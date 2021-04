Irán responde al sabotaje de Natanz con un enriquecimiento de uranio

Irán anunció este martes que va a comenzar a enriquecer uranio a una pureza del 60 por ciento en respuesta al sabotaje a su planta de Natanz, del que culpa a Israel, lo que complica las ya de por sí tensas negociaciones nucleares en curso.



El principal negociador iraní y viceministro de Exteriores, Abás Araqchí, informó que su país comunicó sobre la medida en una carta al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), encargado de supervisar el cumplimiento del acuerdo nuclear de 2015.



Desde Viena, donde participará en las citadas negociaciones, Araqchí reveló a los medios estatales iraníes que van a instalar en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz "otras 1.000 centrifugadoras con un 50 por ciento más de capacidad".



Las discusiones para preservar el acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní, que debían reanudarse el miércoles en Viena, fueron aplazadas al jueves, informó el embajador ruso ante los organismos internacionales, Mijail Ulianov. "Por supuesto, se abordarán las últimas medidas de Irán en el ámbito nuclear, sobre todo el enriquecimiento de uranio al 60 por ciento", añadió.

Reforzar la posición de Irán

Según el pacto de 2015, conocido como JCPOA por sus siglas en inglés, Irán tiene prohibido enriquecer uranio a más del 3,67 por ciento, aunque ese límite ya fue superado hasta alcanzar el 20 por ciento en enero pasado, y tampoco puede usar centrifugadoras avanzadas.



El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, dijo en febrero que existía "la posibilidad de incrementar el enriquecimiento hasta un 60 % de acuerdo con las necesidades del país", aunque esa pureza no se justifica salvo para fines militares y se aproxima al 90 por ciento necesario para producir una bomba atómica.



La explosión registrada el domingo en Natanz, que causó un corte de electricidad y dañó un número indeterminado de centrifugadoras, irrumpió las negociaciones, en las que participa de forma indirecta Estados Unidos, que abandonó el JCPOA en 2018.



Aunque sigue investigando, Irán ha responsabilizado del sabotaje a su enemigo Israel. Este país, un firme detractor del acuerdo nuclear, no ha negado ni confirmado su autoría, mientras que EE. UU. aseguró que "no estuvo implicado de ninguna manera".



"Los estadounidenses deben saber que ni las sanciones ni los actos de sabotaje son buenas herramientas para negociar y que estas acciones solo harán la situación más difícil para ellos", subrayó este martes el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif.



EFE

