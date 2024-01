Recortes de ayuda a UNRWA sumen en incertidumbre a millones de refugiados palestinos

El recorte por varios países de la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) sume en la incertidumbre a decenas de miles de personas que reciben asistencia, no sólo en los territorios ocupados, sino en países de oriente Próximo, en especial Jordania.



(Lea también: Unión Europea defiende auditoría de agencia UNWRA de ONU tras acusaciones de terrorismo).



"Al momento de escuchar la noticia, pensamos sólo en una cosa: ¿Se podría cortar la ayuda? ¿Podríamos sufrir como los refugiados sirios?", se pregunta uno de los beneficiarios de los servicios de la UNRWA, Abu Omar, que reside el campamento de refugiados palestinos de Yerash, en el norte de Jordania.

Es uno de los cerca de 2,5 millones de refugiados palestinos que viven en Jordania, incluidos 175.000 procedentes de la Franja de Gaza, que temen los efectos de esta decisión, derivada de las acusaciones de Israel contra una docena de trabajadores de la UNRWA de participar en el ataque del grupo islamista Hamás, que dejó más de 1.200 fallecidos en territorio israelí el pasado 7 de octubre.

Facebook Twitter Linkedin

Países como Jordania reciben gran parte del impacto de la guerra en Siria, con miles de refugiados que llegan a campos en la frontera. Foto: EFE

Como resultado, más de una decena de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá o Italia, han anunciado la congelación de su contribución económica a la agencia de la ONU.



Omar se mostró especialmente preocupado, no por las repercusiones que el cese de financiación podría tener sobre la oficina jordana de la UNRWA, sino por el trasfondo que considera que se esconde detrás de todo ello: que la decisión de cortar el flujo financiero "está dirigida a acabar con el refugiado palestino y no reconocerlo".

Facebook Twitter Linkedin

Un escándalo de abuso de poder y malos manejos sacude a la agencia de la ONU que atiende a los refugiados palestinos Foto: SAID KHATIB, AFP

"Estamos luchando para seguir viviendo y preservar el título de un refugiado en un momento en el que la comunidad internacional e Israel deberían reconocer nuestra causa y nuestro derecho al retorno", afirma Abu Omar.



La UNRWA trabaja para brindar apoyo, protección y cubrir las necesidades más básicas de unos 5,6 millones de refugiados palestinos registrados en Jordania, el Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza, pero teme ser incapaz de seguir adelante si la comunidad internacional le da espalda y se queda sin fondos para la asistencia humanitaria de emergencia en el enclave palestino.

Cortar la ayuda viola los derechos humanos

El abogado del Centro Nacional de Derechos Humanos de Jordania, Isa al Maraziq, aseguró a EFE que la suspensión de la ayuda a la UNRWA viola los derechos humanos y los de los refugiados, y además afectaría a los garantizados por la ley internacional para estas personas, como la educación y la salud.

Facebook Twitter Linkedin

Niños palestinos llenan botellas con agua de los tanques de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Gaza. Foto: AFP

"Esta decisión es un castigo colectivo destinado a abolir la definición de refugiados palestinos y cancelar su derecho a regresar", destacó el abogado, quien señaló que el apoyo a la UNRWA había sido suspendido anteriormente durante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, aunque se retomó durante el mandato de Joe Biden.



(Siga leyendo: EE.UU., Egipto, Israel y Catar se reúnen en París para hablar de posible tregua en Gaza).



Según este letrado, estos pasos contradicen el derecho garantizado por la Carta de las Naciones Unidas, en virtud de la resolución que estableció la Agencia de Ayuda de la UNRWA en 1949, para quienes sufren los "flagelos de la guerra".



Pese a todo, el director del Centro de Estudios Políticos de Al Quds, Oraib Rantawi, considera que las acusaciones contra los trabajadores de la UNRWA fueron una reacción de Israel a la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que pidió al Estado judío evitar un genocidio en Gaza.



Consideró que Israel está trabajando para liquidar a la UNRWA en varias etapas: demonizarla, reducir la ayuda y transferir sus tareas al gobierno que asume la administración en Palestina.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente estadounidense Joe Biden. Foto: AFP

La UNRWA alertó este lunes de que, si no se reanuda la financiación, no podrá continuar con sus servicios y operaciones en toda la región, incluida Gaza, después de finales de febrero.



El ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, y el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, confirmaron en una llamada telefónica que "cualquier déficit de financiación para la UNRWA, que constituye el principal salvavidas en la Franja, afectará inmediatamente la capacidad de la agencia para proporcionar servicios humanitarios a Gaza".



(Le recomendamos: Tres soldados de EE. UU. mueren en ataque en Jordania: Biden promete represalias).



"También causará más sufrimiento a su pueblo", detallaron tras conocer que la ayuda humanitaria que han recibido los palestinos en Gaza desde el inicio de la guerra cubre el 10 % de sus necesidades.



En 115 días de conflicto, han muerto en la Franja de Gaza 26.637 personas y 65.387 han resultado heridas, además de unas 8.000 personas que se estiman desaparecidas bajo los escombros, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.

¿Qué países han congelado sus aportes?

En total, 16 países han congelado sus aportaciones a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), mientras que otros se muestran cautelosos a la espera de que se aclaren las denuncias.



Entre los que han suspendido las ayudas figuran Estados Unidos, el primero en dar este paso el viernes y al que siguieron Canadá, Reino Unido, Australia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Rumanía y Japón, así como los tres países bálticos.



Por su parte, la Comisión Europea (CE) afirmó este lunes que tomará las próximas decisiones a la luz de la investigación iniciada sobre este caso por la ONU.

Facebook Twitter Linkedin

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Foto: efe

De los demás grandes donantes -con aportes por encima de los 10 millones de dólares por año- solo España, Noruega, Suecia, Dinamarca y Bélgica mantienen sus partidas, igual que Arabia Saudí, Catar y Kuwait, que no adoptarán medidas por el momento, si bien continuarán atentos al resultado de las pesquisas abiertas.



Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a la comunidad internacional que no suspenda su apoyo a la agencia, ya que "los presuntos actos horrendos de esos empleados deben tener consecuencias", pero también hay "decenas de miles de personas", unas 30.000, que trabajan para ella y que no deben ser penalizadas.



Esta petición ha sido respaldada por veinte de las más importantes ONG humanitarias, que advierten de que si no se revierten esas suspensiones "podríamos ser testigos de un completo colapso de la respuesta humanitaria en Gaza, ya de por sí restringida".

EFE