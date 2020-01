Irán niega que el avión ucraniano fuera derribado por un misil

Irán negó categóricamente este viernes la tesis según la cual el avión ucraniano que se estrelló el miércoles cerca de Teherán fue derribado por un misil, tal y como afirman varios países, como Canadá, que perdió a varios de sus ciudadanos.



El accidente, en el que murieron 176 personas, en su mayoría irani-canadienses pero también británicos, suecos y ucranianos, ocurrió de madrugada, poco después de que Irán disparara misiles contra bases militares en Irak donde hay soldados estadounidenses.



(Le puede interesar: Canadá le da credibilidad a teoría de que Irán derribó avión con misil)

Ello se produjo en respuesta por el asesinato de un alto militar iraní, mediante disparos desde un dron estadounidense en Bagdad. Canadá y Reino Unido aseguraron que el avión, un Boeing 737, fue derribado por un misil iraní, probablemente por error, y se publicaron varios vídeos en las redes sociales que apuntan hacia esta tesis.



"Una cosa es segura, este avión no fue alcanzado por un misil", declaró sin embargo el viernes el presidente de la Organización de la Aviación Civil iraní (CAO), Ali Abedzadeh, en una rueda de prensa en Teherán.



El vuelo PS752 de la compañía Ukraine Airlines International (UAI) despegó de Teherán en dirección de Kiev y se estrelló dos minutos más tarde. Un video de unos veinte segundos muestra imágenes de un objeto luminoso que sube rápidamente hacia el cielo y toca lo que parece ser un avión. El video fue publicado por varios medios, como el New York Times.



(También lea: ¿Por qué se dice que Irán habría derribado un avión ucraniano?)



"Hemos visto algunos videos", dijo Abedzadeh. "Confirmamos que el avión estuvo en llamas durante unos 60 o 70 segundos" aunque, según él, asegurar que "fue alcanzado por algo no es correcto desde el punto de vista científico".

Tesis "no confirmada"

"La información en las cajas negras es absolutamente crucial" para la investigación, dijo Abedzadeh. "Cualquier declaración antes de que se extraigan los datos no es una opinión de experto", subrayó.



Por su parte, responsables de Estados Unidos entregaron al presidente ucraniano Volodimir Zelenski "informaciones importantes" sobre la catástrofe del Boeing ucraniano en Irán, anunció este viernes el gobierno en Kiev.

Junto con el presidente Zelenski nos hemos reunido con responsables estadounidenses y hemos recibido informaciones importantes que van a ser tratadas por nuestros expertos FACEBOOK

TWITTER

"Junto con el presidente Zelenski nos hemos reunido con responsables estadounidenses" y "hemos recibido informaciones importantes que van a ser tratadas por nuestros expertos", dijo en la red social Twitter el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Vadym Prystaiko.



La Comisión Europea pidió este viernes una "investigación creíble e independiente" del siniestro aéreo en Irán.



"Todavía no hay pruebas concluyentes de lo que causó el incidente", aseguró el vocero europeo Stefan de Keersmaecker.



Unos cincuenta expertos ucranianos llegaron el jueves a Teherán para participar en la investigación y el análisis de las cajas negras del aparato.



Por su parte un equipo canadiense de diez personas estaba "en camino", indicó este viernes Irán, para ocuparse de cuestiones relacionadas con las víctimas.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sostiene una vela encendida durante una vigilia por las víctimas canadienses del avión ucraniano que se estrelló cerca de Teherán. Foto: AFP

La oficina canadiense de seguridad en los transportes aceptó por su parte una invitación de la autoridad de la aviación civil iraní para participar en la investigación. Solo algunos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Francia, tienen la capacidad de analizar las cajas negras.



El jueves Irán invitó a Boeing, el constructor estadounidense del avión, a participar en la investigación. La agencia estadounidense de la seguridad de los trasportes (NTSB) anunció que Estados Unidos también participaría.



En Francia, la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil (BEA) indicó haber recibido un aviso oficial de Irán y "elegido un representante acreditado para participar en la investigación".



Según el informe preliminar de la aviación civil iraní, varios testigos observaron un incendio en el avión. La aviación civil dio a entender que entre los testigos hay personas que estaban en tierra pero también otras que estaban en otro avión por encima del Boeing.



Se trata de la peor catástrofe de la aviación civil en Irán desde 1988, cuando el ejército estadounidense aseguró haber derribado por error un Airbus de Iran Air en el que murieron 290 personas.



También es el accidente más mortífero con presencia de víctimas canadienses desde 1985, cuando el atentado contra un Boeing 747 de Air India en 1985 mató a 268 canadienses.



"Tenemos información de fuentes múltiples" que indican que "el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní", dijo el jueves el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. "No fue intencional", añadió.



AFP