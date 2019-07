Irán supera límite autorizado de reservas de uranio enriquecido

Irán anunció el lunes que superó el límite autorizado de sus reservas de uranio poco enriquecido, impuesto por el acuerdo nuclear de 2015 sobre su programa nuclear, arriesgándose a ser acusado por primera vez de incumplir sus compromisos internacionales.

"Irán ha superado el límite de 300 kilos de uranio con poco enriquecimiento", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif, a la agencia de noticias oficial Isna.



El anuncio se produce en medio de tensiones exacerbadas con el gobierno de Estados Unidos, haciendo temer un conflicto en la region estratégica del Golfo. La crisis entre los dos países aumentó el 20 de junio luego de que Irán derribara un dron estadounidense.



Según Teherán, el aparato había violado el espacio aéreo iraní, lo que negó Washington. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de verificar la aplicación por parte de Teherán del acuerdo nuclear, confirmó este lunes que Irán excedió el límite impuesto.



"LA OIEA verificó el 1 de julio, que las reservas totales de uranio enriquecido superaron los 300 kilos" y su director general, Yukiya Amano, lo notificó al consejo de gobernadores, según un portavoz de esta agencia de la ONU.

"Es nuestro derecho"

Al igual que la OIEA, Zarif no precisó, por el momento, en qué nivel se situaban ahora las reservas de uranio enriquecido de Irán. Un funcionario iraní había indicado el viernes que estaban 2,8 kilos por debajo del límite de los 300 kilos.



Aunque Irán había inicialmente dicho que el límite sería superado el 27 de junio, el ministro iraní advirtió implícitamente que Teherán podría no quedarse allí. "Lo habíamos anunciado con antelación (...) y estos avisos precedentes de

Irán dicen muy claramente lo que haremos" en lo sucesivo, manifestó Zarif.



"Consideramos que es nuestro derecho en el marco del JCPOA" (acrónimo de Common Global Action Plan, denominación oficial del acuerdo nuclear internacional alcanzado en Viena en 2015), destacó el ministro.



En respuesta a la decisión unilateral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mayo de 2018 de abandonar el tratado y volver a imponer sanciones a Irán, Teherán anunció que ya no se sentía obligado a respetar dos umbrales establecidos por el acuerdo, uno relativo a sus reservas de agua pesada (130 toneladas) y el otro que limita sus reservas de uranio poco enriquecido (300 kilogramos).



Teherán además amenaza con reanudar, a partir del 7 de julio, las actividades de enriquecimiento de uranio a un porcentaje mayor que el máximo establecido en el acuerdo (3,67%), y reiniciar su proyecto de construir un reactor de agua pesada en Arak (centro del país) si los otros Estados que aún integran el acuerdo (Alemania, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia) no la ayudan a sortear las sanciones estadounidenses.

"Progresos insuficientes"

Concluido en julio de 2015 en Viena, el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní corre peligro desde que se retiró Estados Unidos.



Mediante el Acuerdo de Viena, Irán se comprometió a no intentar adquirir la bomba atómica y acordó reducir drásticamente su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que asfixian a su economía. Pero las sanciones estadounidenses buscan aislar casi totamente a Irán del sistema financiero internacional y de hacerle perder a sus compradores de petróleo.



Luego de una reunión de crisis de los Estados parte del acuerdo, el viernes en Viena, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que se habían hecho "progresos" para ayudar a Irán. Pero juzgó que aún eran "insuficientes".



Al concluir el encuentro, la Unión Europea anunció por su parte que InStex, el mecanismo de trueque diseñado por Berlín, Londres y París para ayudar a

Irán a sortear las sanciones, finalmente estaba "operativo" y que las primeras transacciones estaban en proceso. Sin embargo, Zarif estimó qu Instex no respondía "a los requerimientos" de Teherán "ni a las obligaciones" que incumbían a los europeos.



"Para que Instex sea útil a Irán, es necesario que los europeos compren petróleo iraní", advirtió el viernes Araghchi. "Instex no es más que el comienzo (de la ejecución de los) compromisos (europeos), y en la actualidad aún no ha entrado totalmente en marcha", agregó este lunes Zarif.

