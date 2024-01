Tensión en el mar Rojo: misil alcanza carguero estadounidense frente a costa de Yemen

Un misil alcanzó este lunes un carguero de propiedad estadounidense frente a las costas de Yemen, según anunciaron una agencia de seguridad británica y una empresa de inteligencia, al día siguiente de que los rebeldes hutíes dispararon un proyectil contra un destructor estadounidense.



La agencia de seguridad británica Maritime Trade Operations informó en su página web de un "buque alcanzado desde arriba por un misil", sin dar más detalles.



Según Ambrey, una empresa británica de inteligencia especializada en riesgos marítimos, se declaró un incendio a bordo del buque, de bandera de las Islas Marshall y propiedad estadounidense. El barco mercante, sin embargo, sigue en condiciones de navegar y no hubo heridos.



Ambrey considera que se trata de un "ataque dirigido contra intereses estadounidenses, en respuesta a los bombardeos militares de Estados Unidos contra posiciones militares hutíes en Yemen" y añadió que, según sus informaciones, "el buque no está vinculado a Israel".



Hasta el momento, los hutíes no han reivindicado la acción, si bien afirmaron que seguirán impidiendo la navegación de barcos de Israel o que se dirijan a puertos israelíes, según la televisión Al Masira, controlada por los rebeldes.



El domingo, un misil que lanzaron contra un buque militar estadounidense fue derribado.

Combatientes hutíes blanden sus armas durante una protesta tras los ataques del viernes. Foto: AFP

El grupo, que controla grandes extensiones de territorio, incluyendo la capital, ataca desde hace varias semanas a buques en el mar Rojo que considere que están vinculados con Israel, afirmando que sus acciones están motivadas por la solidaridad con los palestinos de Gaza.



Estados Unidos y Reino Unido bombardearon posiciones hutíes en Yemen, aumentando los temores a una extensión del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza.



Este lunes, según testigos consultados por agencia Efe, una nueva ronda de ataques aéreos impactaron cerca del aeropuerto de Al Hudeida, localidad portuaria del Yemen controlada por los rebeldes hutíes después del ataque a la embarcación de propiedad de EE. UU.



Según los testigos, se escuchó una "gran explosión" cerca del aeropuerto de Al Hudeida, en la costa del mar Rojo, una de las principales localidades utilizadas por los hutíes para lanzar proyectiles contra embarcaciones comerciales que transitan por esta estratégica vía marítima. Hasta el momento, se desconoce el alcance del bombardeo.

AFP y EFE