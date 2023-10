Israel ampliará a partir de hoy sus operaciones terrestres en la Franja de Gaza

El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, informó este viernes de que sus fuerzas ampliarán desde este viernes las operaciones terrestres en la Franja de Gaza, en paralelo a los bombardeos sobre el enclave.



(Además: Hamás asegura que disparó una 'andanada' de cohetes contra Israel)



"Como continuación de la actividad ofensiva que llevamos a cabo en los últimos días, las fuerzas terrestres ampliarán esta tarde su actividad", indicó el portavoz.



(Siga leyendo: Tensiones en Oriente Próximo debido a refuerzos de Estados Unidos en la región)

Entre tanto, la empresa palestina de telecomunicaciones Paltel anunció este viernes el "corte completo" de los servicios de comunicaciones, telefonía e internet en la Franja de Gaza, debido a los intensos bombardeos sobre el enclave.



"El corte es debido a los fuertes bombardeos de las ultimas horas que han dañado las líneas internacionales que conectan Gaza y que ha provocado que se quede fuera de servicio", confirmó la compañía en un comunicado.



Israel lleva dos días consecutivos realizando pequeñas incursiones terrestres, localizadas en áreas reducidas de la Franja de Gaza, a la espera de que se concrete la ofensiva militar por tierra a gran escala que llevan casi tres semanas anunciando.



Las fuerzas israelíes acometieron la pasada madrugada una incursión terrestre a pequeña escala en el centro de la Franja, controlada por Hamás, y atacaron "decenas" de objetivos del grupo, como lanzaderas antitanque y un centro de operaciones, apoyados por la aviación y drones.



(Vea también: Israel vuelve a hacer otra incursión terrestre en Gaza contra objetivos de Hamás)



"Las tropas salieron del aérea al final de la actividad", informó el Ejército la mañana del viernes.

Facebook Twitter Linkedin

Vehículos blindados a lo largo de la frontera de Israel con Gaza. Foto: AFP

La víspera el Ejército israelí realizó otra incursión limitada por tierra en la parte norte del enclave, en la que destruyó infraestructura militar de Hamás y túneles del grupo.



El Ejército ha indicado que estas operaciones, a las que se refiere como redadas, son un ensayo para la incursión terrestre a gran escala que han asegurado que llevarán a cabo cuando sea el momento, un plan aparentemente retrasado por la existencia de unos 230 rehenes dentro del enclave en manos de Hamás.



(Además: ONU preocupada por los 'crímenes de guerra' del conflicto entre Israel y Hamás)



Se espera que la ofensiva terrestre sea por el norte de la Franja, ya que Israel ha instado repetidamente a la población civil de la mitad norte del enclave, más de un millón de personas, a trasladarse al sur por seguridad, aunque los bombardeos israelíes abarcan todo el territorio, incluido el sur.



"En las últimas horas hemos aumentado los ataques en Gaza. La Fuerza Aérea ataca ampliamente objetivos subterráneos e infraestructuras terroristas, de manera muy significativa", señaló el portavoz en una comparecencia ante los medios.

Las Fuerzas de Defensa de Israel trabajan intensamente en todas las dimensiones para lograr los objetivos de la guerra. FACEBOOK

TWITTER

"Las Fuerzas de Defensa de Israel trabajan intensamente en todas las dimensiones para lograr los objetivos de la guerra", agregó cuando se cumplen veinte días de conflagración en la Franja de Gaza, donde los intensos e indiscriminados bombardeos israelíes se han cobrado la vida de más de 7.300 gazatíes.



(Lea también: Proyectil cayó en frontera de Egipto y dejó 6 heridos; Israel registró 'amenaza aérea')



En Israel han muerto más de 1.400 personas, de ellos más de un millar civiles asesinados en el brutal ataque perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre que desencadenó la actual guerra, la peor que ha enfrentado a las tropas israelíes con las milicias islamistas de Gaza.

'La historia nos está juzgando a todos'

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este viernes que la Franja de Gaza está sufriendo "una avalancha sin precedentes de sufrimiento humano" ante una ayuda humanitaria que entra a cuentagotas y sobre la que "cada cual debe asumir sus responsabilidades".



"Es el momento de la verdad. La historia nos está juzgando a todos", señaló en una declaración leída por su portavoz.



(Además: Embajador de Israel en Colombia responde a críticas por operación en la Franja de Gaza)



Explicó que el sistema de salud se enfrenta a un colapso absoluto "con consecuencias inimaginables para más de dos millones de personas", pues los bombardeos de Israel se intensifican y hacen más perentorias las necesidades.

Facebook Twitter Linkedin

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Foto: EFE

Si antes de la guerra entraban 500 camiones al día, en los últimos días solo lo han hecho 12 de promedio, recordó, pese a que las necesidades allí son mucho mayores que antes, y pronto Naciones Unidas "no podrán seguir asistiendo a Gaza sin un giro fundamental a cómo ahora entra la ayuda".



Guterres recordó además que las operaciones de entrada de ayuda no incluyen el combustible -por negativa de Israel- "cuando es esencial para suministrar energía a hospitales y plantas de desalinización de agua".



(Le recomendamos: El drama de los niños en la Franja de Gaza: más de 400 mueren cada día en bombardeos)



El secretario general repitió su llamamiento a tres acciones: "un alto el fuego humanitario inmediato, la liberación incondicional de todos los rehenes (en manos de Hamás) y la entrega de suministros vitales a la escala que se necesita".



El político portugués se encuentra en el blanco de las críticas de Israel por haber dicho el pasado martes en el Consejo de Seguridad que los ataques terroristas del pasado 7 de octubre perpetrados por Hamás "no vienen de la nada" sino de "56 años de una ocupación asfixiante", lo que para Israel equivalió a justificar el terrorismo.



Israel llegó a pedir su dimisión por esas declaraciones, aunque ningún otro país lo ha secundado, ni siquiera su más firme aliado, Estados Unidos.

EFE