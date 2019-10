Tras reformas, ¿qué tantos derechos tienen las mujeres saudíes?

Desde el año 2017, el ultraconservador país de Arabia Saudí inició una serie de reformas económicas y sociales impulsadas por el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, de 34 años. El monarca ha intentado modernizar al reino árabe. Y lo ha hecho concediendo a las mujeres derechos que antes eran impensables en ese país, que aplica una versión rigurosa del Islam.



Estas reformas se deben a que, a raíz de la caída de los precios internacionales del petróleo en los últimos cinco años, Arabia Saudí, el mayor exportador de crudo del mundo, intenta mejorar su imagen en el extranjero para atraer inversores y turistas, y así diversificar su economía, dependiente de los combustibles fósiles.



No obstante, las organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan denunciando represiones contra las mujeres activistas. Algunas de ellas permanecen detenidas, como Lujain al Hathlul, capturada el 15 de mayo de 2018, junto a otras cinco que luchaban contra la prohibición de las mujeres a conducir y otros derechos.



Violaciones de derechos humanos continúan

Según el informe mundial de Human Rights Watch (HRW) del año 2018, durante ese año las autoridades saudíes “intensificaron sus arrestos arbitrarios, juicios y condenas de opositores y activistas de DD. HH”. Dentro de estas violaciones, resalta la represión contra el movimiento de derechos de las mujeres. A partir de junio de ese año, iniciaron las reformas del príncipe heredero Bin Salman, que pretendían modernizar el reino.



Sin embargo, Ahmed Benchemsi, director de comunicaciones de Oriente Próximo y el Norte de África de HRW, le dijo a EL TIEMPO que estos cambios se dan en medio de una situación en la que el Gobierno saudí continúa atentando ampliamente contra los derechos humanos y, en particular, contra los de las mujeres.



"Es bueno que las mujeres ahora tengan autorización para conducir, pero, si una semana antes el Gobierno arresta arbitrariamente a una docena de mujeres que han defendido ese mismo derecho y las mantiene por más de un año bajo condiciones de tortura física y psicológica, yo realmente no veo el cambio", señaló Benchemsi.

El experto añadió que "esto es como dar un paso adelante y diez hacia atrás", pues aseguró que, a pesar de la imagen que trata de vender Bin Salman, desde que este se convirtió en uno de los hombres más poderoso del país, la situación de los DD. HH. de las mujeres saudíes ha sido peor, principalmente en temas de libertad de expresión.



Si bien el caso más recordado en este aspecto es el del periodista turco Jamal Kashoggi, asesinado y desaparecido en la embajada saudí en Estambul (Turquía) en 2018, Benchemsi aseguró que hay docenas de mujeres encarceladas y torturadas por oponerse a las medidas del reino o reclamar sus derechos, y de las que no se sabe nada.



Madawi al- Rasheed, profesora del Centro de Estudios Oriente Medio de la London School of Economics, le dijo a Reuters que "la represión y las reformas van de la mano en Arabia Saudita. Las mujeres activistas representan una gran amenaza para su gobierno (del príncipe), hablan el lenguaje de los derechos". Además, señaló que "el príncipe heredero quiere tomar todo el crédito, está presentando estas reformas como un regalo para los ciudadanos sauditas, no como sus derechos".

Mohamed bin Salmán, príncipe heredero a la corona saudí. Foto: Reuters

Además, las reformas realizadas no resultan del todo efectivas en un país de tradición patriarcal. Según el experto, las mujeres que ejercen estos derechos siguen siendo discriminadas en sus comunidades. "Hasta que el sistema de custodia no se deje por completo, hasta que las mujeres todavía tengan un estatus legal dependiente de los hombres, el gobierno está justificando la discriminación de las mujeres dentro de la sociedad".



Sobre el nombramiento de la princesa Reema Bint Bandar como embajadora saudí en EE. UU., Benchemsi dio que este "es un avance simbólico" y se debe únicamente a las "relaciones públicas". "Es un buen movimiento de relaciones públicas, pero mientras las mujeres estén retenidas por su activismo en derechos, con ninguna razón legal por más de un año, yo no diría que esto consiste en un avance a los derechos humanos de las mujeres en Arabia Saudí”, añadió.



NATALIA ROMERO PEÑUELA*

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

*Con información de Reuters, AFP y Efe