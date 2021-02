Se toma ‘selfie’ con su esposa antes de asesinarla para cobrar seguro

Un lamentable hecho ocurrió en el valle de la mariposa, ubicado en la provincia de Mugla, en Turquía. Al parecer, un hombre asesinó a su esposa embarazada de 7 meses, lanzándola por un precipicio de 300 metros de altura después de que posaran juntos para tomarse unas ‘selfi’ en el lugar.



Aunque los hechos ocurrieron durante unas vacaciones que la familia tomó en junio de 2018, la noticia se dio a conocer luego de recientes declaraciones realizadas por los fiscales encargados del caso.



(Le puede interesar: Indignante: la obligaron a casarse a los 12 y su esposo la desfiguró).

El hombre, identificado como Hakan Aysal, de 40 años, fue detenido por asesinar a Semra Aysal, de 32, quien murió instantáneamente después de caerse por el acantilado. El esposo la habría empujado mientras se tomaban la foto.



¿Su motivo? Cobrar una póliza de seguro de vida que el presunto asesino había contratado para ella por un valor de 400 mil liras turcas (alrededor de 200 millones de pesos colombianos). El seguro fue tomado poco antes del incidente.



(Le recomendamos leer: Cae presunto responsable del homicidio de joven deportista antioqueña).

Hakan se declaró inocente y aseguró que todo fue un “accidente”, sin embargo, podría enfrentar cadena perpetua. Foto: iStock

“De acuerdo con su plan, el acusado contrató un seguro de accidentes personales en nombre de su esposa, siendo él mismo el único beneficiario”, se lee en la acusación publicada por el medio turco ‘DHA’.



Al parecer su plan no funcionó ya que el seguro se le fue negado en medio de la investigación policial que se está llevando a cabo.



Hakan se declaró inocente y aseguró que todo fue un “accidente”.



“Mi esposa puso el teléfono en su bolso. Más tarde me pidió que le diera el teléfono. Me levanté y luego la escuché gritar detrás de mí cuando me alejé unos pasos para sacar el teléfono del bolso. Cuando me di la vuelta, ella no estaba allí. No empujé a mi esposa”, indicó.



A pesar de su declaración, fue detenido y enviado a prisión por el Tribunal Penal Superior de Mugla, acusado por "asesinato premeditado" y "asesinato de una mujer que se sabía que estaba embarazada".



(Le puede interesar: Profesor de matemáticas abusaba de sus alumnas en Ibagué).

El seguro de vida que el presunto asesino había contratado tenía un valor de aproximadamente 200 millones de pesos. Foto: Archivo particular

Además de haber tomado el seguro de vida poco antes del supuesto accidente, las declaraciones de la familia han sido otra de las pruebas que han tenido en cuenta las autoridades que llevan a cabo la investigación.



El hermano de Semra, Naim Yolcu, dijo en una declaración al tribunal que su cuñado no pareció mostrar ninguna emoción tras la muerte de su hermana.



“Cuando fuimos al Instituto de Medicina Forense a buscar el cuerpo, Hakan estaba sentado en el coche. Mi familia y yo estábamos destrozados, pero Hakan ni siquiera parecía triste”, indicó en una declaración que quedó grabada en video.



Adicional a esto, el hermano de la víctima contó que Hakan había pedido tres préstamos en nombre de su hermana, uno de estos por un valor de 119 mil liras turcas.



Esto a pesar de que ella “siempre estuvo en contra de pedir préstamos. Sin embargo, después de su muerte, supimos que había tomado tres préstamos a su nombre. Además, Semra tenía miedo a las alturas”.



Hasta que no se culmine la investigación, el hombre debe permanecer bajo custodia. Medios locales aseguran que, de ser declarado culpable, enfrentaría cadena perpetua.



(Siga leyendo: Feminicidio quedó grabado en chat de WhatsApp, en Argentina).



Tendencias EL TIEMPO