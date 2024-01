‘Israel actúa de acuerdo al derecho internacional’: portavoz de la cancillería israelí

Hace dos semanas, cuando Sudáfrica denunció públicamente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya a Israel de cometer genocidio de la población palestina en Gaza tras la declaración de guerra por el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 que dejó más de 1.200 muertos, en el equipo israelí que escuchaba atentamente la situación estaba, entre otros, Lior Haiat, veterano diplomático y vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.



(Además: Vestidos de mujeres y médicos, soldados israelíes mataron a terroristas en hospital)

Haiat salió de aquella reunión “satisfecho” por la forma en que los juristas israelíes respondieron. Y, el pasado viernes, cuando la CIJ ordenó a Israel prevenir "actos de genocidio" en Gaza, pero no exigió un alto el fuego, se reafirmó lo que cree: que la denuncia de Sudáfrica es “mentirosa” y debería haber sido rechazada de inmediato.



El vocero del ministerio de Exteriores israelí habló con EL TIEMPO para explicar la postura de Israel.



(Puede leer: El Ejercito israelí admite haber inundado túneles de Hamás en Gaza para destruirlos)

¿Usted diría que el fallo de la Corte Internacional de Justicia fue buena o mala para Israel?



La denuncia de Sudáfrica contra Israel es mentirosa y nos subleva. Debería haber sido rechazada de plano. A pesar de ello, dado que se exige un nivel muy bajo de elementos jurídicos para emitir medidas provisionales, creo que en la decisión de los jueces hay varios logros de Israel. El primero es que a pesar del intento de Sudáfrica de impedir que Israel puede defenderse y de imponerle el fin de la guerra, la Corte rechazó ese pedido sudafricano. El segundo logro es la afirmación tajante de la Corte sobre la liberación de los secuestrados, un llamado que tiene un gran valor.

¿Diría que lo principal para Israel es que los jueces no ordenaron detener la guerra? Analistas israelíes diversos lo interpretaron como una confirmación que Israel tiene derecho a defenderse. ¿Así lo ve usted también?



En mi opinión el equipo jurídico del Estado de Israel logró mostar a los jueces, a la Corte Internacional de Justicia, que Israel no quiso esta guerra y tampoco la inició.Quien lo hizo fue la organización terrorista Hamas. Y el reprobable intento de Sudáfrica, que está actuando como el brazo jurídico de Hamas, de impedir queIsrael se defienda, constituye una afrente al derecho que tiene todo país del mundo de defenderse y proteger a sus ciudadanos del terrorismo.



(Lea también: Guerra Israel y Hamás: fuerzas israelíes retoman ofensiva en la Franja de Gaza)

Facebook Twitter Linkedin

Lior Haiat, vocero de la cancillería israelí. Foto: Archivo Particular

Por otra parte, todas las cifras y descripciones de la situación en el terreno derivan de documentos de instancias de la ONU, que Israel ya ha alegado se nutren de la información proporcionada por Hamas, que es quien controla el ministerio de Sanidad en Gaza. ¿A qué se debe eso en su opinión? ¿A que el tribunal es una instancia de la ONU o a que se identifica con la postura palestina?



La Corte señaló que los datos provienen de Hamas. Nosotros bien sabemoque Hamas aprovecha los números que publica para hacer propaganda. Y nos consta que no publica números completos y no indica cuántos de los muertos en Gaza eran terroristas, cuántos murieron porque fueron asesinados por los propios miembros de Hamas o por el impacto fallido de cohetes disparados por Hamas u otras organizaciones terroristas hacia Israel y que por algún problema técnico no cruzaron la frontera y cayeron dentro de Gaza, matando palestinos.



(Además: Hamás estudia propuesta de tregua en Gaza pero exige retirada de tropas israelíes)

¿Considera que el tema de los números que resumen la guerra, originados en datos de Hamas y publicados por doquier, manchan la imagen de Israel?



La publicación de los números de Hamas sin examinarlos o desafiarlos, constituye un fracaso de los medios que lo hacen. Todos los medios de comunicación saben que Hamas miente. Entonces, publicar las cifras que da sin revisarlas, presentándolas como reflejo de la verdad, equivale a confundir al público y a cooperar con la propaganda de los terroristas.

Facebook Twitter Linkedin

Tanques de Israel regresan al país tras operaciones en la Franja de Gaza. Foto: AFP

Aunque Israel respire aliviado por el hecho que no se le ordenó poner fin a los combates ¿considera que hay algún peligro en las medidas que sí han sido impartidas?



Habría sido mejor que la Corte rechace totalmente las acusaciones infundadas de Sudáfrica. A pesar de ello, diría que las instrucciones impartidas por la Corte en algunos temas, son puntos con los que Israel está comprometido desde siempre, independientemente del hecho que los jueces los exigieron. Israel está comprometido con el Derecho Internacional y con el Derecho Humanitario internacional y seguiremos actuando de acuerdo a ello.



(Siga leyendo: Cuáles son las principales alianzas en Medio Oriente detrás de la tensión en la región)

La Corte indicó tomar medidas para minimizar el riesgo de numerosos muertos. ¿Le preocupa que haya usado el término general, sin distinguir entre civiles y terroristas?



