¿Por qué es clave el pacto de paz entre Israel, Baréin y los Emiratos?

Israel estableció formalmente este martes relaciones diplomáticas con dos reinos del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin, con la firma de unos acuerdos que abren una grieta en el consenso árabe respecto a cómo avanzar hacia un Estado palestino y refuerzan la presión a Irán.



El presidente de EE. UU., Donald Trump, encabezó la ceremonia de firma de los históricos Acuerdos de Abraham, negociados con la mediación de la Casa Blanca y con los que el mandatario espera generar una ola de nuevos pactos entre

Israel y sus vecinos árabes, además de conseguir el Premio Nobel de la paz. Abecé sobre la importancia de este pacto.

¿Por qué es importante el acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin?

Es histórico porque desde su declaración de independencia en 1948, el naciente Estado de Israel tuvo que afrontar guerras y la hostilidad de los países árabes, con sucesivos conflictos en 1948, 1953, 1967, 1982, entre otros.



Ya Israel había logrado firmar acuerdos de paz con Egipto en 1978 y Jordania en 1994, y con los palestinos los Acuerdos de Oslo en 1993, que aunque no era en sí mismo un acuerdo de paz, significaba una negociación con miras a una normalización de las relaciones encaminada al establecimiento de un Estado Palestino.

Este martes, en la Casa Blanca, Israel, Emiratos Árabes y Baréin firmaron los Acuerdos de Abraham. Foto: AFP

¿Por qué a los palestinos no les gusta el acuerdo firmado con EAU y Baréin?

Por varias razones. Entre ellas porque rompe el consenso que había entre los países árabes de no reconocer al Estado de Israel hasta tanto no se arreglara el tema con los palestinos.



De hecho, esta era una de las monedas de negociación de los palestinos en el sentido de que los países árabes solo iban a establecer relaciones en el momento en que Israel desalojara los denominados ‘Territorios Ocupados’, es decir aquellos que conquistó este país en la Guerra de los Seis Días (1967), que incluyen Cisjordania y Jerusalén Este. Por eso para ellos esta es una traición de sus hermanos árabes que no ayudará a llevar paz a la región y que permite a Israel seguir atropellando sus derechos.



¿Geopolíticamente hablando que hay detrás de este acuerdo de paz?

Hay un elemento común que es la rivalidad de los firmantes con Irán, que ha llevado adelante una agresiva y expansiva política en la región que se ha puesto de manifiesto en los conflictos en Siria, Yemen y otros. Esto ha hecho que algunos países del Golfo hayan venido acercando lazos soterrados con Israel y que ahora se cristalicen con este acuerdo de paz. En ese sentido se anuncia qué otros países podrían unirse.

El presidente de EE. UU., Donald Trump (i) y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (d). Foto: AFP

¿Otros países árabes?

Así es: se habla de de Omán, Mauritania, e incluso Marruecos, pero nada hasta ahora confirmado.

¿Por qué se dice que este acuerdo de paz beneficia al presidente de EE. UU., Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu?

Porque en el caso de Trump es un importante logro de política internacional -uno de los pocos- conseguir un acuerdo de paz en una zona tan llena de conflictos, algo que le cae muy bien a pocos meses de las elecciones presidenciales.



Y en el caso de Netanyahu, porque en su país se está viviendo una crisis interna en varios frentes: por el impacto del coronavirus que ha hecho que el país después de su apertura vuelve a cerrarse para evitar la propagación desmedida del virus, y porque miles de personas han salido a las calles recientemente para protestar contra el gobierno del derechista Netanyahu por los procesos de corrupción que tiene abiertos. El acuerdo de paz es una buena noticia en medio de tan complicado panorama.



REDACCIÓN INTERNACIONAL