarnos de hambre", rezaba una pancarta sostenida por niños.



En la noche del sábado, los enfrentamientos también prosiguieron en Jan Yunis, en el sur, así como en Beit Lahia y Zeitun, en el norte.

EFE y AFP