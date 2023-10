Guterres urge desde Rafah   apertura del paso para que ayuda humantiaria llegue a Gaza

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, urgió desde el cruce fronterizo de Rafah, que une Egipto con la Franja de Gaza, la apertura del paso para la ayuda humanitaria destinada para la población del enclave palestino, bajo bombardeo de Israel y sin agua, electricidad, alimento y gasolina desde hace 12 días.



En una visita al paso, el único acceso a la Franja que no está bajo control de Israel, Guterres subrayó que la entrada de ayuda a la zona es "absolutamente esencial" y que esta "operación humanitaria no es normal", sino una operación "urgente" para rescatar personas "en un estado de guerra".

Guterres está en la frontera en una visita relámpago desde El Cairo, donde llegó ayer para reunirse con las autoridades egipcias y para participar mañana sábado en una cumbre internacional organizada por el gobierno de Abdelfatah al Sisi para abordar la crisis de violencia que arrancó el pasado día 8 con el asalto terrorista del brazo armado de Hamás en territorio israelí.



Según pudo verse en el canal de televisión egipcio Al Qahira News, Guterres dio un breve discurso ante el paso, aún cerrado y bajo reparación, y frente a algunas decenas de trabajadores humanitarios egipcios que aguardan la apertura de la frontera para poder ingresar la ayuda.



Allí Guterres señaló que la ONU está "trabajando para que los camiones lleguen lo antes posible, con la mayor cantidad de ayuda posible" a la población necesitada, al tiempo que insistió en la necesidad "de arreglar esta situación lo antes posible".



Guterres a su llegada a Egipto Foto: EFE



"Es imposible estar aquí y no tener el corazón roto, hay dos millones de personas pasando penurias, sin comida, sin medicinas...Necesitan todo para sobrevivir. En este lado, tenemos camiones y todo lo necesario para ellos. Esos camiones, no son solo camiones, sino que son lo que diferencia la vida de la muerte, necesitamos pasar la máxima cantidad posible", dijo el responsable de la ONU.



El portugués apuntó que hay un acuerdo entre Israel, Egipto y la ONU para el ingreso de ayuda, "con una serie de condiciones", y señaló que desde su organización se está buscando "para que puedan entrar camiones de ayuda todos los días".



Tras su breve discurso, Guterres enfiló nuevamente de regreso al aeropuerto de Al Arish, el más próximo a Rafah y donde desde hace días llegan aviones con ayuda para Gaza. De momento no se aprecia ningún movimiento de entrada de camiones en Gaza.



Esta mañana una fuente de seguridad egipcia informó a EFE que la apertura del cruce dependerá de la velocidad en la que se pavimente y repare el daño que existe en el lado palestino de la frontera. En la transmisión en directo de la televisión egipcia se puede ver cómo aún trabaja maquinaria pesada en la reparación del lugar, dañado por cuatro bombardeos lanzados por Israel desde el pasado 7 de octubre, según reveló el Gobierno egipcio.

