Israel acorrala a Gaza y parece prepararse para una invasión por tierra

Israel seguía develando este miércoles el rastro de la masacre de Hamás en el sur del país, mientras la Franja de Gaza, destruida, sin electricidad y con pocos alimentos, se encontraba al borde del abismo tras el cerco implacable que aplicó Tel Aviv en el enclave en respuesta a los ataques del grupo islamista palestino.

Con los muertos pasando la barrera de los 1.200 de lado israelí (más que en toda la Segunda Intifada (2000-2005), además de 3.000 heridos, Israel aún digiere el impacto de una guerra sin precedentes que va a marcar un antes y un después; mientras, todavía busca a decenas de desaparecidos rastreando las muestras de ADN de las víctimas sin identificar.



Las imágenes de cadáveres regados por el suelo volvieron a las pantallas israelíes, en el kibutz de Beeri, donde los servicios de emergencia dijeron haber hallado cuerpos mutilados, torturados y quemados en el lugar.



Por su cercanía a Gaza, a apenas cinco kilómetros de la valla, Beeri fue uno de los primeros núcleos arrasados por el millar de milicianos que asaltaron Israel la madrugada del sábado, y fue uno de los últimos en ser retomado por completo por las fuerzas israelíes.



Cadáver de un militante de Hamás en Be'eri, Israel. Foto: EFE

En esa pequeña comunidad de no más de mil habitantes, los servicios médicos han rescatado más de mil cuerpos y algunos vecinos todavía están desaparecidos.



Este miércoles, además, las milicias de Hamás siguieron lanzando cohetes desde Gaza hacia Israel, que activaron de nuevo las alarmas en el centro del país, incluida el área de Tel Aviv. Uno de ellos impactó en el hospital de Ashkelón, ciudad cercana al enclave.



En medio de ese panorama, y en un gesto de unidad nacional después de meses de polarización política y fractura social interna, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció este miércoles la creación de un gobierno de emergencia mientras duren las hostilidades, al que se integró el líder opositor Benny Gantz, ex ministro de Defensa y ex jefe del Estado Mayor.

“Durante la guerra, no se presentará ninguna ley ni ninguna moción impulsada por el Gobierno que no esté relacionada con la guerra”, manifestaron los dirigentes en la declaración.

Humo tras un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza. Foto: EFE

Netanyahu prometió además “aplastar” a Hamás y afirmó que cualquier miembro del movimiento islamista palestino podía considerarse un “hombre muerto”. “Hamás es Daesh (acrónimo en árabe de la organización yihadista Estado Islámico) y vamos a aplastarlos tal como el mundo destruyó a Daesh”, subrayó.



En respuesta a los ataques del grupo islamista Hamás, Israel movilizó a 300.000 reservistas y desplegó a decenas de miles de soldados en torno al enclave y en la frontera norte con Líbano, donde este miércoles volvió a cruzar fuego con el movimiento proiraní Hezbolá.



Pero sobre todo, Tel Aviv bombardea desde el sábado la Franja de Gaza e intensifica cada vez más el asedio a la región: desconectó la Franja de su red eléctrica, y cortó toda entrada de gasolina, alimentos o medicinas. A lo que se sumó este miércoles el corte de electricidad total en el enclave realizado por la compañía eléctrica de Gaza ante la falta de combustible, llevando a la zona al borde de otra catástrofe humanitaria, probablemente sin precedentes.

El Ejército israelí ha atacado la zona con incesantes bombardeos sobre 2.687 objetivos que, según el Ejército hebreo, son objetivos del movimiento islamista. Aunque Hamás indicó que los ataques afectaron viviendas, fábricas, mezquitas y tiendas.

Un palestino herido llega al hospital Al-Shefa de la ciudad de Gaza. Foto: EFE

Los muertos por los ataques israelíes en Gaza sumaban este miércoles al menos 1.100, mientras que el número de heridos ascendía a 5.330. Desde que empezó la contraofensiva, además, se han dañado 14 centros médicos y otros tantos se enfrentan a la falta de luz, medicinas y material médico.



La alerta es tal que el mundo teme la posibilidad de un asalto por tierra contra Gaza que pondría a la zona en una perspectiva aterradora de combates en el corazón de una ciudad extremadamente poblada. Sin embargo, una guerra urbana exige combates cuerpo a cuerpo, reduce la visibilidad, multiplica las trampas, enturbia la distinción entre civiles y militares, y vuelve prácticamente inservibles los vehículos blindados.



“Todos saben que será largo y difícil, con muchas pérdidas”, prevé Alexandre Grinberg, del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén (JISS).



Tiene que haber una intervención para evitar una catástrofe y una crisis masiva humanitaria inminentes en la

Franja de Gaza FACEBOOK

TWITTER

Por eso, los cancilleres de la Liga Árabe condenaron este miércoles el asedio israelí y reclamaron el envío “inmediato” de ayuda para los habitantes, mientras que el embajador palestino en la ONU, Riyad Mansour, reclamó un alto el fuego con Israel para que pueda entrar ayuda humanitaria en la Franja.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también instó a Netanyahu a seguir las “normas de la guerra”, al tiempo que afirmó que el ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel fue “pura crueldad”.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegará este jueves a Israel, en una muestra de solidaridad con el país atacado el sábado.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*con agencias

