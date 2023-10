'Este horror me recuerda el Holocausto': General israelí retirado sobre ataque de Hamás

Avigdor Kahalani (79), nacido en Israel antes de la fundación del Estado, sirvió durante más de tres décadas en las Fuerzas de Defensa de Israel y es uno de los oficiales más condecorados en su historia.



Primero, por su desempeño en la Guerra de los Seis Días en 1967. Y luego, muy especialmente, por su heroísmo en los altos del Golán ante la agresión de Siria en octubre de 1973, lo que se recuerda hasta ahora como la Guerra de Iom Kipur, el Día del Perdón.



EL TIEMPO conversó con él sobre la situación actual y la comparación que estimamos que puede estar haciendo con lo que él vivió hace 50 años. Pero Kahalani es tajante: “Esto es muchísimo peor”.

¿Cómo está Kahalani? Gracias por aceptar esta llamada.

En lo personal, bien. Mucho mejor que el país.



¿Enojado? ¿Angustiado?

Me siento terriblemente. No quiero ahora dedicarme a buscar, quién es responsable, por qué pasó todo esto. Sé que estamos viviendo un trauma muy duro, incluso más grave que la Guerra del Iom Kipur…

¿Más dura que la Guerra del Iom Kipur?

Sí, más dura que Iom Kipur. Sin duda, lo que ha ocurrido es una vergüenza, una infamia lo que sucedió aquí… pero ahora primero tenemos que apoyar a nuestros combatientes que están a la espera de atacar… . No sé si podemos permitirnos no tratar ese aspecto ahora. Tratamos de contenernos para no hablar de eso, pero las imágenes que he visto son inaceptables desde ningún ángulo posible.



Ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza. Foto: AFP

¿A qué imágenes se refiere usted, Avigdor?

Me refiero a los terroristas que llegaron a distintos poblados, ocuparon la comandancia de la división de la zona, se llevaron vehículos israelíes, entraron a 22 poblaciones, y la gente gritaba desde los refugios, las habitaciones de seguridad, sin que nadie los ayude o los salve. Hay aquí una ruptura entre el ciudadano y el Estado.

Eso es uno de los resultados dramáticos de lo sucedido, después por cierto de las víctimas...

Por lo general, si le pasa algo a un ciudadano israelí que está en el exterior, donde sea, enviaremos tres aviones para ayudarle… Si alguien es tomado como rehén, haremos todo lo posible, estaremos dispuestos a pagar con mil terroristas para liberarlo, como ya ha pasado. Pero aquí hay un quiebre profundo porque el Estado es el que debe proteger a sus ciudadanos, y ahora la gente en la zona atacada siente que el Estado la ha abandonado.



Aquí hay un quiebre profundo porque el Estado es el que debe proteger a sus ciudadanos, y ahora la gente en la zona atacada siente que el Estado la ha abandonado.

Ahora bien, realmente hay varias dimensiones en este fracaso colosal. Digamos que por un lado parecería que Hamas neutralizó con drones el sistema tecnológico instalado en la frontera para observar y detectar intentos de infiltración. ¿Pero por qué no había tropas? ¿Helicópteros que maten a los terroristas apenas se acercan?



Por supuesto. Sin duda son preguntas muy básicas, fundamentales, que yo también me planteo. Y aún no tengo respuesta. Pero la verdad, hay muchas más. Tomaron rehenes a jóvenes de la fiesta , el festival musical, donde fueron asesinados por lo menos 260 de ellos. ¿Quién autoriza a hacer una fiesta de dichas dimensiones a 700 metros de la frontera? ¿Están locos?

Eso ya es otro campo, toca lo municipal...

Así es, pero lo que yo siento es que todo se derrumó. Atacaron el país con Toyotas, con bicicletas, con carretas con burros cruzaron la frontera. No lo entiendo. Es vergonzoso.



Avigdor Kahalani Foto: Cortesía

¿Sabe usted algo de un supuesto ataque ataque cibernético iraní que neutralizó los sistemas en la frontera? Claro que eso no sería explicación suficiente, debería haber habido tropas en la frontera.

