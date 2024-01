Hutíes confirman 18 ataques de Estados Unidos y Reino Unido anoche: prometen 'castigo'

Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen confirmaron hoy que Estados Unidos y el Reino Unido realizaron 18 ataques contra sus posiciones en tres provincias yemeníes, y prometieron "respuesta y castigo".



(Puede leer: EE. UU. y el Reino Unido bombardean en conjunto por segunda vez a los hutíes de Yemen)



"Los aviones (militares) de la agresión estadounidense-británica lanzaron 18 ataques aéreos durante las últimas horas (...) estas agresiones no quedarán sin respuesta y castigo", dijo el portavoz militar hutí, Yehya Sarea, en su cuenta oficial en X.



(Además: Hutíes reivindican ataque contra un carguero militar estadounidense frente a Yemen)

El portavoz explicó que los nuevos ataques conjuntos de Estados Unidos y el Reino Unido han tenido como blanco supuestas posiciones del movimiento chií proiraní en la capital yemení, Saná, y sus inmediaciones, así como en las provincias de Taiz, Al Bayda y Al Hudeidah, en el centro y el oeste del país árabe.



(Puede leer: Tensión en el mar Rojo: misil alcanza carguero estadounidense frente a costa de Yemen)



Esta última, que según Sarea fue blanco de tres de los dieciocho bombardeos, se ubica en la costa del mar Rojo y cuenta con el puerto del mismo nombre, cerca del estrecho de Bab el Mandeb, donde numerosas embarcaciones han sido amenazadas o atacadas por los insurgentes hutíes en las últimas semanas.

Facebook Twitter Linkedin

Un avión de las Royal Air Force participa en un ataque contra objetivos hutíues en Yemen. Foto: . EFE/SGT LEE GODDARD/BRITISH ROYAL AIR FORCE -

El Pentágono informó esta madrugada de los bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido contra varias posiciones de los rebeldes hutíes, realizados pasada la medianoche del lunes a martes, y que supusieron la segunda operación conjunta de las dos potencias occidentales contra ese grupo yemení, respaldado por Irán.



(En contexto: 8 preguntas para entender crisis en el mar Rojo: ¿qué tan grave es lo que está pasando?)



Los bombardeos, según indicaron, tuvieron como objetivo sistemas de misiles, así como de defensa aérea y radares usados por los hutíes, además de uno de los almacenes subterráneos donde éste grupo guarda algunos de los misiles que utilizan contra embarcaciones en el mar Rojo.



La operación se dirigió contra ocho áreas bajo control hutí, las cuales supuestamente estaban siendo usadas como bases de operaciones contra las embarcaciones en el mar Rojo, según el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom), que no informó de muertos en el operativo.

Facebook Twitter Linkedin

Miembros de los guardacostas yemeníes viajan en una patrulla en el mar Rojo. Foto: AFP

El portavoz militar hutí no se refirió por su parte a víctimas, y tampoco reveló detalles sobre la esperada "respuesta y castigo" que su grupo prepara, si bien los hutíes han anunciado ataques con misiles y drones en las últimas semanas contra navíos vinculados con Israel, o hacia territorio del Estado judío.



(Además: ¿Por qué ataques en Yemen elevan el riesgo de que se extienda el conflicto de Gaza?)



Los rebeldes hutíes, que controlan Saná y amplias áreas del norte, centro y el oeste de Yemen desde 2014, defienden que sus ataques son una represalia por la ofensiva que Israel lanzó sobre la Franja de Gaza después del ataque del brazo armado del grupo palestino Hamás el 7 de octubre.

No estamos buscando una confrontación. (...) Pero si es necesario, el Reino Unido no dudará en responder nuevamente en defensa propia. FACEBOOK

TWITTER

El Reino Unido "no dudará en responder de nuevo" a los ataques hutíes, advirtió el primer ministro Rishi Sunak, después de una segunda serie de ataques estadounidenses y británicos llevados a cabo durante la noche contra los rebeldes de Yemen.



"No estamos buscando una confrontación. (...) Pero si es necesario, el Reino Unido no dudará en responder nuevamente en defensa propia" a los ataques hutíes, dijo el jefe de gobierno ante el Parlamento.



(Además: ¿Tensión en mar Rojo podría afectar su bolsillo? Estas son las repercusiones económicas)



Los rebeldes yemeníes están aumentando los ataques contra buques mercantes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, asegurando que actúan en solidaridad con los palestinos en la Franja de Gaza.

EFE y AFP