El drama de los niños en la Franja de Gaza: más de 400 mueren cada día en bombardeos

Adam, de 3 años, y su hermana Sham, de 9, nacieron el mismo día, pero con seis años de diferencia. Murieron el sábado 21 de octubre, el día de su cumpleaños, en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza.



Ayman Abu Shamalah, el padre de los niños, cuenta que huyeron de los bombardeos israelíes en la ciudad de Gaza y se refugiaron en casa de unos familiares en Rafah, en el sur del enclave, gobernado desde 2007 por el movimiento islamista Hamás.

Pero un ataque israelí contra el edificio de varios pisos mató de golpe a sus dos hijos, de 3 y 9 años. En el bombardeo fallecieron también dos de sus cuñadas, así como un primo y una prima.



Abu Shamalah se salvó de milagro. Poco antes, subió a la azotea del inmueble para verificar que los depósitos de agua se llenaban correctamente, pues había logrado que un camión cisterna les suministrara agua tras once días de escasez.



"Estaba empezando a bajar la escalera cuando se produjo el bombardeo. Si hubiera bajado 30 segundos antes, habría muertos con ellos", cuenta.



(Lea también: 'Hambre como arma de guerra': ¿qué significa la acusación que le hizo Oxfam a Israel?)

Facebook Twitter Linkedin

Un hombre lleva el cuerpo de uno de los niños palestinos muertos durante los bombardeos israelíes. Foto: AFP

"El 21 de octubre era el cumpleaños de Sham y Adam y se ha convertido en el día de su martirio. Cada año será un día muy difícil para mí", asegura Abu Shamalah entre sollozos mientras trata de enjugarse las lágrimas con sus manos.



"Metieron el cuerpo destrozado de mi hijo en una bolsa azul, Sham estaba calcinado", describe.

Metieron el cuerpo destrozado de mi hijo en una bolsa azul FACEBOOK

TWITTER

Su mujer, Dareen Abu Shamalah, de 28 años, también murió en el bombardeo. Dareen estaba embarazada de nueve meses y la pareja ya había elegido el nombre de su futura hija, Mecca, al estar próximos a la fecha de su nacimiento.



(Le puede interesar: Los niños de Gaza llevan su nombre escrito en la mano por si mueren bajo las bombas)



"La encontré yaciendo en el suelo, aún estaba viva. Les juro que sus últimas palabras fueron: 'Ayman, saca a Mecca de mi vientre, y cuídala'", dice mientras cuenta que los médicos lograron sacar al bebé por cesárea.



"El bebé estaba muy grave cuando llegó aquí e inmediatamente le pusieron un respirador. Pero el diagnóstico inicial no es bueno porque el cerebro estuvo privado de oxígeno entre el momento de la muerte de la madre y el nacimiento", explica Mohammad Salameh, el jefe de urgencias del hospital de la Media Luna Roja emiratí en Rafah, hasta donde fue trasladada la pequeña.



"Es muy probable que sufra secuelas permanentes", añade.

Facebook Twitter Linkedin

Un hombre lleva a un niño mientras los palestinos buscan cadáveres y supervivientes entre los escombros. Foto: EFE

Panorama desolador para la niñez

Aunque la bebé logró salvarse, Sham y Adam, los otros dos hijos de Ayman Abu Shamalah, hacen parte de los 2.913 niños que han muerto por los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre entre Israel y el grupo islamista palestino.



Según el Ministerio de Sanidad del enclave, al menos 7.028 palestinos han muerto y otros 18.484 resultaron heridos. Entre los fallecidos en la Franja, además de los casi 3.000 menores, hay al menos 1.709 mujeres y 397 ancianos.



Pero la guerra se ha ensañado especialmente con los menores. Según alertó esta semana el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), más de 400 niños mueren cada día desde el estallido del conflicto el pasado 7 de octubre.



(Además: La Franja de Gaza vive su día más mortífero desde el estallido de la guerra con Israel)

Casi todos los niños de la Franja de Gaza se han visto expuestos a acontecimientos y traumas profundamente angustiosos FACEBOOK

TWITTER

"El asesinato y la mutilación de niños, el secuestro de menores, los ataques contra hospitales y escuelas y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria constituyen graves violaciones de los derechos de los niños", denunció al respecto la directora regional de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, Adele Khodr.



Según Khodr, casi todos los niños de la Franja de Gaza se han visto expuestos a "acontecimientos y traumas profundamente angustiosos", marcados por "la destrucción generalizada, los ataques incesantes, los desplazamientos y la grave escasez de artículos de primera necesidad como alimentos, agua y medicamentos".



