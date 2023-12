La noticia internacional del año: La guerra entre Israel y Hamás en Gaza

“Los sorprenderás por el portón. Si lo haces, seguramente prevalecerás”. Esta frase del Corán encabezaba un documento conocido en clave como ‘Muro de Jericó’ que hacía una descripción pormenorizada de un teórico plan para ejecutar una invasión desde la Franja de Gaza a gran escala contra Israel. Incluía lluvia de cohetes, drones e ingreso al territorio de hombres armados en motocicletas, camionetas, buldóceres, lanchas y parapentes desde la línea fronteriza a través de 60 puntos. Esto, tras destruir las fortificaciones.



Este documento, de unas 40 páginas, circuló entre responsables militares israelíes y miembros de las agencias de inteligencia desde el año pasado, pero fue desestimado porque parecía impensable que el grupo islamista tuviera la capacidad de ejecutar un plan así.



Desde las 6 de la mañana de ese fatídico 7 de octubre, hasta bien entrada la noche, se hizo realidad con pasmosa exactitud lo que revelaba ‘Muro de Jericó’: 1.200 israelíes perdieron la vida y 204 fueron secuestrados en el que es considerado el peor ataque contra el Estado de Israel desde su fundación en 1948. Son escalofriantes las imágenes que los mismos islamistas divulgaron de asesinatos, violaciones y tratos vejatorios.



Casas destruidas en un ataque israelí contra Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Y en la consiguiente reacción israelí, han muerto 18.400 palestinos –la tercera parte mujeres y niños–, 1,9 millones han sufrido desplazamiento interno (de 2,4 millones) y los bombardeos han devastado infraestructuras y viviendas de norte a sur de la estrecha franja (el 18 por ciento), lo que ha desatado la peor crisis humanitaria de los últimos tiempos.



“Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños”, se lamentaba António Guterres, secretario general de la ONU. “Que se termine este infierno en la tierra” clamaba por su parte Philippe Lazzarini, jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).



Israel comenzó por desatar una andanada de bombardeos que en pocas horas mataron a cientos de palestinos en su objetivo de neutralizar la amenaza militar de Hamás y con el paso de los días, emprendieron una acción terrestre en la que cientos de miles fueron conminados a abandonar el norte de la Franja. Luego se iniciaron las operaciones en el sur. “Mi Dios, ya no tenemos donde más huir”, clamaba un padre palestino desesperado que ya había salido del norte.



Las fuerzas de defensa han bombardeado hospitales con el argumento de que son centros de operaciones de Hamás, atacando ambulancias, asegurando que transportan armas y milicianos, y han cortado los servicios públicos sometiendo a la población a un sitio que apenas tuvo pausa con las treguas humanitarias que permitieron la liberación de 105 secuestrados israelíes a cambio de más de 200 prisioneros palestinos. Y cuando se les cuestiona por el elevado número de civiles muertos, dos son las explicaciones: que es culpa de Hamás por usar como escudo humano la población y que antes de bombardear lo anuncian para su evacuación, palabras que con el paso de los días y el elevado registro de víctimas han perdido sentido.



Por eso, todas estas acciones han puesto a la ONU y a organizaciones defensoras de derechos humanos a hablar de posibles crímenes de guerra de lado y lado.



Ese 7 de octubre, en muy pocas horas, Hamás le dio una patada de impredecibles consecuencias al tablero geopolítico regional e hizo desaparecer de un plumazo cualquier probable sensación de paz y seguridad en Israel. Tanto que la declaración de estado de guerra que ese día hizo el primer ministro Benjamin Netanyahu fue la constatación dolorosa y formal de que, como no sucedía desde la guerra del 73, en la que una alianza de países árabes atacó, el Estado de Israel asumía que hacía frente a una amenaza existencial.

Irán y no los palestinos



“El antiguo status quo ha quedado destruido”, comentó Jeremy Bowen en la BBC. El analista explica que en los tiempos más recientes Netanyahu había logrado imponer la visión de que “los palestinos ya no suponían una amenaza para Israel, sino un problema que había que gestionar”.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

En ese orden de ideas, llevó a cabo una estrategia con múltiples frentes que incluían dejar en el olvido el principio de dos Estados –israelí y palestino–; estimular la colonización de los territorios palestinos ocupados en Cisjordania para granjearse el apoyo de los sectores ultranacionalistas; mantener en el ostracismo a la Autoridad Nacional Palestina (ANP, que gobierna parcialmente sectores de Cisjordania), sumida en severas contradicciones internas, carencia de liderazgos y señalamientos de corrupción; y mantener un equilibrio relativo con Hamás, es decir, permitir que los islamistas fueran tan fuertes en Gaza como para poderla gobernar, pero no tanto como para que se constituyeran en una amenaza. Todo esto basado en informes de inteligencia que descartaban que Hamás tuviera capacidad de lanzar un ataque masivo. Inmenso error.



