Israel, ante el desafío de la disparada de casos de covid

La situación en Israel ha cambiado mucho en los últimos meses, desde la medianoche del 31 de mayo, cuando fueron canceladas casi todas las restricciones impuestas a raíz del covid-19. Esta semana, el país –uno de los primeros en lanzar una campaña de vacunación masivas en diciembre– registró la tasa de contagios más alta desde enero: solo el martes se contaron más de 8.700 casos.

Y ahora enfrenta nuevas medidas sanitarias, como la obligación de mostrar el certificado de vacunación o test PCR negativo para ingresar a restaurantes, hoteles, museos y bibliotecas, y asistir a eventos culturales y deportivos.



En abril, la cantidad de ciudadanos contagiados en Israel había comenzado a bajar significativamente. Y en mayo, fueron varios los días en los que se confirmaban solo unas pocas decenas en todo el país cada 24 horas y hubo días con mucho menos aún. Lo mismo en la primera mitad de junio. Muy lejos había quedado aquel 18 de enero, registrado como el día de mayor cantidad de contagios en 24 horas en Israel desde el estallido de la pandemia: 10.116 casos.



(Lea además: Israel levanta restricciones a homosexuales para que donen sangre)



La explicación radicaba en la exitosa vacunación con Pfizer. “Si hace algunos meses nos hubieran dicho que ahora estaríamos así, habríamos pensado que eso es ciencia ficción”, dijo el profesor Nadav Davidovitch, que encabeza la cátedra de Salud Pública en la Universidad Ben Gurion en Beer Sheba.



¿Qué ocurrió? Tras días con tan solo tres o cuatro nuevos enfermos a comienzos de junio y algunas jornadas con unas pocas decenas, el 21 de junio se dispararon los contagios después de que dos familias –en Biniamin y Modiin–que habían vuelto del exterior no respetaron la cuarentena y contagiaron a decenas de personas.



A partir de esa fecha la situación “se disparó”: desde hace varios días se han confirmado casi 8.000 nuevos casos cada 24 horas.



“Hay tres factores centrales que explican esta situación”, dijo a EL TIEMPO Haim Rafalowski, representante del Magen David Adom (el equivalente israelí de la Cruz Roja) en la Mesa Nacional de Coronavirus. “El más importante es el factor humano, lo poco obedientes que somos. Luego está el tiempo transcurrido desde el comienzo de la vacunación, por lo cual baja la protección que da la vacuna. Y la variante delta que es más contagiosa. Todo esto combinado: ¡Tenemos la cuarta ola!”.



En Israel no hay ninguna duda sobre el motivo que desató la cuarta ola. “Este brote empezó con personas que llegaron de fuera del país y tenían que mantener una cuarentena en su domicilio, pero no lo hicieron debidamente”, explicó Rafalowski.

“(...) Siguieron en contacto normal con miembros de sus familias que no están vacunados, o sea los niños, los cuales seguían teniendo su vida normal, encontrándose con amigos en diferentes actividades escolares y extraescolares. Esos niños contagiaron a sus amigos, quienes a su vez contagiaron a otros amigos… Así tenemos un brote que empezó en las edades de la enseñanza primaria y se extendió a todo el país”.



El segundo elemento era cuestión de tiempo: la reducción en la efectividad de la vacuna a medida que transcurrieran los meses, aunque no había certeza acerca del momento en que ello ocurriría.



Recientemente, Gili Regev-Yochai, directora de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas en el Centro Médico Sheba-Tel Hashomer, publicó los resultados de una de sus investigaciones sobre la correlación entre la cantidad de anticuerpos y la enfermedad. Esto, con base en estudios serológicos continuos entre los 11.000 miembros del personal del Centro Médico Sheba. La conclusión fue tajante: “Hay un vínculo directo entre la cantidad de anticuerpos neutralizantes y la enfermedad. Cuanto más altos son los números, más baja es la carga viral, o sea que inclusive si uno se contagia, es menos probable que contagie a otros. La relación entre la cantidad de anticuerpos y la enfermedad es clarísima”, declaró.



Por su parte, el profesor Ran Balitzer, jefe del equipo de expertos que asesora al Gobierno en temas de coronavirus, aseguró que el ritmo de contagios en Israel es uno de los más altos del mundo. Esto se debe al parecer en gran medida al nivel general de interacción social existente y al hecho de que la mayoría de los cerca de un millón de israelíes aún no vacunados son de la capa etaria entre los 16 y los 50 años, precisamente el grupo que despliega mayor actividad social.



Sin embargo, también ahora hay motivos para ser optimistas. Si bien cabe suponer que mientras no se vacune el grueso de los que aún no lo han hecho no habrá grandes cambios en los contagios, ya está mejorando la situación en cuanto al aumento en la cantidad de enfermos graves.



Balitzer, que confirmó el dato –explicando que se ha detenido el ritmo de duplicación de los casos graves cada diez días–, admitió que no es posible saber exactamente si ello se debe a que la gente en la capa etaria problemática, mayores de 60, se cuida más, o al efecto directo de la tercera dosis que agregó protección.



(Le puede interesar: 'Estoy muy preocupada por las mujeres', Malala sobre Afganistán)



Pero en distintos niveles ya se ha confirmado que la tercera dosis está dando muy buenos resultados, y que a los ocho días ya hace saltar la cantidad de anticuerpos, y con ello aumenta considerablemente la protección.



El gobierno del primer ministro israelí, Naftali Bennett, está decidido a hacer todo lo que esté a su alcance para no tener que llegar a imponer un confinamiento a nivel nacional en septiembre, por el daño que significa para la economía.



Y esto se está traduciendo, previa aprobación de los expertos, en un intenso operativo de vacunación con la tercera dosis, que ya ha sido aprobada a partir de los 40 años.



Jana Beris

*Corresponsal de EL TIEMPO - Jerusalén

Otras noticias de Oriente Medio: