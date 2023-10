Primeras imágenes del hospital atacado en Gaza: estas son las versiones sobre el hecho

El mundo condenó el ataque contra el hospital Al Ahli Arab, en el norte de la Franja de Gaza, el cual dejó cientos de muertos y heridos por un bombardeo este martes 17 de octubre. No obstante, la autoría no la asumen Israel ni el grupo islamista Hamás, que completan once días en conflicto.(EN VIVO| Israel negó responsabilidad sobre hospital; Biden dijo que fue 'la otra parte')

Desde el Consejo Europeo hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS), Médicos sin Fronteras (MSF) y diferentes Gobiernos del mundo han elevado su voz para condenar el ataque que deja al menos 500 muertos, según confirmó una portavoz del Ministerio de Sanidad de la franja, controlada por el grupo islamista Hamás.



La OMS condenó con contundencia el ataque señalando que si bien sobre este centro médico pesaba una orden de evacuación del Ejército israelí, la misma no se llevó a cabo dada “la inseguridad actual, el estado crítico de muchos pacientes y la falta de ambulancias, personal, camas en el sistema sanitario y refugios alternativos para los desplazados".

Facebook Twitter Linkedin

Al Ahli Hospital en Gaza. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER

"Me he quedado sin palabras", fue lo primero que atinó a decir, por su parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.



Las imágenes que se conocieron tras el ataque muestran vehículos calcinados en los alrededores del hospital.

¿Qué dijo Israel sobre los señalamientos?



Tras los señalamientos, Israel negó este miércoles que la masacre de cientos de personas por un bombardeo del hospital Al Ahli en Gaza haya tenido lugar y aseguró que el edificio no está destruido, que no ha sufrido daños graves y que únicamente hubo una explosión de menor envergadura en el aparcamiento adyacente causada por un cohete fallido del grupo gazatí Yihad Islámica.

Facebook Twitter Linkedin

La escena en el hospital Al Ahli de Gaza el 18 de octubre de 2023 tras la explosión del martes después de que el edificio fuera alcanzado por un ataque aéreo. Foto: MOHAMMED SABLE. EFE

"La explosión en el hospital Al Ahli se debe a un cohete de Yihad Islámica, cuyo lanzamiento falló. Están inflando las cifras de víctimas. No hubo un impacto directo en el hospital", afirmó en una rueda de prensa el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari.



"No hay daños estructurales en el edificio, las paredes están enteras, no hay cráter, no hay daños salvo en el aparcamiento", insistió Hagari, reiterando que no hubo en este lugar ningún ataque del Ejército israelí, "ni por aire, tierra o mar".

🇮🇱🇵🇸 | ÚLTIMO MINUTO: El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Almirante Daniel Hagari, ha confirmado que la explosión y el posterior incendio esta noche en el Hospital Al-Ahli Arabi Baptist en el norte de Gaza, que resultó en la muerte de más de 500 palestinos, fue… pic.twitter.com/fuv6svgNlx — UHN Plus (@UHN_Plus) October 17, 2023

Hagari explicó que a las 18.59 (local, 15.59 GMT) se observó el lanzamiento de unos 10 cohetes de Yihad Islámica desde un cementerio cercano al hospital y que uno de ellos, como es frecuente, perdió trayectoria y se precipitó sobre el lugar.



También mostró en la rueda de prensa fotos aéreas del estacionamiento tomadas por un dron israelí tras difundirse la noticia del bombardeo, según explicó. Las imágenes muestran un espacio de unos 20 por 40 metros al lado del hospital, con una veintena de coches aparcados, varios de ellos calcinados, pero solo dos o tres seriamente destruidos.

Facebook Twitter Linkedin

Hospital Al Ahli de Gaza. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Lo que dijo el grupo Yihad Islámica



Por su parte, el grupo Yihad Islámica Palestina (YIP) negó su responsabilidad por la explosión en el Hospital Al Ahli de Gaza, rechazó la acusación israelí de que fue el lanzamiento fallido de uno de sus cohetes lo que causó cientos de muertos y acusó a Israel de cometer "la brutal masacre".



El movimiento islamista -segunda fuerza con más potencial militar en Gaza tras el grupo Hamás- aseguró que Israel "inventa mentiras" y "está tratando de evadir su responsabilidad por la brutal masacre que cometió al bombardear" el recinto del centro médico, en la ciudad de Gaza, donde se refugiaban unos 2.000 civiles.

Facebook Twitter Linkedin

Se habla de unos 500 muertos por ataque al hospital Al Ahli de Gaza. Foto: Mahmud HAMS / AFP

"Afirmamos que las acusaciones promovidas por el enemigo (Israel) son falsas e infundadas, y que YIP, como el resto de las fuerzas de la resistencia en Gaza, no utiliza lugares de culto o instalaciones públicas, especialmente hospitales, como puestos militares para almacenar armas o lanzar misiles", agregó el grupo en un comunicado.

Facebook Twitter Linkedin

Víctimas del ataque al Hospital Al Ahli de Gaza. Foto: Dawood NEMER / AFP

Añadió que "la presencia de reporteros, testigos presenciales y vídeos filmados en el momento del bombardeo", así como "el peso de la cabeza explosiva, el ángulo de la caída de la bomba y la magnitud de la destrucción" son pruebas "documentadas que confirman" que "fue un bombardeo aéreo desde un avión de combate".



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con EFE