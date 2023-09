El canciller de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, termina hoy una semana de reuniones en Colombia. El diplomático llegó el lunes al país para sostener una agenda de cinco días que incluyó encuentros con el presidente Gustavo Petro, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y otros funcionarios colombianos de alto nivel.

Este jueves mismo se firmaron en la Cancillería cuatro acuerdos de cooperación bilateral en una visita con un fuerte contenido simbólico. Por un lado, el miércoles se inauguró una calle en Bogotá que se convirtió en ícono de este acercamiento.



Se trata de la calle 86 con carrera 7.ª, frente al Liceo Francés, que fue renombrada como Estado de Palestina luego del visto bueno del Concejo de Bogotá y representa el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Colombia.



Eso sumado a que la visita del canciller coincidió con el 30.º aniversario de los Acuerdos de Oslo, firmados el 13 de septiembre de 1993, en Washington, y que buscaron sentar las bases de una paz duradera entre palestinos e israelíes.



En diálogo con EL TIEMPO, Al-Maliki manifestó al respecto que tres décadas después “no se ha podido avanzar en este proceso”.

Riyad al-Malik, Canciller palestino. Foto: CESAR MELGAREJO. EL TIEMPO

¿Ve en el gobierno de Gustavo Petro un mayor respaldo a la causa Palestina?

Pienso que sí, hay que reconocerlo, es un hecho. El gobierno de Gustavo Petro ha modificado las relaciones entre Colombia y Palestina. Ha mostrado solidaridad y simpatía y dio instrucciones para que Colombia también apoye a Palestina cuando exista la necesidad. Para nosotros es algo de agradecer. Sentimos que hoy hay más posibilidad de mejorar la relación entre Colombia y Palestina.

¿En qué áreas de cooperación avanzaron?

Firmamos por primera vez en nuestra relación bilateral cuatro acuerdos: de consulta política, cooperación técnica, exención de visado diplomático y de cooperación académica. El presidente Petro tiene una invitación para visitar Palestina, ojalá pueda pronto.

Esta semana se cumplieron 30 años del acuerdo de Oslo, ¿qué quedan de esos acuerdos hoy?

Esa pregunta es muy importante porque hay gente que ve Oslo como una apertura de oportunidades y otros como una clausura de otras oportunidades. Depende de quién hace la pregunta y quién responde. Para mí, Oslo llevaba gran expectativa. Si Oslo seguía, podríamos hablar de un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Lo que pasó fue que las fuerzas antipaz de Israel mataron a (Isaac) Rabin –ex primer ministro israelí y firmante del acuerdo–, así que no hemos podido avanzar en ese proceso de Oslo. A veces uno se siente un rehén de ese acuerdo, que no ha llegado a su final y que tenía una enorme capacidad que ofrecer tanto a las personas de Israel como a las de Palestina. Pero lo cierto es que uno puede hablar tanto de la parte constructiva que quería llevar el cambio como de la parte oscura.

Inauguración de la calle 'Estado de Palestina' en la calle 86 con séptima, en Bogotá. Foto: EFE/ Carlos Ortega

La Autoridad Palestina lleva muchos años tratando de lograr el reconocimiento en la ONU como un Estado de derecho pleno. ¿Ustedes sienten que la comunidad internacional ha abandonado la causa palestina?

No creo que lo deje atrás, pero sí ha sido ineficaz en lograr algo, incapaz de llevar a cabo esa realidad. La razón es muy simple: el Gobierno de Estados Unidos, que lleva como rehén a las Naciones Unidas, ha decidido que el Estado palestino no sea miembro de esta. El problema no es con la comunidad internacional. El problema es que la comunidad internacional no ha demostrado fuerza para decirle a Estados Unidos basta. Palestina también tiene derecho a ser un Estado que haga parte de esa comunidad.

¿Usted cree que las reivindicaciones palestinas se han visto afectadas por las posiciones que representa el gobierno de Benjamin Netanyahu?

Ese gobierno en Israel ha demostrado ser no solo enemigo de los palestinos, sino también enemigo del mismo Estado de Israel. Desde el establecimiento de Netanyahu en Israel hemos visto manifestaciones contra ese gobierno y ya han pasado 40 semanas en las que siempre hay protestas contra ese gobierno. Ellos (el gobierno) han demostrado que no ven a los palestinos dentro de su visión del futuro. La población israelí debe decidir si quiere mantener ese tipo de gobierno o elegir uno que represente a ese sector israelí que también quiere vivir en paz. Esto significa sentarse con los palestinos en una mesa de negociaciones y poder llegar a un acuerdo para poner fin a la ocupación que se ha mantenido por 56 años.



CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA

SUBEDITOR INTERNACIONAL

EL TIEMPO

