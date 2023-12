Ataques de Israel en la Franja de Gaza el domingo dejaron al menos 316 muertos

Los ataques de Israel contra Gaza causaron al menos 316 muertos únicamente este domingo y 664 heridos, según cifras reportadas a Naciones Unidas por la entidad sanitaria de Gaza controlada por el grupo islamista Hamás, mientras que la distribución de ayuda humanitaria se ha vuelto a restringir severamente.



Según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, 15.899 personas han muerto por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre, el 70% mujeres y menores de 18 años.



El portavoz del ministerio, Ashraf al Qidreh, detalló además que las operaciones militares israelíes lanzadas en respuesta al sangriento ataque de milicianos de Hamás en Israel, dejaron 42.000 heridos.

Mientras las cifras de fallecidos crecen, la entrega de ayuda se paraliza. La gobernación de Rafah fue la única en Gaza donde hubo en las últimas horas alguna entrega de ayuda a la población (sobre todo harina y agua), mientras que los suministros de supervivencia hacia el área de Jan Yunis se paralizaron debido al aumento de las hostilidades, de acuerdo al reporte diario de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA).

Asimismo, OCHA reportó que el sector medio de la Franja de Gaza -desde el cual Israel decidió cortar en dos el enclave, centrando sus ataques masivos en el norte y ordenando a su población desplazarse al sur- ha quedado "desconectado" del sur tras la prohibición de Israel de cualquier desplazamiento, incluido de ayuda humanitaria.



Esto a la vez ha detenido por completo el limitado acceso que hubo durante la tregua al norte de Gaza, donde siguen viviendo decenas de miles de civiles.



OCHA indicó que las fuerzas militares israelíes designaron este domingo un área que equivale al 20 % de toda la localidad de Jan Yunis como de "evacuación inmediata", a pesar de tratarse de una zona donde además de los 117.000 residentes que había cuando empezó la guerra (7 de octubre) hay 21 instalaciones donde se refugian 50.000 desplazados llegados del norte.

Nube de humo tras un ataque israelí en territorio palestino. Foto: AFP

La ONU señaló que la orden es que estas decenas de miles de personas ahora se muevan a tres áreas hacia Rafah (frontera con Egipto) "que ya están más que saturadas".



"El alcance del desplazamiento a raíz de esta orden no está claro", reconoce la ONU, cuyo personal sigue trabajando para ayudar a la población víctima de la guerra.



Naciones Unidas recalcó una vez más que Israel -como una de las partes de esta guerra- tiene la obligación por las leyes internacionales de minimizar el daño a los civiles y que cuando les ordena evacuar, debe hacerlo con la anticipación suficiente, ofreciéndoles rutas seguras (garantías de que no serán bombardeadas) y un lugar al que ir, lo que en este caso no sucede.

