Tras el ataque de Hamás, el terror sigue en Israel y Gaza: van más de 1.500 muertos

Israel ordenó este lunes el “asedio completo” de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, en el tercer día de la ofensiva sin precedentes del grupo islamista palestino.



Tras este ataque inédito, comparado por Israel a los atentados en EE. UU. del 11 de septiembre de 2001, el ejército israelí anunció que “controla” localidades del sur donde había infiltrados de Hamás, pero admitió que “podría haber aún terroristas en la zona”, según un portavoz militar.



Decenas de miles de soldados israelíes están siendo desplegados cerca de la Franja de Gaza, un empobrecido territorio con 2,3 millones de habitantes, controlado por Hamás desde 2007.

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, ordenó un “asedio completo” del enclave. “Ni electricidad ni comida ni agua ni gas, todo cerrado”, dijo.



Y es que, los más de 100 rehenes tomados por Hamás en su ataque del sábado pasado está dificultando el contraataque de Israel, ya que Hamás amenazó con ejecutar a rehenes en represalia por ataques indiscriminados contra la población civil.



“Cualquier ataque contra casas de inocentes en Gaza sin previo aviso resultará en la ejecución pública de un rehén”, afirmó Abu Obeida, portavoz de las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás.



Ataque aéreo israelí sobre la ciudad de Gaza. Foto: EFE

Palestinos de la Franja denunciaron este lunes que Israel dejó de emplear el método conocido como “golpes en tejado”, por el que se lanzan dispositivos no explosivos a los tejados de las casas como preaviso de que se van a bombardear en unos minutos, para que la población pueda salir, a menudo con el tiempo justo.



“No son ataques normales, van contra civiles. Atacan donde hay casas de civiles, niños y mujeres”, contó Ahmad Tartouri, un gazatí de 48 años.



En 3 días de conflicto, los bombardeos israelíes en Gaza dejan más de 687 muertos, entre ellos 140 niños y 105 mujeres, y 3.726 heridos, según un recuento de las autoridades gazatíes, que advierten que aún quedan víctimas bajo los escombros. Más de 123.000 personas se han visto obligadas a dejar sus casas, indicó la ONU.



Los muertos en Israel superan los 900 y se han contabilizado más de 2.600 heridos por el ataque, una cifra que sigue aumentando al encontrarse cuerpos en el sur del país. A este número se suman más de 100 personas que fueron capturadas por milicianos palestinos y trasladadas a Gaza, según confirmó el Gobierno israelí.

Policías israelíes y personal de rescate registran el lugar donde se ha producido un ataque con cohetes desde Gaza en Beitar Illit. Foto: AFP

Engañando a Israel y haciéndole creer que quería evitar una guerra, el grupo islamista Hamás sorteó su aparato de Inteligencia y preparó a fondo una sofisticada operación que ejecutó el sábado por tierra, mar y aire para asestar un golpe que supone el mayor fracaso militar de la historia del Estado judío y que se debió a errores graves del aparato de Inteligencia o a falta de efectivos militares.



“Algo más allá de lo imaginable, ni siquiera visto en las películas”, señala Mukhaimar Abu Saada, analista y profesor en la Universidad Al Azhar de Gaza.



Por su parte, el general retirado israelí Israel Ziv dijo este lunes en una rueda de prensa virtual que “hay muchas cosas para investigar y para entender cómo pudieron hacer esto”.



“Creo que parte de la explicación pasa por el hecho que muchas tropas nuestras están desplegadas en otros lados, como Judea y Samaria. No teníamos ni idea de que estaba por ocurrir un ataque tan masivo”.



La dedicación de los terroristas a cada detalle complicó más las cosas. “No tienes idea lo que era la entrada a Beeri”, dijo a EL TIEMPO Jaim Jelin, que logró sobrevivir en el refugio de su casa en el kibutz. “Estaba repleto de cargas explosivas que había que neutralizar, llevó horas que los soldados puedan entrar”, agregó.

Ataque con misiles en Ashdod, Israel. Foto: Bloomberg

Por su parte, Sara Arciniegas, una colombiana que lleva cinco años viviendo en Tel Aviv, dijo que esta “es una situación sin precedentes”. “Yo llevo varios años viviendo acá y viví otras escaladas, pero esta es diferente. Da miedo porque hay terroristas sueltos. Tengo amigos que no han podido salir de sus resguardos, que están limitados de comida y habitan ciudades que todavía están controladas por Hamás. Adicionalmente, han llamado a servicio militar a todos los que estaban en reserva, así que muchos de mis amigos han sido llamados a unirse a las tropas. Eso genera muchísima ansiedad”, dijo a este diario.



Y agregó: "Hay poco movimiento en las calles, la mayoría de lugares están cerrados, están abiertos solo los lugares que tengan acceso directo a shelters (refugios), es lo que el gobierno recomienda, pero hay una movilidad inmensa de gente tratando de ayudar. El movimiento que se ve es gente que está tratando de alcanzar puntos de donación, transportando donaciones a unidades militares, a pueblos y cada vez que ocurren estas cosas el país se unifica de una manera increíble y es lo que mantiene la fuerza y la esperanza honestamente, pero es una situación fea".

Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó informaciones que apuntan a que el jefe de la inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, le habría advertido sobre una “operación inusual y terrible”, tan solo diez días antes del ataque de Hamás. Según esa información, Kamel quedó horrorizado por la pasividad de Netanyahu al escuchar su advertencia.



De ser cierto, sería una fuerte tormenta en Israel, que se sumaría a la crisis política interna, y forzaría a la dimisión de Netanyahu. El primer ministro hizo este lunes un llamamiento a los partidos de la oposición para formar un Gobierno de emergencia sin condiciones previas.

El primer ministro hizo este lunes un llamamiento a los partidos de la oposición para formar un Gobierno de emergencia. Foto: EFE/EPA/YONATAN SINDEL

A su vez, las autoridades egipcias advirtieron que impedirán un “éxodo masivo” de palestinos a su territorio y cerraron el paso fronterizo de Rafah tras un “bombardeo israelí” contra una zona cercana a este cruce, que conecta la Franja de Gaza y la península egipcia del Sinaí y que es el único que no está controlado por Israel.



Una de las especulaciones, aún no confirmada oficialmente, es que Irán logró neutralizar en un ataque cibernético el sistema de alerta fronteriza en Israel. Entre tanto, los precios del petróleo se dispararon y el mercado se preocupa de las consecuencias del conflicto sobre Irán, productor clave de crudo.



Y mientras que EE. UU., Francia, Alemania, Italia y Reino Unido se comprometieron este lunes a “apoyar a Israel en sus esfuerzos por defenderse”, la Comisión Europea anunció que pondrá en marcha una revisión “urgente” de la ayuda de la Unión Europea a Palestina para garantizar que ninguna financiación pueda ir “indirectamente” a actividades terroristas contra Israel y aclaró que “al no haber pagos previstos, no habrá suspensión de pagos”.

Decenas de infraestructuras en la Franja de Gaza han quedado destruidas por los enfrentamientos. Foto: EFE

A su vez, el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, anunció que la guerra duraría aún mucho, en todo caso más que “unos pocos días”, y que el objetivo será eliminar la capacidad militar de Hamás de atacar a civiles.



Fuentes cercanas le confirmaron a la agencia Efe que Catar participa en tareas de mediación para tratar un posible intercambio de rehenes. Además, ayer, el presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, se ofreció para mediar. De momento, tanto Israel como el grupo palestino han negado la existencia de negociaciones en este sentido.

JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN

