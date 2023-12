Hamás dice que no intercambiará más rehenes hasta que termine la guerra en Gaza

El número dos de Hamás, Saleh al-Arouri, manifestó este sábado en el canal de televisión Al Jazeera que no habrá más intercambios de rehenes con Israel hasta que termine la guerra en Gaza y todos los cautivos gazatíes sean liberados.



"Ahora no hay negociaciones sobre la tregua. Los rehenes israelíes no serán liberados a menos que haya un alto el fuego y todos los detenidos palestinos sean liberados", dijo. "Dejemos que la guerra siga su curso. Esta decisión es definitiva", agregó.



Por su parte, Israel anunció que se había retirado de las negociaciones de Doha que permitieron alcanzar el alto el fuego del 24 de noviembre con mediación de Catar y respaldadas por Egipto y Estados Unidos.



"Debido al bloqueo de las negociaciones y por instrucción del primer ministro Benjamin Netanyahu, el jefe del Mosad (servicios secretos), David Barnea, ordenó a su equipo en Doha que regresara a Israel", indicó la oficina de Netanyahu.



Las dos partes se acusaron mutuamente de la reanudación de los combates.



Israel aseguró que Hamás, una organización considerada terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, intentó atacarlo con cohetes en plena tregua y que dejó de presentar listas de rehenes que estaba dispuesto a liberar.



Hamás, por su parte, aseguró que propuso "un canje de prisioneros y de ancianos" y la entrega de cuerpos de rehenes "que perdieron la vida en los bombardeos" israelíes en Gaza, pero que Israel, "que ya había tomado la decisión de reanudar la agresión, no respondió".



Entre tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que Israel proseguirá la guerra contra Hamás "hasta alcanzar todos sus objetivos", que incluyen la liberación de los rehenes israelíes y la eliminación del movimiento islamista palestino en el poder en Gaza.



"Nuestros soldados se prepararon durante los días de tregua para una victoria total contra Hamás", declaró Netanyahu en su primera conferencia de prensa desde la reanudación de los combates el viernes por la mañana, tras un cese el fuego de una semana.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP