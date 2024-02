Gaza, cerca de superar 30.000 muertos tras 145 días de ofensiva israelí en el enclave

A Iman Musallam, una desplazada por la guerra en Gaza, le cuesta asimilar que casi 30.000 personas hayan muerto en el territorio palestino en casi cinco meses de guerra entre Israel y Hamás, según datos del movimiento islamista, aunque cree que en realidad son muchos más. Todo apunta a que muchas personas yacen sepultadas bajo los escombros de los bombardeos israelíes.

Esta guerra ya es, con diferencia, la más mortífera de las cinco que han enfrentado a Israel con Hamás, en el poder en Gaza desde 2007, superando el balance de la de 2014 (2.250 palestinos muertos).



"No sabemos cuántos mártires habrá" al final de la guerra, dice la maestra de 30 años, que pudo albergarse en un edificio de la ONU convertido en refugio en Rafah, una ciudad en el extremo sur de la Franja.



Estas innumerables "tragedias" y "sufrimientos" tendrán consecuencias desastrosas para los palestinos durante "generaciones", dijo a AFP Ahmed Orabi, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Gaza.



Muertos en conflicto entre Israel y Hamás. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD

El Ministerio de Salud de Hamás, cuyas cifras son consideradas creíbles por la ONU, anunció el miércoles que 76 personas habían muerto en ataques nocturnos, lo que eleva el balance a 29.954 muertos y 70.325 heridos desde el 7 de octubre. Alrededor del 70 % de los fallecidos son mujeres y niños, de acuerdo con la misma fuente.



"Varias víctimas siguen bajo los escombros y en las carreteras, y la ocupación impide que las ambulancias y los equipos de protección civil puedan llegar hasta ellas", denunció como cada día el Ministerio, que estima que todavía quedan unos 8.000 cuerpos bajo los escombros.



El conflicto se desencadenó el 7 de octubre cuando comandos islamistas mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250 en el sur de Israel.



En represalia, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre masiva contra el territorio palestino, donde los cementerios están llenos y ya no hay suficientes bolsas para envolver los cadáveres. Los gazatíes entierran entonces a sus muertos como pueden. Un agricultor inhumó a sus tres hermanos y a sus cinco hijos en su plantación de cítricos; en otro lugar, la población cavó una fosa común en un campo de fútbol.

Un niño palestino pasa junto a los escombros de un edificio del campo de refugiados palestinos de Maghazi. Foto: AFP

A los ojos de los palestinos, "el enorme número de mujeres, niños y ancianos muertos no deja ninguna duda de que se trata de masacres", apunta el profesor Orabi.



Los bombardeos aéreos, el fuego de artillería y los francotiradores han devastado vecindarios enteros y obligado a huir a muchas familias, a menudo con lo que llevaban puesto.



Muchos sobreviven gracias a la solidaridad de familiares o de desconocidos, en un territorio de unos 40 kilómetros de largo y 10 de ancho, sometido a un estricto asedio israelí.



Entre las víctimas civiles también figuran periodistas que trabajan en Gaza para contar la guerra. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, al menos 88 profesionales de los medios han muerto desde el 7 de octubre.



Y es que Gaza se ha convertido en un lugar de luto permanente y no pasa un día sin un funeral, que las familias tienen que organizar en función de la guerra. Debido a la falta de combustible, los cuerpos a menudo son transportados en carros tirados por burros. Y el personal de los hospitales, agotado y carente de todo, a veces tiene que usar camiones de helados para guardar los cuerpos antes de los entierros.

Ataques israelíes en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Más del 70 por ciento de los 2,4 millones de habitantes de Gaza, además, han sido desplazados por la guerra y la población está amenazada de hambruna, señala la ONU. Naciones Unidas, igual que muchos líderes internacionales, teme ahora una carnicería en Rafah, donde Israel quiere completar su ofensiva terrestre contra Hamás.



En la zona hay casi un millón y medio de personas, el 80 % desplazados por la guerra.



El Gabinete de Guerra de Israel recibió el lunes un plan diseñado por el Ejército para expandir su ofensiva terrestre dentro de la Franja de Gaza a Rafah, así como un plan de evacuación de civiles, aunque no han trascendido los detalles de a dónde tienen previsto trasladarlos, ya que todo el enclave está prácticamente devastado.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, lo dejó claro hace dos semanas cuando anunció su intención de expandir las operaciones a Rafah. "No podemos dejar cuatro batallones de Hamás", mencionó sobre el último reducto del grupo islamista.



"Todavía hay combates en el norte de Gaza, la zona no está limpia. Llevar a los civiles de Rafah a ese área sería un error. Podrán volver a sus casas en el norte, pero no en el futuro inmediato", afirma Yossi Kuperwasser, exgeneral que fue jefe de la inteligencia militar.



Además de desmantelar a Hamás, la ofensiva en Rafah tiene objetivos estratégicos para Israel. Esa frontera de 14 kilómetros que separa la Franja de Egipto se denomina, en términos militares israelíes, el corredor Filadelfia, un foco de contrabando, sobretodo de armas, que Israel controló hasta 2005, cuando evacuó sus asentamientos del enclave, y pasó a manos de la Autoridad Palestina, aunque ésta fue expulsada por Hamás en 2007.



Kuperwasser considera que es necesario para Israel controlar esa frontera "en coordinación con Egipto" porque también está en su interés frenar el contrabando y el tráfico ilegal que ha permitido a Hamás armarse.

Facebook Twitter Linkedin

Hombres palestinos caminan en el campo de refugiados palestinos de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: AFP

El experto en seguridad israelí Avi Melamed reconoce que la operación en Rafah presenta otro gran desafío, ya que allí están los 130 rehenes que quedan en manos de Hamás, cuyo liderazgo se esconde allí con ellos "como un seguro de vida ya que los pueden usar como escudos humanos".

¿Qué piensan en Israel sobre la cifra de muertos en Gaza?

Y mientras en la Franja de Gaza están a punto de alcanzarse las 30.000 víctimas mortales, sin contar miles de cuerpos todavía desaparecidos bajo los escombros, la mayoría de israelíes parece vivir de espaldas a la masacre: los medios de comunicación no la muestran y la población prefiere no saber.



En la céntrica plaza HaBima, solo una treintena de activistas se manifiesta contra la guerra y sus muertos; lo que contrasta con los miles de israelíes que protestan cada sábado para exigir un alto el fuego, pero pensando en la supervivencia del centenar de rehenes vivos que quedan dentro de la Franja, y no en los gazatíes.



"Los israelíes se muestran sorprendidos, no creen que sea real", afirma Maya Yavin, una de las manifestantes, sobre las fotografías que poco antes colgó entre dos árboles y que muestran palestinos muertos en hospitales, en fosas comunes o llorando la pérdida de sus seres queridos.



Yavin también leyó en voz alta testimonios de palestinos en Rafah, lo que llamó la atención de otra decena de israelíes, quienes se acercaron para tildar las fotos de falsas y acusar a los manifestantes de traidores.



"Para ellos todos los gazatíes son gente de Hamás, no ven esas imágenes ni saben cuántos niños han muerto", comenta a Efe Michal Sapir, que también culpa a la autocensura impuesta por los medios y a la propaganda de lo que considera una ignorancia deliberada entre la población.



Homenaje a los fallecidos en el festival de música Supernova, en el sur de Israel. Foto: AFP

"Se trata de una masacre justificada a ojos de la mayoría", dice a Efe una manifestante bajo anonimato. "Una masacre (más de) veinte veces mayor", lamenta.

En Israel, la atención sigue centrada en las víctimas del ataque islamista del 7 de octubre. Y sobre todo en el destino de los 130 rehenes secuestrados que siguen en manos de Hamás, 30 de los cuales habrían muerto.



A fines de noviembre, una tregua de una semana permitió canjear a un centenar de rehenes por 240 presos palestinos detenidos en Israel y las partes negocian una nueva tregua que permitiría la liberación de al menos 40 retenidos.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe