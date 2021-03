Ejecutan a 4 hombres en Irán por violar a mujer delante de su esposo

El portal del Reino Unido, Daily Mail, reportó que cuatro hombres fueron ahorcados en Irán por violar en grupo a una mujer alpinista frente a su esposo.

Israel acusa a Irán de atacar uno de sus barcos y promete responder



Según el diario, el horrible ataque tuvo lugar mientras la pareja escalaba una montaña en la provincia de Khorasan Razavi y los hombres fueron ahorcados el lunes después de una extensa investigación policial.



Ruhollah Javidi Rad, Mohammad Sayadi Baghansgani, Mohammad Hosseini y Mohammad Watandoost fueron identificados por la policía de Fariman y acusados ​​de secuestro y violación de una mujer y de amenazas de violencia contra un hombre.



Los acusados ​​habían atado las manos y los pies del hombre antes de atacar a su esposa frente a él. El Tribunal Penal de Khorasan Razavi envió el caso al Tribunal Supremo, donde los cuatro hombres fueron condenados a muerte en la horca en la prisión central de Mashhad.



Las leyes iraníes están estructuradas para trabajar contra las víctimas de violación que a menudo enfrentan cargos de adulterio, indecencia o comportamiento inmoral después de denunciar una agresión sexual.



Los violadores acusados solo son condenados ​​generalmente con el testimonio de cuatro testigos varones, o un número mayor de una combinación de testigos masculinos y femeninos.

EE. UU. ofrece formalmente reiniciar las negociaciones con Irán



Si no hay suficientes testigos, las condenas solo pueden lograrse mediante la confesión o el "conocimiento del juez".



La amenaza de ser acusada por denunciar una agresión sexual suele disuadir a muchas mujeres de denunciar los delitos cometidos contra ellas.



Algunas mujeres en Irán se han presentado para revelar sus experiencias de agresión sexual y violencia en las redes sociales a pesar de que Twitter y Facebook están prohibidos.



El analista legal de Iran International TV, Nargess Tavassolian dijo: "La amenaza de ser acusada por denunciar una agresión sexual suele disuadir a muchas mujeres de denunciar los delitos cometidos contra ellas".



¿Por qué es importante que EE. UU. regrese al pacto nuclear con Irán?



Irán es uno de los seis países del mundo que ejecuta a personas declaradas culpables de violación, y el régimen iraní ejecuta a más personas per cápita que cualquier otro país. En 2019 se llevaron a cabo más de 250 ejecuciones en el país.



Nargess Tavassolian agregó: "El Poder Judicial no presta atención al estado de derecho y no solo no observa el derecho internacional, sino que a veces también ignora las leyes iraníes".

ELTIEMPO.COM

