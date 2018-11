Habla esposa colombiana de hombre condenado por espionaje en Emiratos

Matthew Hedges, un académico británico de 31 años, fue condenado este miércoles por el tribunal federal de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes, a cadena perpetua por espionaje.



El doctorando de la Universidad de Durham, institución ubicada en el noroeste de Inglaterra, fue arrestado en el aeropuerto de Dubái el pasado 5 de mayo, tras llegar a los Emiratos Árabes Unidos para realizar entrevistas sobre la política extranjera y la estrategia de seguridad del país.

Daniela Tejada, colombiana y esposa de Hedges, reprochó este jueves en entrevista con W Radio la condena que recibió el hombre.



"Yo creo que se trata de un malentendido", dijo Tejada, quien explicó que Hedges viajó a Emiratos Árabes con el propósito de terminar su tesis de grado, la cual es una investigación sobre "las repercusiones de la Primavera Árabe en la estrategia de seguridad de Emiratos Árabes Unidos".

Tejada, quien reside en Londres y conoció a Hedges en 2011, enfatizó que el campo de estudio de su esposo está relacionado con "seguridad, defensa y relaciones internacionales" y que, en ese sentido, su trabajo no es secreto.



"Absolutamente nada ha sido confidencial ni secreto. Toda la información que él usaba en su tesis es de dominio público. De hecho, gran parte de la información ha sido publicada por los Emiratos en redes públicas", aseguró.



Tejada calificó como "arbitrario y fuera de lugar" el veredicto dictado este miércoles y dijo, además, que considera "inaceptable" esta decisión, sobre todo después de que el gobierno británico fuera enfático sobre la situación académica de Hedges.



En la entrevista con esa cadena de radio, también destacó la atención y diligencia que, según dijo, tuvo el gobierno colombiano ante esta situación que enfrenta su familia.



"Si bien no está directamente relacionado con esta decisión, ha sido fundamental tener el apoyo del consulado en Emiratos Árabes", dijo Tejada. "Nos sorprendió mucho que, cuando fui a los Emiratos hace dos semanas, se portaron a una altura que jamás esperamos", añadió.

En contraste, Tejada explicó que la reacción inicial del gobierno británico no fue la que ella y su familia esperaban. Incluso, aseguró que el gobierno colombiano se ha mostrado "más proactivo" ante esta situación que el gobierno británico, a pesar de que, dice, este hecho podría provocar "repercusiones diplomáticas muy serias".



"Fue preocupante porque (el gobierno británico) no tomó las riendas de la situación como se hubiera esperado de un país así. Sin embargo, a medida de que ha pasado el tiempo se han revelado detalles de la situación y se ha vuelto un tema de mayor envergadura. Hemos recibido el apoyo de figuras políticas importantes del país", contó Tejada.



Estas declaraciones se dan horas después de que la propia Tejada reprochara al ministerio de Relaciones Exteriores británico por no hacer lo suficiente para ayudarle a su esposo.



"Tengo la impresión de que pusieron sus intereses con Emiratos Árabes Unidos por encima de la libertad legítima de un ciudadano británico y su bienestar y su derecho a un juicio justo", dijo la colombiana a la radio BBC este jueves.



"Caminaron sobre huevos en lugar de tomar una postura firme (...) Creo que deberían haber adoptado una posición más firme desde el principio, si no públicamente mediante sus representaciones privadas", agregó.

El ministro británico de Asunto Exteriores, Jeremy Hunt, por su parte, en una declaración transmitida a la AFP, confesó sentirse "profundamente conmocionado y decepcionado" ante la decisión de Emiratos Árabes.



"Ese veredicto no es lo que esperábamos de un amigo y socio de confianza de Reino Unido y va en contra de las garantías recibidas", aseguró Hunt, quien además subrayó haber mencionado el caso de Matthew Hedges con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohamed ben Zayed.



En octubre, el fiscal general de los Emiratos, Hamad Al Shamsi, había anunciado que Matthew Hedges debía ser juzgado en Abu Dabi "bajo acusaciones de espionaje para un país extranjero, poniendo en peligro la seguridad militar, política y económica del Estado".



Según Al Shamsi, Hedges usó su estatuto de investigador como excusa y las acusaciones que pesan sobre él están basadas "en pruebas".



