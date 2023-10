Israel autoriza ingreso de ayuda humanitaria a la Franja Gaza desde Egipto

El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció este miércoles que Israel aceptó la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, algo a lo que hasta ahora se oponía como represalia por el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre que dio comienzo a la actual guerra.



"Israel acordó que la asistencia humanitaria puede comenzar a trasladarse de Egipto a Gaza", afirmó Biden en una declaración en la parte final de su visita a Israel.

Más de un centenar de contenedores de ayuda humanitaria están esperando en el paso de Rafah -el único de la Franja de Gaza que no controla Israel y que la une con el Sinaí egipcio- a que el Gobierno israelí entregue su visto bueno para que entren al castigado enclave.



"Estamos trabajando en estrecha cooperación con el Gobierno de Egipto, las Naciones Unidas y sus agencias, como el Programa Mundial de Alimentos, y otros socios en la región para que los camiones crucen la frontera lo antes posible", indicó Biden.



El mandatario anunció además un fondo de ayuda de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria para Gaza y Cisjordania ocupada, en apoyo a más de un millón de desplazados por el conflicto.



(Lea también: ¿Quién puede frenar la guerra entre Israel y Hamás en Medio Oriente?)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una rueda de prensa en Tel Aviv. Foto: AFP

"La gente de Gaza necesita comida, agua, medicinas y refugio", incidió el líder estadounidense.



Tras las declaraciones de Biden, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, matizó que "Israel no impedirá la asistencia humanitaria procedente de Egipto, mientras se trate únicamente de alimentos, agua y medicinas para la población civil ubicada en el sur de la Franja de Gaza".



(Además: Primeras imágenes del hospital atacado en Gaza: estas son las versiones sobre el hecho)



"Siempre y cuando esos suministros no lleguen a Hamás. Se impedirá que lleguen a Hamás", señala un comunicado difundido por la oficina del primer ministro, tras una reunión de su gabinete de guerra, que horas antes también se reunió con Biden.



Después de once días oponiéndose frontalmente a la entrada de ayuda humanitaria básica desde Egipto, Israel hizo esa concesión este miércoles "a la luz del amplio y vital apoyo estadounidense al esfuerzo bélico, y a solicitud del presidente".

Facebook Twitter Linkedin

Convoy de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza aparcado frente a la puerta fronteriza de Rafah, Egipto. Foto: EFE

Sin embargo, el gabinete de guerra de Israel aclaró que "no permitirá ninguna asistencia humanitaria desde su territorio a la Franja de Gaza mientras los cautivos no sean devueltos".



"Israel exige visitas de la Cruz Roja a nuestros cautivos y está trabajando para movilizar un amplio apoyo internacional para esta demanda", agregó el comunicado.



(Siga leyendo: Palestinos e israelíes se culpan mutuamente por letal bombardeo a hospital en Gaza)



Centenares de miles de gazatíes están evacuados en el sur de la Franja, donde los suministros de agua potable y comida escasean en medio de intensos bombardeos israelíes en doce días de guerra, que han dejado más 3.400 muertos en el enclave y al menos 11.000 heridos.



El brutal ataque de Hamás el pasado 7 de octubre en Israel, que dio comienzo a la guerra, causó unos 1.400 muertos de lado israelí.

Facebook Twitter Linkedin

Palestinos evacúan hacia el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Durante su reunión con Netanyahu este miércoles, Biden afirmó que la liberación de los rehenes era la "mayor prioridad". Las autoridades israelíes aseguran que 199 personas fueron capturadas durante la incursión de Hamás en su territorio.



El movimiento islamista afirma que entre "200 y 250" rehenes están detenidos en la Franja y que 22 de ellos murieron en los bombardeos israelíes contra el enclave.



(Le puede interesar: Guerra entre Israel y Hamás: ¿qué está en juego en nuevo conflicto que aterra al mundo?)

El dirigente estadounidense también anunció que pedirá a lo largo de la semana una ayuda "sin precedentes" para Israel en el Congreso y aconsejó al Estado hebreo evitar los "errores" cometidos por Washington tras los atentados del 11 de septiembre de 2011 debido a la "rabia".



"Les pido que mientras sientan esa rabia, no se dejen consumir por ella. Después del 11 de septiembre, en Estados Unidos sentíamos rabia. Y mientras buscábamos justicia y obteníamos justicia, también cometimos errores", alertó.



Biden afirmó a continuación que la guerra actual, desencadenada por el letal ataque de Hamás contra Israel, reforzaba su apoyo hacia una solución de dos Estados, uno israelí y otro palestino.

Biden habla sobre ataque a hospital en Gaza

El presidente estadounidense también atribuyó este miércoles a un "cohete fuera de control" disparado por un "grupo terrorista" el bombardeo que el martes dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza.



"Según la información de la que disponemos hasta ahora, parece que (el impacto) fue provocado por un cohete fuera de control lanzado por un grupo terrorista de Gaza", declaró Biden en Tel Aviv al concluir una visita relámpago a Israel.



La evaluación se basó en "datos que me mostró mi departamento de Defensa", añadió.

Facebook Twitter Linkedin

Hospital en Gaza. Foto: EFE

En ese sentido, la Casa Blanca informó que Estados Unidos analizó "imágenes aéreas y comunicaciones interceptadas" y por el momento llegó a la conclusión de que Israel no está detrás del lanzamiento del cohete que impactó en el hospital de Gaza.

"Mientras continuamos recopilando información, nuestra evaluación actual, basada en el análisis de imágenes aéreas, comunicaciones interceptadas e información de acceso libre, es que Israel no es responsable de la explosión en el hospital de Gaza de ayer", declaró a periodistas la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional Adrienne Watson.

El grupo islamista palestino Hamás atribuyó los daños en el hospital a un ataque aéreo israelí. Pero Tel Aviv asegura que la explosión fue provocada por un cohete fallido del grupo islamista Yihad Islámica.

*Con AFP y EFE