Para Netanyahu y su gobierno, el enemigo ya no era el sector extremismo palestino, sino Irán. Entonces, se movía para contrarrestar el programa nuclear iraní y a sus amigos armados en la región, como el Hezbolá libanés. Se llegó a creer que por fin Hamás se había dedicado a gobernar la martirizada franja y no a prepararse para un ataque y, en ese orden de ideas, entraron millones de dólares desde Catar y otros países para actividades humanitarias y de gobierno, pero que, según reconoce el Gobierno israelí, terminaron desviándose, en parte, para la guerra.



“Los fondos internacionales fueron convertidos en más de 800 kilómetros de túneles en la Franja de Gaza. Todos para los terroristas de Hamás, no para los civiles”, dijo Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, a un grupo de medios en Jerusalén, entre ellos EL TIEMPO.



Pero desde la otra cara, varios analistas critican que estos fondos entraron al bolsillo de Hamás gracias a que Israel lo permitía, porque servía a sus intereses estratégicos. Según esta visión, el argumento de los gobiernos de Israel para no avanzar en el proceso de paz con los moderados palestinos de la ANP ha sido la existencia de Hamás y las divisiones internas palestinas que fortalecían la narrativa de Netanyahu de “no tener un socio para la paz”.

Lo dijo hace años Bezalel Smotrich, un político de la derecha religiosa que ahora es ministro de Finanzas de Netanyahu, citado por el Times: “La Autoridad Palestina es una carga… Hamás es un activo”.



Y, la verdad, la apuesta estratégica de Netanyahu le estaba saliendo bien. La firma de los Acuerdos de Abraham en 2020 abría la puerta a la normalización de relaciones con Emiratos Árabes Unidos y Baréin –pacto al que luego se sumaron Marruecos y Sudán– y significaba una carambola a tres bandas pues, por un lado, demostraba que podía establecer lazos con antiguos enemigos sin pasar por la ‘cuestión palestina’, y por otro, aislaba más en la región al régimen de los ayatolás, que ha proclamado la aniquilación de Israel. De hecho, se dice que al momento de estallar el conflicto, se estaba cerca de un acuerdo con los saudíes, lo que sin duda hubiera generado una cascada de adhesiones. Pero, tras el 7 de octubre, todo quedó en veremos, por lo que flota la sospecha de que Teherán tuvo que ver.

Una familia llega al hospital Nasser de Jan Yunis después de que su casa fue alcanzada por un ataque israelí en la ciudad del sur de la Franja. Foto: AFP

Contra reloj

Netanyahu tiene el tiempo en contra. Incluso EE. UU., que ha sido su más fiel aliado al bloquear resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU que ordenaban un alto el fuego, ha cambiado el tono. El martes, el presidente Joe Biden le advirtió que Israel está perdiendo apoyos por los bombardeos sobre Gaza, le pidió cambiar su postura sobre la salida de dos Estados, y le sugirió cambiar el gabinete.



Y luego, dijo: “Quiero que (los israelíes) se concentren en salvar vidas civiles. No que dejen de perseguir a Hamás, sino que tengan más cuidado”, declaró.



El propio Netanyahu ventiló antes sus diferencias con Washington al reconocer que tienen visiones opuestas sobre el día después de Hamás, pues la Casa Blanca propone que la ANP tome el control de Gaza, algo que él descarta: “Gaza no será ni Hamastán ni Fatahstán”, en referencia a Hamás y al partido Fatah, que lidera Mahmud Abás, cabeza de la ANP.



Pero el consejero de Seguridad Nacional de EE. UU., Jake Sullivan, dijo en Tel Aviv que su visión es que la ANP se “remodele y revitalice”. Y añadió: no sería “correcto” que Israel ocupe la Franja a largo plazo.



Linda Robinson, investigadora sobre mujeres y política exterior en el Consejo de Relaciones Exteriores, cree que “Israel se verá sometido a una presión cada vez mayor para que ponga fin a las operaciones militares y controle la violencia de los colonos y los asentamientos ilegales en Cisjordania”. En diálogo con EL TIEMPO, Robinson dijo que “la comunidad internacional, incluidos EE. UU. y los gobiernos de la región, se verá presionada para presentar una propuesta provisional viable de gobernanza y mantenimiento de la paz. El Gobierno israelí, tal como está constituido, probablemente no proporcione por sí solo un plan creíble para la estabilización posconflicto, y sin eso, aumentará la perspectiva de una tercera intifada (levantamiento)”.



Desde Jerusalén, Miri Eisin, coronel retirada y actual directora Ejecutiva del Instituto Internacional de Antiterrorismo en la Universidad Reichman, le dijo a EL TIEMPO que “Israel no quiere permanecer en la Franja”. Para ella, lo que “Israel buscará es asumir la responsabilidad militar para evitar que Hamás se fortalezca, mientras que otro actor, árabe o internacional, debería encargarse de lo civil y lo humanitario”.

Palestinos recuperan cadáveres de personas víctimas de los ataques aéreos israelíes en Deir Al Balah, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: EFE

Más allá de eso, el mundo ya se pregunta si en realidad Israel está ganando la guerra, algo que en apariencia tiene respuesta obvia dada la enorme asimetría militar. Pero no es tan así: “Cualquiera que sea el objetivo final, la devastación colectiva de Gaza por parte de Israel plantea profundos problemas morales. Incluso juzgado en términos puramente estratégicos, el enfoque de Israel está condenado al fracaso y, de hecho, ya está fracasando. Los castigos civiles masivos no han convencido a los residentes de Gaza de dejar de apoyar a Hamás. Por el contrario, solo ha aumentado el resentimiento entre los palestinos”, dice en un análisis para Foreign Affairs Robert Pape, de la Universidad de Chicago.



Pape argumenta que Israel ha demolido a Gaza, pero no ha podido desmantelar a Hamás. Y cita un sondeo realizado por el Mundo Árabe para la Investigación y el Desarrollo, en noviembre, que indica que en Gaza y Cisjordania 76 por ciento de los encuestados dijeron que veían a Hamás de manera positiva. Datos israelíes calculan que han muerto unos 6.000 milicianos, de un total de 30.000, lo que claramente no aleja la amenaza.



El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, lo dijo de otra manera: “En este tipo de lucha el centro de gravedad es la población civil. Y si la empujas a los brazos del enemigo, reemplazas una victoria táctica por una derrota estratégica”.



Y a nivel internacional, el apoyo casi irrestricto del que gozó Israel en los primeros días se ha venido evaporando. Por ejemplo, la abrumadora votación del martes pasado en la Asamblea General de la ONU en la que de los 193 países miembros, 153 votaron a favor de una resolución de alto el fuego que, entre otras, no condena a Hamás. Y aunque no es vinculante, es un síntoma de cómo se va moviendo la percepción de los Gobiernos, si se tiene en cuenta que en octubre fueron 121 los que votaron por una tregua.

Unidad de artillería israelí cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Foto: AFP

Para Félix Arteaga, en un análisis del Real Instituto Elcano, la operación militar si es dura tiene que ser corta, porque si los daños colaterales sobre la población civil se acumulan, acaban socavando la legitimidad del casus belli israelí y debilitando sus apoyos”. Y continúa: “La guerra se alargará porque el asalto de Hamás se ha llevado por delante las expectativas de paz de los Acuerdos de Abraham”.



Y está el sensible tema de los secuestrados. En la medida en que el ejército se adentren más en dominios de Hamás, la vida de los secuestrados correrá más riesgo. El viernes Israel admitió que había matado a tres de los rehenes “por error”.



A pesar de la tragedia para los dos pueblos que el mundo observa con estupefacción, hay analistas y observadores que creen que esta es la ocasión propicia para relanzar, una vez más, la solución de los dos Estados, con la esperanza de que, por una parte, Israel entienda que por más poderoso que sea su ejército jamás podrá vivir en seguridad si no hace un decisivo impulso para la creación de un Estado Palestino –lo que no lo blindará del todo de ataques–; y que los palestinos asuman que jamás podrán concretar el sueño de un Estado libre e independiente mientras Hamás esté en el timón.

EDUARD SOTO

EDITOR MESA CENTRAL EL TIEMPO

* Con Redacción Internacional, Jerusalén, Tel Aviv-Agencias