Israel, como ya he dicho, actúa a la luz del Derecho internacional y es lo que seguirá haciendo. Se trata de un conflicto asimétrico en el que por un lado hay un Estado democrático que respeta el Derecho Internacional y mandar a soldados a combate para proteger a la población civil de su país y por otro hay una organización terrorista que comete crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y usa a civiles para proteger a los terroristas.

Facebook Twitter Linkedin

Funeral de soldados israelíes. Foto: EFE

¿Qué opinión le merece el llamado a la liberación de los secuestrados? Estimo que está claro que lo ve como algo positivo ¿pero le resulta extraño que no haya mencionado siquiera que fue Hamas quien los secuestró y quien los tiene cautivos?



Fue un llamado importante desde el punto de vista de los valores que hay que defender. Sudáfrica, brazo legal de Hamas, presentó hace dos semanas, durante tres horas, sus argumentos, sin mencionar ni siquiera con una palabra a los secuestrados que se hallan en manos de organizaciones terroristas. Mencionar a los secuestrados, lo cual hizo la Corte, es un mensaje a Sudáfrica y al mundo todo, que Israel tiene derecho de defender a sus ciudadanos y actuar para liberar a los secuestrados que se hallan en manos de terroristas.



(Además: Catar asegura que entregará a Hamás un marco para liberación de rehenes israelíes)

Mencionar a los secuestrados es un mensaje a Sudáfrica y al mundo, que Israel tiene derecho de defender a sus ciudadanos y actuar para liberar a los secuestrados en manos terroristas. FACEBOOK

TWITTER

¿Algo debe cambiar o cree usted que algo cambiará en el manejo de la guerra a raíz del fallo en La Haya?



Israel actúa y seguirá actuando de acuerdo al Derecho internacional. Hamas, lamentablemente, ha cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y continúa haciéndolo, bajo los auspicios de Sudáfrica, el brazo jurídico del terrorismo.

Uno de los puntos mencionados en el fallo se refería a la necesidad de mayor cantidad de ayuda humanitaria. Israel ha acusado a Hamas de robarla y apropiarse de los camiones. ¿Cree que la Corte no lo sabe?



De acuerdo al Derecho internacional, Israel tiene la obligación de hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza y seguirá haciéndolo. El hecho que Hamas actúa contra la población palestina de Gaza no es secreto. Roban la ayuda destinada a los civiles, usan a esos civiles como escudos humanos y actúan intencionalmente desde escuelas, hospitales, refugios de la ONU y mezquitas contradiciendo las normas más básicas del Derecho Internacional.



(Le recomendamos: Las inhumanas condiciones de rehenes israelíes retenidos por Hamás en túneles bajo Gaza)

Usted estuvo en La Haya cuando se inició la parte pública de este proceso. Ahora, siguiendo desde la cancillería israelí en Jerusalén la lectura del fallo sobre las medidas provisionales ¿hubo momentos que le molestaron en especial? ¿Considera que faltaba elementos claves en ese documento?



La Corte señaló, con razón, que la guerra fue iniciada con el ataque terrorista de Hamas. Yo habría esperado que la Corte también hiciera referencia a los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que Hamas cometió en dicho ataque. Lo que ocurre en Gaza deriva directamente del asalto terrorista asesino del 7 de octubre. Del asesinato de más de 1200 personas. De las violaciones sistemáticas, de la ejecución de familias enteras, de la masacre de jóvenes en el festival Nova y del secuestro de más de 240 personas.

Facebook Twitter Linkedin

Israel responde en la CIJ a acusaciones de Sudáfrica Foto: EFE

¿Cuál fue la importancia da la presencia del Juez Aharon Barak, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de Israel, en el plantel de jueces?



Creo que las cosas que el Juez Barak escribió en su postura constituyen un impresionante testimonio histórico por el cual la Corte debe rechazar rotundamente la denuncia de Sudáfrica. Las observaciones de Barak, él mismo sobreviviente del Holocausto nazi, que vio con sus propios ojos un genocidio, en su respuesta a la demanda absolutamente infundada contra Israel, deberían ser publicadas en todo el mundo y enseñarse en las escuelas de Derecho internacional.



(Puede leer: Nir Oz, el kibutz donde uno de cada 4 habitantes fue secuestrado o asesinado por Hamás)

De cara a la presentación por parte de Israel del informe requerido por la Corte, dentro de un mes ¿considera que pueden volver a estar en una situación similar del viernes último, cuando no sabían aún qué pasaría, o cree que el riesgo que les ordenen frenar la guerra ha pasado?



Israel aún está estudiando la decisión de la Corte. Creo que las cosas que se han dicho y especialmente el hecho que la decisión de los jueces no incluía el fin de los combates, que habría socavado el derecho de Israel a defenderse, es un fracaso de Sudáfrica.El hecho que Sudáfrica está actuando como el brazo jurídico de una organización terrorista, es una mancha moral histórica para sus líderes.

JANA BERIS

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

ISRAEL