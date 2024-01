Hamás asegura que por cada 1.000 cajas de medicamentos una será para los rehenes

El grupo islamista Hamás afirmó este miércoles que por cada mil cajas de medicamentos que entren en la Franja de Gaza, una será destinada a los rehenes, en virtud de un acuerdo alcanzado con Israel, con la mediación de Catar y Francia.



"Por cada caja de medicinas para los prisioneros, mil para nuestro pueblo", indicó en una publicación en X (antes Twitter) Musa Abu Marzouk, un alto cargo del buró político de Hamás, que vive en Líbano, sobre las condiciones del acuerdo anunciado anoche por Catar, que incluye también la entrega de alimentos y ayuda humanitaria.

El líder de Hamás agregó que en el envío se incluyen 140 tipos de medicamentos diferentes.



Los medicamentos serán entregados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, tanto los destinados a los rehenes como los que van para la población gazatí, que se distribuirán en cuatro hospitales repartidos por toda la Franja, indicó el líder de Hamás.



Hasta ahora la Cruz Roja no ha tenido acceso a los rehenes para comprobar su estado de salud y condiciones de cautiverio, algo que ha sido muy criticado por las familias y el gobierno israelí; aunque la organización alega que no se le garantizan las condiciones de seguridad para ello.



Este es el primer acuerdo alcanzado entre las partes en conflicto desde una tregua de una semana en noviembre, que permitió la liberación de 105 rehenes por 240 presos palestinos, canje asistido por la Cruz Roja.



Se estima que quedan dentro de la Franja 136 rehenes -27 de ellos muertos-, y que el 75 % de ellos necesita tratamiento médico, bien por padecer enfermedades crónicas o por estar heridos.



Catar anunció anoche "el éxito de una mediación catarí en cooperación con Francia" para un acuerdo entre Israel y Hamás por el que se entregarán medicamentos y otra ayuda humanitaria a los civiles de la Franja de Gaza, "en las zonas más afectadas y vulnerables", a cambio de que parte de las medicinas lleguen a los rehenes.



El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó el acuerdo, agradeció a "todos los que han ayudado en la tarea" y concretó que los fármacos fueron comprados por Francia, "según una lista elaborada en Israel de acuerdo con las necesidades médicas de los rehenes".



Abu Marzouk aseguró que, en esta ocasión, las autoridades israelíes no inspeccionarán los envíos, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los camiones de ayuda que han entrado a al Franja, en medio de los temores de que Hamás pudiera utilizarlos para contrabandear armamento.



"Netanyahu vuelve a mentir y engaña a su pueblo una vez más: somos nosotros quienes determinamos la cantidad, el mediador, el mecanismo de distribución y la entrega del medicamento al norte de Gaza a pesar de la prohibición y el rechazo israelí durante cien días", afirmó Marzouk.



Más de 100 días de guerra en la Franja han dejado más de 24.400 muertos y 61.000 heridos, que a penas pueden ser atendidos en hospitales colapsados y muchos de ellos fuera de servicio, ante la falta de medicamentos, anestesia y combustible.

Convoy de ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza, aparcado frente a la puerta fronteriza de Rafah. Foto: EFE

Situación humanitaria crítica

La ONU reiteró hoy que sus misiones con ayuda humanitaria al norte de Gaza siguen siendo retrasadas o bloqueadas por Israel, por lo que sólo 7 de las 29 organizadas desde inicios de año se han completado, mientras la franja palestina lleva cuatro días consecutivos sin telecomunicaciones.



El informe diario de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas señaló que el porcentaje de misiones completadas, un 24 %, contrasta con las cifras de octubre a diciembre, cuando un 86 % de las misiones planeadas al norte de Gaza pudieron llevarse a cabo pese a las hostilidades.



También indicó que los servicios de internet y telefonía llevan cuatro días seguidos sin funcionar en Gaza, lo que priva a la población de la franja de acceso vital a información y también dificulta la respuesta humanitaria.



Según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), un total de sus 150 empleados han muerto en los más de 100 días de hostilidades, la mayor cifra de víctimas sufrida por una organización de las Naciones Unidas desde su fundación en 1945.



Casi 1,4 de los 1,9 millones de palestinos desplazados en el interior de Gaza se alojan en instalaciones de la UNRWA, especialmente en Rafah, donde se hacinan más de un millón de personas en refugios debido a la huida de numerosos palestinos de las vecinas Jan Yunis y Deir al Balah por el recrudecimiento de hostilidades.



EFE