No sé, escuché que se trata de “fake news”, noticias falsas…no lo sé. No tengo herramientas para verificar eso….¿Pero entonces qué? Aunque hayan destruido el sistema ¿no hay nadie que esté en la torre observando con binoculares? ¿Cómo puede ser? ¿No hay gente en alerta? ¿Dónde estaban los helicópteros después que irrumpieron? ¿Por qué no los mataron junto a la valla fronteriza? No lo puedo entender, demasiadas fallas. Yo sé cómo hay que actuar en estas situaciones. No sé por qué no funcionó. Y sé que la gente allí en el comando no es tonta. Pero hubo aquí una falla muy grande.

No solo que no son tontas sino que en Israel siempre hay una gran conciencia de seguridad. Y el nivel de la Inteligencia es altísimo.

Así es. Todas estas son preguntas que hay que formular. No hace falta ser un estratega ni un gran comandante del ejército para comprender esta situación. Todo niño entiende que el Estado debe defender a sus ciudadanos. Y lo que pasó aquí…ni siquiera Iom Kipur fue así.



Usted fue condecorado por heroísmo en aquella guerra hace 50 años en la que los ejércitos de Egipto y Siria lanzaron sorprendiendo a Israel en su día más sagrado.¿Por qué dice usted que fue aún mayor que en Iom Kipur? ¿Por qué esta vez el ataque fue atroz hacia la retaguardia civil?

Obviamente,el hecho que cortaron la valla fronteriza y cruzaron a Israel, que cruzaron. Tenemos aviones F35, tenemos los mejores helicópteros del mundo, tenemos los mejores equipos electrónicos del mundo, tenemos la inteligencia que cree ser la mejor del mundo, hay mil y una cosa… pero ellos con una carreta con burro cruzaron la frontera. Lo reitero, no logro calmarme con eso.

Terrible...

Es imposible, realmente, tengo todas esas imágenes grabadas en mi cabeza… no logro comprender cómo…



Kfar Aza, Israel. Soldados retiran cuerpos de personas asesinadas. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI

¿Cree usted que es necesario demoler esa imagen de Israel como potencia tanto en Inteligencia como operativa, o simplemente se puede decir que hubo una falla puntual y se sigue delante de la misma manera?

Depende del resultado de lo que ocurra en Gaza , si todo el mundo verá a Gaza devastada. Eso dependerá de nuestras acciones.

Usted dice “ver a Gaza devastada”. Israel siempre se cuidó incluso cuando atacó en forma muy firme, de minimizar en la medida de lo posible el perjuicio causado a “no involucrados“ pero en Gaza eso es muy difícil, tanto por la densidad de población como por el hecho que las instalaciones de Hamás están en medio de los civiles. ¿Cómo se lidia entonces con esta situación?

No tengo dudas que tratarán de poner un rehén nuestro en cada casa. Pero antes de darle tiempo para organizarse, es lo que hay que hacer. Con su comportamiento, Hamás eliminó el dilema que podían tener nuestros líderes , si dar una orden de atacar o no. Habrá que ver el curso de los acontecimientos.



¿Qué vivencias de Iom Kipur le vinieron a la mente con lo que está sucediendo ahora?

Ninguna. No pensé en Iom Kipur en ningún momento. En lo que pensé fue en la Shoá, en el Holocausto . Pensé en judíos acosados pidiendo ayuda, en medio del horror. Y nadie llega a ayudar.

Fue traumática también la demora en la llegada de ayuda. ¿Pero cree que ahora el ejército se recuperó y está actuando bien?

Eso es lo que parece, sí. Está respondiendo a la guerra con firmeza.

Soldados israelíes recogen los cuerpos en el kibutz de Kfar Aza cerca de la frontera con Gaza, este martes. Foto: EFE

¿Tiene un mensaje alentador para terminar la entrevista?

Sin duda. El Estado de Israel sufrió un duro golpe el sábado 7 de octubre.



En este momento, todos estamos recuperándonos. El pueblo judío que sufrió en numerosas ocasiones desde el momento en que se transformó en pueblo, en este momento, se organiza para contraatacar. Todo nuestro ejército, formado en su mayoría por la población civil, ha sido movilizado. Estamos presentes en la frontera del Líbano, en la frontera con Gaza, puedo asegurar que tenemos un ejército fuerte. Fracasamos el 7 de octubre, pero tenemos un ejército poderoso, y el golpe que les daremos a todos aquellos que nos rodean, será un golpe muy fuerte. Nos deseo a todos mucha suerte. Logramos superar la Shoá, el Holocausto, lograremos superar también esto.

JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN