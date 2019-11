Israel agradece decisión de Trump de declarar legales asentamientos

El gobierno de Israel dijo que acoge con beneplácito el anuncio de Estados Unidos en referencia a la legalidad de las comunidades judías en Judea y Samaria.

A través de un comunicado, el gobierno israelí dijo que "el gobierno de los Estados Unidos adoptó una importante política que corrige un error histórico cuando la administración de Trump rechazó claramente la falsa afirmación de que los asentamientos israelíes en Judea y Samaria son inherentemente ilegales según el derecho internacional".



El comunicado agrega que "esta política refleja una verdad histórica: que los judíos no son colonialistas extranjeros en Judea y Samaria. De hecho, somos llamados judíos porque somos el pueblo de Judea".



"Aquellos que han negado categóricamente cualquier base legal para los asentamientos no sólo niegan la realidad, la verdad y la historia sobre el terreno, también retrasan la causa de la paz, que sólo puede lograrse a través de negociaciones directas entre las partes que ven la realidad como es e intentan llegar a un acuerdo", continúa el mensaje.



Israel dijo que "sigue preparado y dispuesto a celebrar negociaciones de paz con los palestinos sobre todas las cuestiones relativas al estatus definitivo en un esfuerzo por lograr una paz duradera, pero seguirá rechazando todos los argumentos relativos a la ilegalidad de los asentamientos".



Señala el comunicado que "el sistema jurídico de Israel, que ha demostrado ser plenamente capaz de abordar las cuestiones jurídicas relacionadas con los asentamientos, es el lugar apropiado para abordar estas cuestiones, y no en los foros internacionales tendenciosos que no prestan atención a la historia ni a los hechos".



"De hecho, Israel de una manera unilateral evacuo asentamientos en Gaza en el año 2005 y lamentablemente no se logró la paz después de eso", dice la comunicación del Gobierno.



Y finaliza diciendo que "Israel está profundamente agradecido al presidente Trump, al Secretario de Estado Pompeo y a todo el gobierno norteamericano por su firme posición de apoyo a la verdad y la justicia, e insta a todos los países responsables que desean lograr la paz a que adopten una posición similar".