El diario El País asegura que los menores que han muerto en 18 días de conflicto entre Israel y Gaza superan el número total de muertes de los últimos 23 años. Desde el 2000 hasta el pasado día 7, dice el diario citado, al menos 1.741 menores perdieron la vida en medio del conflicto. Pero hoy, el panorama es aún más crítico.

Según la ONG Save the Children, casi 900 niños podrían estar entre las 1.550 personas desaparecidas bajo escombros de edificios destruidos, y a quienes los equipos de emergencia no pueden rescatar por los incesantes bombardeos y la falta de combustible.



Unicef, además, alertó que las vidas de 120 bebés en incubadoras están en peligro a medida que se agota el combustible para los generadores eléctricos en la Franja de Gaza.



"Actualmente hay 120 neonatos en incubadoras, 70 de ellos con ventilación mecánica y, por supuesto, estamos enormemente preocupados", declaró el portavoz de Unicef, Jonathan Crickx.



(En otras noticias: El barrio de Gaza que quedó reducido a escombros en una sola noche: 'Esto es genocidio')

Facebook Twitter Linkedin

Niños palestinos llenan botellas de agua de una cisterna móvil en Rafah. Foto: AFP

La electricidad es unas de las principales preocupaciones en las siete unidades especializadas de la Franja que tratan a bebés prematuros, ayudándolos a respirar y proporcionándoles apoyo crítico, por ejemplo cuando sus órganos no están suficientemente desarrollados.



Según el Fondo de Población de la ONU, unas 160 mujeres dan a luz cada día en

Gaza y se estima que hoy hay 50.000 embarazadas en el territorio de 2,4 millones de habitantes.



(Puede leer: 'Mis hijas me ruegan que volvamos a Gaza, pero la vida que teníamos ya no existe')



Aunque Israel afirma que dirige sus ataques contra Hamás, los niños suponen una enorme proporción de los muertos registrados por el Ministerio de Salud del movimiento islamista. Familias enteras, incluidas embarazadas, han muerto en los ataques, y cada día se ve a padres llevando los cuerpos de sus hijos en sudarios blancos por la calle.

La situación es tal que hoy muchos padres están optando por escribir los nombres de sus hijos en las manos de los niños para facilitar su identificación si fallecen en los intensos e indiscriminados bombardeos israelíes sobre el enclave.



Un gesto que han empezado a hacer incluso los propios niños entre ellos, aunque algunos son tan pequeños que ni siquiera entienden lo que esto significa.

Facebook Twitter Linkedin

Palestinos, incluidos niños, heridos en un bombardeo en Gaza. Foto: EFE

Urfisal al Yafari, una madre de 32 años con seis hijos de entre 13 y 2 años, por ejemplo, teme por lo que pueda pasar a sus niños y también ha optado por marcar los nombres de sus hijos.



Hace unos días, dos de sus menores, Mahmud y Yazan, habían salido a jugar al callejón que está cerca de la casa del tío de Urfisal, en Rafah, cuando un proyectil cayó en la única tienda de comestibles que estaba abierta en la zona.



"Menos mal que no les pasó nada, Mahmud (de 7 años) fue herido en la mano, pero fue algo leve, le operaron en el hospital y ya está fuera", suspiró aliviada Al Yafari.



Tras esta experiencia, Al Yafari afirmó que tiene "miedo" por sus hijos: "Estoy preocupada por ellos". "Los niños están todo el día jugando en la calle -siguió-, no entienden que hay una guerra, intentan tener una vida normal, no podemos retenerlos en casa".



(Siga leyendo: 'No tenemos suficientes mortajas para cubrir los cuerpos': horror en hospitales de Gaza)

Los niños están todo el día jugando en la calle, no entienden que hay una guerra FACEBOOK

TWITTER

En ese panorama, Unicef se sumó esta semana a las peticiones internacionales y solicitó un alto el fuego humanitario inmediato, la apertura de todos los cruces de acceso a Gaza para la entrada de suministros, agua, alimentos y combustible, y el respeto y protección de las infraestructuras civiles para cuidar a los menores y sus familias.

Khodr afirmó que "la situación en la Franja de Gaza es una mancha cada vez mayor en nuestra conciencia colectiva" y que "el índice de muertes y lesiones de niños es sencillamente asombroso".



Sin embargo, la directora regional de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África consideró "aún más aterrador" el hecho de que "el número de muertes diarias seguirá aumentando" si no se reducen las tensiones y "se permita la llegada de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, agua, suministros médicos y combustible" que permita salvar vidas de niños, niñas, adolescentes y sus familias.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE