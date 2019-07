Otro dron, centro de disputa de Irán y EE. UU. en el golfo Pérsico

Las autoridades iraníes negaron que uno de sus drones fuera abatido por un buque estadounidense y, según aseguran, han protegido el golfo Pérsico, mientras que Washington volvió a reclamar ese derribo, además de sostener que Teherán está realizando acciones hostiles tras la captura, por unas horas, de un barco petrolero británico.

El desmentido iraní llegó horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que un proyectil disparado desde el buque de asalto anfibio USS Boxer derribó un dron iraní y acusó a Teherán de “acciones hostiles” en aguas internacionales.



Este incidente no es el primero, ni probablemente será el último, entre Irán y EE. UU. en el golfo Pérsico, donde la tensión ha escalado en los últimos meses, elevando los temores de una confrontación armada.

Sobre el avión no tripulado, el viceministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo que Irán no ha perdido uno de estos aparatos “ni en el estrecho de Ormuz ni en ningún otro lugar”. “¡Me preocupa que el USS Boxer haya derribado sus propios aviones no tripulados por error!”, comentó con sorna en su cuenta oficial de Twitter.



El portavoz de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Abdolfazl Shakarchi, afirmó que las Fuerzas Armadas de Irán, “actuando acorde con el derecho internacional, realizan su legítima misión de proteger la seguridad del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”.



Las declaraciones fueron remarcadas con un video, supuestamente del dron antes y después de la hora en la que al parecer fue derribado.



Las imágenes muestran seis naves, una de ellas identificada como el USS Boxer, que, según Irán, fueron monitoreadas durante tres horas por el avión no tripulado antes de regresar a su base sin sufrir “ninguna acción no convencional o amenazadora”. Pese a todo, Trump insistió en que la Armada estadounidense “derribó” un dron iraní en Ormuz y advirtió a las autoridades de ese país.



EE. UU. teme el creciente uso de aviones no tripulados por Irán y sus aliados en Oriente Próximo, así como la influencia de la potencia chií, pero Teherán defiende que se trata de su región y no la de Washington, que cuenta con un gran despliegue militar en la zona.

Washington tiene en el golfo Pérsico el portaaviones USS Abraham Lincoln, el buque de asalto anfibio USS Arlington y el USS Boxer, misiles Patriot y cuatro bombarderos B-52.



El caso del dron iraní se produjo el mismo día en que Irán informó acerca de la captura de un petrolero “extranjero” (de bandera panameña) que hacía operaciones de contrabando. Y este viernes capturó un barco petrolero por “no respeto del código marítimo internacional”, aunque horas después fue liberado.



De otra parte, Arabia Saudí –enemigo de Irán– decidió en la noche de este viernes alojar a soldados estadounidenses en su territorio, ya que los dos países desean hacer “todo lo posible para preservar la seguridad en la región y su estabilidad”, tras los nuevos incidentes en el golfo. “El rey Salmán aprobó alojar fuerzas estadounidenses para aumentar el nivel mutuo de cooperación y preservar la seguridad de la región y su estabilidad, y garantizar la paz”, dijo un portavoz del ministerio de Defensa saudí.



Arabia Saudí no ha alojado a soldados estadounidenses desde 2003, cuando estos se retiraron tras el fin de la guerra contra Irak. Riad acogió a las fuerzas estadounidenses, principalmente aéreas, por 12 años, desde la operación Tormenta del Desierto de 1991, cuando Irak invadió Kuwait, y hasta el fin de la guerra de 2003, en la que se derrocó a Sadam Husein.



Esta decisión del reino se conoció poco antes de que el Pentágono (Secretaría de Defensa) dijera que Estados Unidos enviará tropas adicionales, así como equipamiento militar, a Arabia Saudí con el fin de fortalecer su política de "disuasión" en la región del golfo Pérsico ante "la aparición de amenazas creíbles", en clara referencia a la escalada de tensión con Irán. "Por invitación y en coordinación con el Reino de Arabia Saudí, el secretario de Defensa ha autorizado el envío de personal y recursos a Arabia Saudí", anunció en un comunicado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (CentCom). "Esta acción -añade la nota- nos dota de una mayor capacidad de disuasión y garantiza nuestra capacidad de defender a nuestras tropas y nuestros intereses en la región ante la aparición de amenazas creíbles".

Foto de archivo de uno de los drones de las Fuerzas Armadas iraníes presentados en 2014. Foto: AFP

De acuerdo con el CentCom, que no dio cifras específicas, esta maniobra dará una mayor "profundidad" a sus redes operacionales y logísticas.



El miércoles la cadena CNN aseguró que la cartera de Defensa estaba preparando el envío de 500 soldados a la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí, para reforzar su presencia militar en la región ante la escalda de tensión con Irán.



Fuentes del Pentágono no quisieron confirmar dicha información, pero señalaron que el Ejército "trabaja constantemente en la gestión" de las tropas estadounidenses en la región.



En su comunicado de este viernes, el CentCom sostuvo que aún está "trabajando" con las autoridades saudíes para determinar las "localizaciones apropiadas".





