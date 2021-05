Bombardeo de Israel deja diez muertos de una misma familia en Gaza

Diez personas de una misma familia palestina, entre ellos ocho niños, murieron este sábado en un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza, informaron fuentes médicas.

Por otra parte, un israelí de 50 años falleció a las afueras de Tel Aviv, tras un ataque con cohetes lanzados desde el enclave palestino, informaron los servicios de emergencia y la policía



El ataque alcanzó la casa de la familia Abu Hatab, en el campo de refugiados de Al Shati. El edificio de tres pisos en el que se encontraban se desplomó tras el bombardeo. Perecieron la madre y cuatro niños de 5 a 15 años, según fuentes médicas palestinas.



También fallecieron cuatro de sus primos, de 8 a 14 años, y su madre, que habían ido a visitarlos con motivo de la fiesta del Aíd el Fitr, que marca el final del Ramadán, según esta fuente.



Los dos padres, Aala Abu Hattab y Mohamad Al Hadidi, en el exterior del edificio, sobrevivieron, así como un bebé de cinco meses que fue hospitalizado. Los niños "estaban seguros en su casa, no llevaban armas, no dispararon cohetes", dijo Mohammad Al Hadidi. "Llevaban sus vestidos de Aíd el Fitr".



El jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, denunció en un comunicado "una masacre odiosa en el campamento de Al Shati".



El ejército israelí anunció por su parte que durante la noche llevó a cabo al menos cinco bombardeos en el conjunto de la Franja de Gaza. Entre los objetivos, según un comunicado de ejército, se hallaba uno de los cuarteles generales de Taufik Abu Naim, comandante de las fuerzas de seguridad de Hamás, así como varios "lugares usados para los lanzamientos de cohetes" al norte y al sur del enclave, además de edificios de la "inteligencia militar" de Hamás.



El último balance de las autoridades palestinas era de 139 muertos, entre ellos 39 niños, y 1.000 heridos en los bombardeos que Israel lleva a cabo desde el lunes pasado en Gaza.



Además, más de 2.300 cohetes han sido lanzados desde Gaza contra el territorio israelí, donde han muerto una decena de personas, entre ellas un niño y un soldado, y hay 560 heridos.

Las milicias palestinas de Gaza lanzaron este sábado una ráfaga de cohetes hacia Tel Aviv, la mayoría de los cuales fueron interceptados, aunque uno de ellos impactó en la cercana Ramat Gan. Foto: Abir Sultan. Efe

Cohetes contra Tel Aviv

De otro lado en la localidad de Ramat Gan, a las afueras de Tel Aviv, murió un hombre de 50 años tras un ataque con cohetes lanzados desde Gaza.



"Un hombre murió tras el ataque con cohetes en Ramat Gan", dijo en Twitter el portavoz de la policía israelí Micky Rosenfeld. Los servicios médicos confirmaron que el hombre, que había resultado herido muy grave, falleció.



Situada unos 70 kilómetros al norte de Gaza, Tel Aviv ya fue blanco de ataques de cohetes el jueves pasado. El movimiento islamista Hamás argumentó que era la respuesta a un bombardeo israelí "contra mujeres y niños" en Gaza.



AFP

