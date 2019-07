Irán enriquecerá la 'cantidad que necesite' de uranio desde 7 de julio

El presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtió este miércoles de que si los países europeos firmantes del acuerdo nuclear no toman medidas prácticas respecto a sus compromisos en el pacto, Irán elevará, a partir del próximo 7 de julio, el nivel del enriquecimiento de su uranio.

"El 7 de julio, el nivel de enriquecimiento de Irán ya no será al 3,67 por ciento; se abandonará este compromiso y se aumentará al nivel hasta el que necesitemos", dijo Rohaní en la sesión del Gabinete, según la web oficial de la presidencia.



A partir de ese día, "si las otras partes no cumplen con todas sus obligaciones, el reactor de Arak volverá a las condiciones anteriores, que según ellos eran peligrosas y podrían producir plutonio, a menos que cumplan con todas sus obligaciones con respecto al reactor de Arak", explicó el mandatario.



Irán y las seis grandes potencias mundiales (Francia, Reino Unido, Alemania, China, Rusia y EEUU) alcanzaron un histórico acuerdo en 2015 por el que Teherán debía limitar su programa nuclear para no poder desarrollar a corto plazo una bomba atómica, a cambio de facilidades económicas y comerciales.

El presidente de Irán, Hasan Rohaní, reiteró que la República Islámica ha sido muy paciente con los compromisos de las demás partes del pacto nuclear alcanzado con ese país. Foto: Efe

Estas se encuentran ahora en entredicho después de que, en mayo de 2018, EE. UU. se retiró unilateralmente del pacto, que boicoteó con la imposición de severas sanciones económicas al régimen de Teherán, a pesar del intento de los países europeos de mantener el acuerdo.



Rohaní señaló que Irán ha sido muy paciente en dar un año de tiempo, tras la retirada de EE. UU. , para que los europeos ejecuten sus compromisos. "Hoy, después de un año, de objetar el abandono de algunas de las obligaciones", dijo el presidente.



"Los negociadores del JCPOA (siglas en inglés del Plan Integral de Acción Conjunta , como se denomina oficialmente el acuerdo) no cumplen sus compromisos, pero respecto a Irán siempre tienen objeciones", se lamentó Rohaní.

El Apoyo al Intercambio Comercial (Instex, por sus siglas en inglés) o mecanismo europeo para sortear las sanciones de EE. UU. y mantener el intercambio comercial,

a la que se agarran los países europeos para mantener el acuerdo, es una medida vacía que "no sirve para nada", dijo Rohaní.



"Si algún día se activa y el dinero de la venta del petróleo de Irán llega al país a través de esa medida, podemos aceptarlo, hasta cierto punto, a pesar de sus desventajas", añadió.



Rohaní asimismo se refirió a las autoridades estadounidenses: "comenzaron a jugar con fuego en la región hace ya un año", pero mientras intentan aumentar la tensión dicen que "jugar con fuego es peligroso" y apagar ese fuego solo es posible con "el retorno a las obligaciones y compromisos de la ONU".

Comenzaron a jugar con fuego en la región hace ya un año FACEBOOK

TWITTER

Ante la últimas sanciones de Washington, Irán dio un ultimátum al resto de firmantes del pacto, especialmente a los europeos: o se le ofrecían soluciones y ayudas que compensaran las amenazas de EE. UU., o comenzaría a incumplirlo poco a poco.



"Si no quieren volver a cumplir con estos compromisos, la República Islámica de

Irán cumplirá, como anunció previamente y a los 60 días (el 7 de julio) implementará las siguientes medidas", aseguró Rohaní.



El presidente iraní aclaró que si la otra parte cumple con sus compromisos, el hecho de volver a una reserva menor a las 130 toneladas, mencionada en el acuerdo nuclear, será solo cuestión de unos días.



Efe